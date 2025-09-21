Cetățenii Republicii Moldova care doresc să participe la scrutinul din străinătate trebuie să prezinte un document de identitate, precum cartea de identitate, buletinul provizoriu sau pașaportul, chiar și în cazul în care acesta este expirat.

Lista documentelor acceptate este următoarea:

,,1) Cartea de identitate sau buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (valabil);

2) Cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate provizoriu (valabil);

3) Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova (inclusiv expirat)”, conform autorităților moldovene.

Pentru diaspora vor funcționa 301 secții de votare, distribuite în 41 de state, un număr mai ridicat față de anul 2024. De asemenea, „Comisia a decis organizarea a 12 secții de votare la alegerile parlamentare pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, precum și pentru cei domiciliați în municipiul Bender și în comuna Chițcani, satele Cremenciug și Gîsca din raionul Căușeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova”, potrivit CEC.

În precedentul scrutin prezidențial și la referendumul pro-european din 2024 au fost puse la dispoziția alegătorilor 231 de secții peste hotare și 30 pentru regiunea transnistreană. Procesul de vot în străinătate va avea loc între orele 07:00 și 21:00, în funcție de fusul orar local.

Exemplu: în România vor fi deschise 23 de secții de votare, repartizate în 14 orașe: București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova, Brașov, Sibiu, Oradea, Baia Mare, Târgu Mureș, Suceava, Bacău, Galați și Constanța.

O premieră o reprezintă introducerea votului prin corespondență la alegerile parlamentare pentru moldovenii din zece state: Australia, Canada, Coreea de Sud, Finlanda, Islanda, Japonia, Norvegia, Noua Zeelandă, SUA și Suedia. Pentru această procedură era necesară înregistrarea prealabilă, termen care a expirat pe 14 august. Conform datelor Comisiei Electorale Centrale, 2.606 persoane s-au înscris.

Premierul Dorin Recean a atenționat recent că Rusia intenționează să amplifice tentativele de cumpărare a voturilor față de anul trecut, când circa 8% dintre sufragii au fost fraudate. ,,În anul precedent au fost fraudate aproximativ 8% din voturi. Ținta din acest an este și mai mare pentru că ceea ce a înțeles Federația Rusă și grupările criminale pe care le finanțează este că unica modalitate de a ne învinge pe noi ca și democrație este prin vot.

Ei au încercat destabilizări, au încercat să creeze conflict pe Nistru, au încercat să organizeze proteste plătite și cu atacurile la instituțiile de forță, au înțeles că nu ne pot învinge în acest fel și acum pun accent pe dezinformare, pe răspândirea informației false, pe încercarea de a speria oamenii și pe cumpărarea directă a voturilor atât aici în Republica Moldova, cât și în diasporă”, a explicat șeful guvernului.

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a subliniat la rândul său că Ilan Șor, sprijinit de Kremlin, are rol activ în aceste scheme.