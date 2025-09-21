Fostul ministru al apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, avertizează că o victorie a formațiunilor pro-ruse la scrutinul parlamentar ar transforma statul vecin într-un avanpost militar al Moscovei, generând astfel riscuri serioase pentru siguranța României și a Uniunii Europene.

Scrutinul parlamentar programat în Republica Moldova pe 28 septembrie 2025 se desfășoară sub semnul vulnerabilității regionale, într-un climat tensionat de ofensiva hibridă și de presiunile constante exercitate de Rusia asupra țărilor aflate la granița estică a Uniunii Europene.

Rusia combină ofensiva militară din Ucraina cu o serie de acțiuni subversive menite să influențeze politica internă a Republicii Moldova și să submineze parcursul său european. Această strategie hibridă se manifestă prin atacuri cibernetice, campanii de dezinformare online, exploatarea tensiunilor identitare și religioase, dar și prin încercări de slăbire a instituțiilor democratice și de fragmentare a societății moldovenești.

„De fapt eu aici am greșit. În loc de speră, trebuia să spun, vor face o bază militară. Vor transforma Republica Moldova într-o platformă militară pentru ei. Cei care spun chestia asta că sperii lumea cu războiul, sunt din gașca prorușilor, fiindcă exact lucrul ăsta îl spun prorușii, că Maia Sandu va implica Republica Moldova în război și că noi ne înarmăm ca să începem război împotriva Rusiei. Tot felul de idioți utili care sunt plasați în spațiu public ca să dezinformeze. Rusia își dorește acest lucru și întreprinde acțiuni, să vă spun, fără precedent, pentru a atinge acest scop. Rusia astăzi s-a împotmolit în Ucraina.”, spune acesta.

Anatol Șalaru afirmă că, în afara arsenalului nuclear, Rusia nu dispune de mijloace militare eficiente pentru a înfrânge Ucraina, în timp ce forțele ucrainene au creat un instrument de luptă remarcabil: dronele.

„Uniunea Europeană nu este capabilă, NATO nu este capabil să doboare dronele. I-a luat pe nepregătite. Au fost total nepregătiți”, a opinat el.

Șalaru a explicat că eficiența europenilor și polonezilor în doborârea dronelor ucrainene este limitată, comparând eforturile lor cu tragerea cu tunul în vrăbii: doar câteva dintre drone erau interceptate, restul căzând de la sine.

El a subliniat că experiența lor nu se potrivește cu cerințele actuale ale războiului, deoarece tehnicile și echipamentele speciale necesare pentru a contracara dronele nu sunt încă disponibile, comparând situația cu a trimite tancuri împotriva unui biciclist.

El a explicat că există o echipă care solicită companiilor aeriene să trimită listele pasagerilor cu două zile înainte pentru a putea verifica identitatea celor care sosesc în Chișinău, ceea ce face ca zilnic zeci de persoane să fie întoarse la frontieră.

Șalaru a avertizat că, dacă acest filtru va fi eliminat, pasagerii din anumite țări asiatice sau din Caucaz ar putea ajunge liber în Republica Moldova, inclusiv militari ruși disimulați sub identități civile, și că acest lucru ar putea transforma țara într-o bază militară rusească.

„Armament au suficient în Transnistria. Echipament au suficient, au inclusiv și tancuri și au dezvoltat și drone, pot să construiască și drone, și atunci Republica Moldova va prezenta o amenințare pentru Ucraina și pentru flancul estic NATO”, arată el.

Șalaru a subliniat că, potrivit lui, securitatea României nu se limitează la Prut, ci începe la Nistru, la fel cum siguranța Uniunii Europene și a NATO pornește de la frontiera ruso-ucraineană. El a insistat că, din acest motiv, nu trebuie să existe neutralitate față de acțiunile Rusiei în regiune.

„Îi văd cum spun, că „Rusia nu e dușmanul nostru”, că „Rusia nu va veni aici, că nu ne va face nimic”, că „rușii niciodată nu ne-au făcut nimic”. Deci aceste povești care le spune Maria Zaharova le retransmite AUR-ul lui George Simion și le preiau cei din Chișinău. Dacă nu simultan în aceeași zi, la diferență de o zi sau două.”

Șalaru a precizat că vorbește din cunoștință de cauză și că această opinie este susținută de mulți analiști europeni, iar lideri ai unor state europene au recunoscut că Rusia pregătește un război împotriva lor. El a avertizat că ideea unei neutralități a Republicii Moldova, cum a susținut Dodon, este iluzorie, deoarece Rusia nu menajează pe nimeni, amintind de situația din Luhansk și Donetsk, unde populația locală a fost mobilizată forțat și devastată de război.

În mod similar, Rusia intenționează să recruteze mii de moldoveni pentru conflicte militare, existând deja documente publice care indică planuri de a trimite cel puțin 10.000 de cetățeni în prima etapă.

Șalaru a explicat că, pentru Rusia, Republica Moldova a devenit aproape la fel de importantă ca Ucraina și că nu poate fi exclusă posibilitatea unor violențe. El a menționat că aceste tensiuni ar putea implica atât transnistrenii, cât și unități speciale din regiunea transnistreană sau chiar armata rusă, într-un efort de a crea fie control total, fie haos complet în țară.