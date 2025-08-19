Prezența liderilor europeni la Washington alături de Volodimir Zelenski semnalează clar interesul strategic al Europei pentru o soluție stabilă în Ucraina.

Deși este prima vizită de asemenea amploare de la începutul mandatului lui Donald Trump, aceasta reflectă presiunea crescândă de a obține un progres în negocieri.

Pentru Ucraina, această vizită are o miză existențială. Fiecare zi fără o soluție de pace înseamnă pierderi umane și teritoriale, iar harta de pe front se poate schimba în defavoarea Kievului. Europa, în schimb, este direct vizată de consecințele unui conflict prelungit, iar Statele Unite caută să-și redefinească rolul de mediator și garant al securității continentului european.

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, fost comandant în structurile NATO, a explicat într-un interviu contextul militar actual și posibilitatea unui acord prin cedări teritoriale.

Potrivit acestuia, Rusia ar putea accepta o înțelegere dacă Ucraina cedează așa-numita „centură a fortăreței” – un complex defensiv format din patru orașe-cheie, greu de cucerit în prezent de trupele ruse.

„Ar renunța în condițiile în care s-ar produce un schimb de teritorii, se pare că se vrea o cedare de teritorii. Se vrea de fapt cedarea liniei, a zonei, a centurii fortăreței, adică a celor patru orașe îngemănate pe linie, extrem de greu de învins de către ruși. O aproximare sigur că da, pentru că există ceața războiului”, a spus acesta, potrivit ProTV.

Bălăceanu a sugerat că un scenariu plauzibil ar fi un schimb de teritorii, în care Ucraina cedează linia fortificată, iar Rusia renunță la alte pretenții teritoriale, precum regiuni din Zaporoje sau Herson. În opinia sa, Putin ar fi interesat să obțină aceste puncte strategice fără costuri militare suplimentare, mai ales dacă linia frontului se îngheață în favoarea sa.

Totuși, generalul a subliniat că orice astfel de discuție este strict speculativă, iar deciziile privind integritatea teritorială trebuie să rămână la latitudinea Ucrainei. El a explicat că ar fi dificil pentru Rusia să forțeze din nou traversarea Niprului, iar pozițiile ucrainene actuale în Herson și Zaporoje complică opțiunile Kremlinului.

„Asta ar însemna să forțeze din nou Nipru, care este sub controlul ucrainenilor, o bună parte din Zaporoje. Dacă mergem pe un scenariu, sigur că nu suntem noi îndreptățiți să facem un asemenea lucru, dacă s-ar ceda centura fortăreței de către ucraineni, atunci și rușii să cedeze linia de fortificații Surokivin, cea care a fost bine pregătită, nu că nu a reușit contraofensiva ucraineană să se retragă de pe Enerhodar, să cedeze, să dea înapoi și să vină către o axă înspre Melitopol. Va vrea să facă un asemenea lucru? Când vorbim de schimbări, vorbim de schimbări de teritorii dacă sunt posibile. În condițiile în care i s-ar ceda Dombasul în mod gratis, i s-ar pune la dispoziție fără nevoia de a continua ofensiva și ar îngheța aliniamentul de contact în Herson, Zaporoje, Harkov. Normal că i-ar conveni, pentru că ar cuceri centura fortăreței”, a mai spus acesta sursei citate.

Administrația Trump vede acest conflict ca o oportunitate de a negocia o soluție rapidă, iar întâlnirea cu Zelenski a fost o ocazie de a arăta dacă o astfel de abordare este realistă.

Totuși, orice propunere de pace trebuie să țină cont de poziția Kievului, care a afirmat în repetate rânduri că nu va renunța unilateral la teritorii. În plus, orice schimb teritorial sau înghețare a conflictului poate crea un precedent periculos, validând politica de agresiune teritorială.