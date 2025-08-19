Cotațiile petrolului au coborât marți dimineață, traderii speculând că negocierile trilaterale dintre SUA, Rusia și Ucraina ar putea duce la diminuarea sancțiunilor impuse Moscovei și, implicit, la creșterea ofertei globale, scrie Reuters.

La ora 08:20 GMT, țițeiul Brent era tranzacționat la 66,12 dolari pe baril, în scădere cu 48 de cenți sau 0,72%. În SUA, West Texas Intermediate (WTI) cu livrare în septembrie a pierdut 40 de cenți, respectiv 0,63%, ajungând la 63,02 dolari pe baril. În sesiunea precedentă, prețurile se aflau cu aproximativ 1% mai sus.

Luni, la Casa Albă, președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski și cu lideri europeni. Ulterior, Trump a anunțat pe rețelele sociale că a discutat și cu Vladimir Putin, pregătind terenul pentru o întâlnire directă între liderul rus și Zelenski. Aceasta ar putea fi urmată de un summit trilateral SUA–Rusia–Ucraina.

„Prețurile petrolului răspund în mare măsură la rezultatele recentelor întâlniri dintre Trump-Putin și Trump-Zelenski și, deși nu pare iminentă nicio înțelegere de pace sau încetare a focului, s-au înregistrat unele progrese”, a declarat Suvro Sarkar, analist principal pe energie la DBS Bank.

El a adăugat:

„Șansele unei escaladări sau intensificări suplimentare a sancțiunilor împotriva Rusiei din partea SUA sau a Europei ar putea fi excluse pentru moment.”

Sarkar a remarcat și că poziția mai temperată a lui Trump față de sancțiunile secundare care vizează importatorii de petrol rusesc a redus riscul unor perturbări majore în aprovizionarea globală.

Președintele Volodimir Zelenski a descris discuțiile de la Washington drept „foarte bune”, subliniind că acestea au inclus și garanțiile de securitate promise de SUA pentru Ucraina. Trump a confirmat intenția de sprijin, însă amploarea acestuia nu este încă definită.

Liderul american continuă să preseze pentru o încheiere rapidă a conflictului, cel mai sângeros din Europa ultimelor opt decenii, dar Kievul și aliații săi se tem că ar putea accepta un acord impus de Moscova.