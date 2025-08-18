Donald Trump a afirmat la Casa Albă că războiul dintre Rusia și Ucraina se va încheia, deși nu poate estima momentul exact.

„Vom asigura încheierea acestui război. Dacă totul merge bine astăzi, vom avea un acord trilateral și cred că vor exista șanse rezonabile de a pune capăt războiului atunci când vom face acest lucru… Cred că Putin dorește încheierea războiului. Războiul se va termina, nu pot spune când, dar se va termina”, a spus liderul american.

Întrebat despre posibilitatea ca Statele Unite să trimită trupe în Ucraina pentru a garanta securitatea post-conflict, Trump nu a exclus scenariul.

„Avem oameni care așteaptă în altă cameră chiar acum. Toți sunt din Europa – cei mai importanți oameni din Europa – și vor să ofere protecție. Sunt foarte hotărâți în această privință și noi îi vom ajuta. Cred că este foarte important. Cred că este foarte important să se încheie acordul”, a spus el.

Președintele SUA a adăugat că Europa este cea mai expusă:

„Ei sunt prima linie de apărare, pentru că se află acolo, în Europa. Dar noi îi vom ajuta. De asemenea, ne vom implica”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că viitoarea întâlnire trilaterală cu Donald Trump și Vladimir Putin va include și discuții despre chestiuni teritoriale.

„Se va discuta despre teritoriu la întâlnirea trilaterală”, a declarat Zelenski.

Liderul de la Kiev a insistat asupra faptului că garanțiile de securitate sunt esențiale pentru orice acord cu Rusia. Aceste garanții, în opinia sa, trebuie să fie clare, ferme și aplicabile pe termen lung.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a apreciat deschiderea Statelor Unite pentru implicare directă în garanțiile de securitate pentru Ucraina.

„Faptul că ați spus «Sunt dispus să particip la garanțiile de securitate» este un pas important, o realizare semnificativă, care face toată diferența”, a spus Rutte în cadrul întâlnirii.

Declarația a venit după ce Donald Trump, a anunțat că va avea o convorbire telefonică cu liderul rus Vladimir Putin, după discuțiile purtate cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și cu mai mulți lideri europeni.

„Vom avea o conversaţie telefonică imediat după aceste întâlniri de astăzi. Este posibil să avem sau nu o întâlnire trilaterală”, a declarat preşedintele SUA.

Președintele francez Emmanuel Macron a salutat discuțiile și a sugerat necesitatea unei reuniuni „cvadrilaterale”.

„Când vorbim despre garanții de securitate, vorbim despre securitatea întregului continent european”, a spus Macron.

El a explicat că o întâlnire trilaterală Rusia–Ucraina–SUA este utilă, dar că trebuie extinsă pentru a include și un al patrulea actor. Nu este clar dacă acest rol ar reveni Franței, NATO sau Uniunii Europene. Macron a insistat că Ucraina trebuie să aibă o armată „credibilă” pentru „anii și deceniile următoare”.

„Europenii sunt foarte conștienți de faptul că au o parte echitabilă în garanțiile de securitate pentru Ucraina, dar propria lor securitate este în mod clar în joc în această situație”, a subliniat liderul francez.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a numit întâlnirea „un pas istoric” pentru Ucraina și securitatea Europei.

„Când vorbim despre securitate, vorbim despre securitatea nu doar a Ucrainei, ci și a Europei și a Regatului Unit. Cred cu adevărat că, cu o abordare corectă în această după-amiază, putem face progrese reale, în special în ceea ce privește garanțiile de securitate”, a spus Starmer.

El a explicat că ideea lui Trump privind garanții asemănătoare articolului 5 din Tratatul NATO se potrivește cu planurile „Coaliției celor dispuși”.

„Dacă vă alăturați ceea ce am dezvoltat deja, cred că am putea face astăzi un pas înainte cu adevărat important, un pas istoric, de fapt, care ar putea rezulta din această întâlnire în ceea ce privește securitatea Ucrainei și securitatea Europei”, a adăugat premierul britanic.

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut încetarea imediată a focului în Ucraina.

„Dar acum calea este deschisă pentru negocieri complicate. Cu toții ne-am dori să vedem un armistițiu. Nu-mi pot imagina că următoarea întâlnire ar avea loc fără un armistițiu, așa că să lucrăm la asta și să încercăm să punem presiune pe Rusia”, a spus Merz.

Trump a replicat că în alte conflicte nu a fost nevoie de armistițiu pentru a ajunge la pace, dar nu s-a opus ideii.

„Deci, dacă putem ajunge la un armistițiu, minunat, iar dacă nu ajungem la un armistițiu… ni s-au acordat multe alte puncte, ni s-au acordat foarte multe puncte, puncte importante”, a explicat președintele american.

Donald Trump a susținut că Vladimir Putin a acceptat ca Rusia să fie de acord cu garanții de securitate pentru Ucraina.

„Cred că, într-un gest foarte important, președintele Putin a acceptat ca Rusia să accepte garanții de securitate pentru Ucraina”, a spus liderul american.

Această afirmație a fost interpretată de observatori ca un semnal de deschidere din partea Moscovei. Totuși, nu este clar în ce formă concretă ar urma să fie aplicate aceste garanții și ce concesii teritoriale ar putea implica.

Trump a indicat că este încrezător în șansele unui acord.

„Cred că astăzi vom ajunge la o rezoluție privind aproape toate aspectele, inclusiv, probabil, securitatea”, a declarat liderul american, alături de Zelenski și liderii europeni.

În același timp, el a reafirmat sprijinul Washingtonului pentru aplicarea unui eventual acord:

„Cred că, dacă vom ajunge la pace, va funcționa. Nu am nicio îndoială în privința asta”.

Întâlnirile de la Washington, urmate de o discuție telefonică cu Vladimir Putin, pot deschide calea către un armistițiu și către garanții de securitate pentru Ucraina, negociate la cel mai înalt nivel internațional.