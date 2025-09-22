Dedeman a transmis că proiectul de expansiune a fost stabilit în urma unei întrevederi cu prim-ministrul Dorin Recean și cu membri ai cabinetului din Republica Moldova.

Compania a precizat că această colaborare s-a conturat într-un context politic favorabil, marcat de orientarea europeană a executivului de la Chișinău. Potrivit reprezentanților grupului, deschiderea primului magazin peste Prut va avea impact atât la nivel de locuri de muncă, cât și prin stimularea mediului de afaceri local.

„Dedeman, retailer pe piaţa materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare, cu capital 100% românesc, îşi extinde operaţiunile în Republica Moldova printr-o investiţie strategică ce va genera locuri de muncă şi va consolida climatul de afaceri regional. Decizia de a pătrunde pe piaţa Republicii Moldova a fost luată de conducerea Dedeman în urma unei întâlniri cu prim-ministrul Dorin Recean şi alţi oficiali ai Guvernului de la Chişinău, un guvern pro-european, dinamic şi dedicat reformelor, care promovează stabilitatea şi oportunităţile pentru investitorii străini”, a anunțat compania.

Extinderea pe această piață reprezintă pentru Dedeman o confirmare a încrederii în stabilitatea economică regională. Investiția este privită de companie nu doar ca un pas de business, ci și ca o contribuție la întărirea relațiilor dintre România și Republica Moldova.

Conducerea Dedeman a subliniat în mod public că Republica Moldova prezintă perspective reale de dezvoltare. Retailerul apreciază ritmul reformelor și orientarea europeană a țării, factori considerați esențiali pentru succesul investițiilor externe.

„Republica Moldova este o piaţă cu potenţial real de dezvoltare, care demonstrează că este pregătită să devină parte a Uniunii Europene. Această investiţie reflectă încrederea noastră în viitorul, stabilitatea şi perspectivele economiei locale, dar şi dorinţa de a contribui la dezvoltarea comunităţii, prin experienţa şi resursele pe care le-am acumulat în România”, a declarat Dragoş Pavăl, preşedintele Dedeman.

Prin noul proiect, compania își propune să ofere consumatorilor din Republica Moldova aceleași standarde de servicii cu care sunt obișnuiți clienții din România. Managementul subliniază că extinderea nu se rezumă la un simplu pas economic, ci reprezintă și o oportunitate de a sprijini comunitatea locală.

Dedeman deține în prezent 64 de magazine în România, rețeaua urmând să ajungă la 65 de unități odată cu deschiderea punctului de vânzare din Mediaș.

În 2026, compania a anunțat și inaugurarea unui nou magazin la Giurgiu, fapt care va completa prezența sa în toate județele din țară. Extinderea pe piața din Republica Moldova se înscrie astfel într-o strategie mai amplă de consolidare regională.

„Pasul peste Prut reprezintă aşadar o completare firească a strategiei de dezvoltare a companiei. Pentru noi, decizia de a veni în Republica Moldova nu este doar o mişcare de business, ci o împlinire a unei dorinţe mai vechi. Faptul că Dedeman îşi are originile la Bacău, la circa 150 km de graniţă, a făcut ca această extindere să fie considerată, încă de la început, un pas natural. Ne dorim să le oferim vecinilor noştri o experienţă de cumpărare modernă şi accesibilă, la standardele cu care i-am obişnuit pe clienţii din România, contribuind astfel la dezvoltarea economiei locale”, a precizat Dragoş Pavăl.

Prin această dezvoltare, Dedeman confirmă interesul pentru o piață aflată în creștere și aflată în proces de integrare europeană. În plus, compania dorește să contribuie activ la crearea unui climat de business stabil și competitiv.

Frații Pavăl au deschis calea către investiții externe încă din anul 2023, când au intrat în domeniul turismului. În 2025, Pavăl Holding a consolidat această strategie prin achiziționarea lanțului Praktiker Hellas din Grecia, una dintre cele mai importante tranzacții din regiune.

„Intrarea pe piaţa din Republica Moldova reprezintă, astfel, o continuare firească a acestei viziuni de dezvoltare regională. Credem cu adevărat în potenţialul nemărginit al acestei ţări şi în drumul său european”, a adăugat Dragoş Pavăl.

Prin aceste proiecte, Dedeman își conturează profilul de companie românească activă nu doar la nivel național, ci și în spațiul regional. Deschiderea către piețele externe se aliniază unei strategii de diversificare și consolidare a prezenței în Europa de Sud-Est.

În prezent, Dedeman operează o rețea extinsă care include 64 de magazine, o platformă online, cinci centre logistice și un parc auto propriu. Compania raportează o cifră de afaceri de 2,65 miliarde de euro și are peste 13.500 de angajați. Rezultatele obținute la nivel național au creat cadrul pentru extinderea peste granițe și pentru consolidarea poziției pe piața regională a materialelor de construcții și amenajărilor interioare.