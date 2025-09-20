„PAS ar putea obține primul loc cu aportul diasporei”, afirmă Mihai Gribincea.

Potrivit diplomatului, un astfel de rezultat ar însemna o guvernare relativ stabilă, orientată pro-european.

„În această variantă, am avea continuitate în reforme și o colaborare strânsă cu Președintele Maia Sandu”, explică el.

Acest scenariu depinde, în mare măsură, de votul extern. Diaspora a înclinat balanța în 2021, generând aproape 15 mandate suplimentare pentru PAS, iar în 2025 se așteaptă să joace din nou un rol decisiv.

Un al doilea scenariu, pe care Gribincea îl consideră „cel mai probabil”, este cel al unei coaliții hibride.

„PAS ar fi nevoit să împartă puterea. Se vor face concesii semnificative – poate chiar un premier independent acceptat de ambele tabere sau o împărțire a ministerelor.”

Avantajul, spune diplomatul, este menținerea direcției pro-europene, dar dezavantajele nu sunt de neglijat: coabitare dificilă, posibile blocaje și tensiuni interne.

„Cel mai plauzibil scenariu este Nr. 2: o coaliție hibridă, complicată, dar preferabilă unui guvern controlat de ruși”, potrivit lui Mihai Gribincea.

Acesta este scenariul pe care Gribincea îl consideră „cel mai periculos”.

„Dacă partidele proruse ajung să formeze o majoritate, vectorul european ar fi blocat și am putea vorbi despre o militarizare treptată a Republicii Moldova.”

Avantajul este evident pentru Moscova: recâștigarea unui cap de pod strategic la granița Uniunii Europene și a NATO. Riscurile pentru Chișinău ar fi însă enorme: pierderea sprijinului financiar occidental, izolarea internațională și proteste interne masive.

O altă variantă posibilă este cea a unui parlament fără majoritate clară.

„Nici PAS, nici Blocul Patriotic nu ar putea forma guvern. Într-o asemenea situație, am putea vedea un executiv de compromis, poate chiar unul tehnocrat.”

Avantajul ar fi evitarea unei schimbări bruște de direcție, dar riscurile sunt stagnarea, instabilitatea și, inevitabil, anticipatele.

Cel mai tensionat scenariu, în opinia lui Gribincea, este cel al unui blocaj instituțional total.

„Chiar și cu o majoritate prorusă, Președintele Maia Sandu ar putea folosi prevederile Constituției pentru a provoca anticipate. Textul fundamental îi permite să numească un prim-ministru după consultări, fără a fi specificat cine trebuie să propună candidatul.”

O astfel de mișcare ar putea genera o polarizare extremă în societate, instabilitate internă și acuzații din partea Moscovei privind „uzurparea puterii”.

Miza acestor alegeri depășește granițele Republicii Moldova. Este vorba despre poziționarea strategică a întregului flanc estic al Uniunii Europene și al NATO.

„E în joc viitorul Republicii Moldova. Liderii și alegătorii trebuie să decidă nu cu inima, ci cu rațiunea”, spune Mihai Gribincea.

Pentru cei interesați să urmărească întreaga dezbatere, discuția de la Big Life Project poate fi vizionată integral aici: Big Life Project – Facebook