Avertismentul privind posibile acțiuni rusești în Europa Centrală a fost lansat la Londra, în timpul unui târg internațional de armament. Generalul dezertor a precizat că planul Kremlinului presupune un atac non-nuclear pe teritoriul polonez, cu scopul de a crea confuzie politică și militară. Detaliile au fost transmise oficialilor americani și sunt în prezent analizate de experți din cadrul alianței.

Oficialul rus a vorbit despre o strategie care ar evita războiul convențional, dar ar menține presiunea constantă asupra NATO. Printre metodele avute în vedere se numără atacuri informatice, operațiuni de propagandă și incursiuni militare limitate.

Informația a circulat prin canale diplomatice după ce a fost făcută publică în cadrul târgului de armament DSEI de la Londra. Conform surselor militare, obiectivul este de a pune la încercare coeziunea politică a NATO și capacitatea sa de reacție unitară.

Generalul dezertor a precizat că „Kremlinul vrea să lanseze un atac non-nuclear pe teritoriul polonez”. Potrivit acestuia, momentul ales ar fi chiar înainte de Crăciun, ceea ce ar accentua tensiunile interne în Europa.

Informația a fost raportată imediat partenerilor americani și se află în atenția experților transatlantici, care evaluează scenariile posibile.

Situația semnalată vine pe fondul unor incidente repetate la granițele alianței. Trei avioane MiG-31 echipate cu rachete hipersonice au traversat recent spațiul aerian al Estoniei, încălcând reglementările internaționale.

De asemenea, autoritățile de la Varșovia au raportat pătrunderea a 19 drone rusești în spațiul aerian al Poloniei. Oficialii britanici au descris acest episod drept cea mai gravă încălcare a teritoriului NATO de până acum.

Un incident similar s-a produs și în România, unde o dronă a pătruns 10 kilometri în interiorul graniței și a rămas în aer aproape 50 de minute.

Ca răspuns, Londra a decis să trimită avioane RAF Typhoon pentru misiuni de apărare aeriană deasupra Poloniei. Operațiunea face parte din programul NATO Eastern Sentry și implică și forțe din Franța, Germania, Danemarca și Suedia.

Surse guvernamentale din Marea Britanie au confirmat că avertismentul generalului a intensificat nivelul de alertă. O atenție specială este acordată în contextul apropierii sezonului rece, când pot apărea dificultăți suplimentare în menținerea coeziunii politice europene.

Președintele francez Emmanuel Macron a acuzat Moscova că testează în mod deliberat limitele alianței.

„Nu este vorba de nicio greșeală”, a spus liderul de la Paris, referindu-se la recentele incursiuni cu drone.

Macron a făcut apel la un răspuns coordonat din partea Europei și a cerut intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei. El a arătat că reducerea dependenței de energia rusă este aproape completă și că statele europene trebuie să mențină presiunea asupra Kremlinului.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Face the Nation” de la CBS News, unde Macron a subliniat că actualele provocări nu mai pot fi tratate ca accidente izolate.

În timp ce administrația americană condusă de Donald Trump ar fi ezitat în privința unor sancțiuni suplimentare, Macron a insistat că acestea sunt necesare. El a calificat tema consumului de energie drept o chestiune „marginală” și a precizat că Europa și-a redus deja consumul de petrol și gaze din Rusia cu peste 80%.

„Dacă ar depinde doar de mine, mâine [am avea noi sancțiuni]”, a declarat liderul francez, cerând un răspuns „colectiv” la nivel european.

Macron a subliniat că toți liderii își doresc pace, însă problema rămâne atitudinea Rusiei, care refuză negocieri reale. În opinia sa, doar prin presiune constantă Moscova poate fi determinată să revină la masa discuțiilor.

Discuțiile despre posibila confiscare a activelor rusești înghețate în băncile europene au fost însă întâmpinate cu rezerve. Macron a avertizat că o astfel de măsură ar încălca dreptul internațional și ar putea genera instabilitate suplimentară.

În paralel, liderul francez a evidențiat eforturile deja întreprinse pentru apărarea continentului. Franța și Marea Britanie au desfășurat avioane de luptă ca răspuns la incidentele recente, demonstrând angajamentul pentru securitatea colectivă.

Macron a reiterat necesitatea construirii unui „pilon european mai puternic” în cadrul NATO, idee pe care o promovează de mai mulți ani. Potrivit lui, SUA se vor concentra tot mai mult pe regiunea Pacificului, iar statele europene trebuie să-și asume o parte mai mare din responsabilități.

„Este normal ca SUA să dorească să se concentreze mai mult pe propria securitate sau să ceară europenilor să se angajeze mai mult pentru propria securitate”, a spus președintele francez.

Această poziție reflectă intenția unor lideri europeni de a adopta o abordare mai fermă față de Rusia, chiar dacă acest lucru presupune distanțare de politica Washingtonului.