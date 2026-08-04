Republica Moldova restricționează exporturile de energie și reduce consumul în orele de vârf

Seceta și scăderea accentuată a nivelului fluviului Nistru obligă Republica Moldova să adopte măsuri de urgență pentru protejarea sistemului energetic și a resurselor de apă. Autoritățile limitează exporturile de electricitate, reduc consumul în orele de vârf și impun restricții privind utilizarea apei pentru activități neesențiale.

Comisia Națională de Management al Crizelor din Republica Moldova a aprobat un nou set de măsuri pentru gestionarea situației din sectorul energetic și a riscurilor generate de nivelul scăzut al apei din fluviul Nistru. Deciziile au fost adoptate în cadrul ședinței prezidate de premierul Vasile Tofan și au ca obiectiv asigurarea continuității serviciilor esențiale și protejarea populației.

Una dintre principalele măsuri vizează limitarea exporturilor comerciale de energie electrică în intervalul orar 18:00-22:00, pentru a proteja consumul intern în perioadele de vârf. Restricția va fi aplicată de Î.S. „Moldelectrica”, cu excepția cantităților necesare pentru respectarea obligațiilor de serviciu public privind securitatea aprovizionării.

Autoritățile au decis, totodată, accelerarea conectării la rețea a instalațiilor de stocare a energiei și a centralelor fotovoltaice și eoliene echipate cu baterii. În paralel, procedurile de autorizare pentru proiectele de producere și stocare a energiei vor fi simplificate.

S.A. „Energocom” va identifica și contracta surse alternative de energie din România, Ucraina și alte piețe accesibile prin tranzit și va prezenta scenarii de achiziție pentru următoarele 7-14 zile. În același timp, „Moldelectrica” va intensifica colaborarea cu operatorii de transport al energiei din România și Ucraina.

Comisia a aprobat și un pachet de măsuri temporare pentru reducerea consumului de energie electrică. Administratorii clădirilor publice și ai spațiilor comerciale vor reduce iluminatul interior cu cel puțin 30%, acolo unde este posibil, și vor opri iluminatul din încăperile neocupate. De asemenea, între orele 18:00 și 06:00 vor fi oprite havuzurile, iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar, precum și vitrinele iluminate.

Întreprinderile cu procese industriale mari consumatoare de energie vor fi obligate să își reorganizeze activitatea astfel încât consumul ridicat de electricitate să aibă loc în afara intervalelor 06:00-09:00 și 18:00-23:00. În același scop, operatorii serviciilor de apă și canalizare vor adapta funcționarea pompelor pentru a reduce consumul de energie în aceste intervale.

Administratorii blocurilor de locuințe vor informa locatarii cu privire la recomandarea de a evita utilizarea lifturilor în orele de consum maxim, pentru a preveni blocarea persoanelor în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

În contextul nivelului scăzut al apei din fluviul Nistru, Comisia Națională de Management al Crizelor din Republica Moldova a aprobat un set de măsuri pentru gestionarea deficitului de apă. Autoritățile au introdus restricții privind utilizarea apei potabile și a apei din sursele de suprafață pentru activități neesențiale, precum spălarea străzilor și trotuarelor sau umplerea piscinelor și bazinelor recreative. Apa disponibilă va fi utilizată cu prioritate pentru acoperirea necesităților esențiale ale populației.

Captarea apei și irigarea terenurilor agricole din Nistru vor fi permise doar pe timpul nopții, în intervalul 21:00-06:00, cu prioritate pentru culturile horticole. Totodată, Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captările de apă în sectoarele în care nivelul fluviului va ajunge la praguri critice.

Pentru a asigura continuitatea alimentării cu apă, autoritățile locale vor pune în funcțiune sondele de rezervă, iar operatorii serviciilor publice vor intensifica monitorizarea calității apei. În același timp, S.A. „Apă-Canal Chișinău”, împreună cu autoritățile competente, va realiza lucrările necesare pentru menținerea alimentării cu apă a municipiului Chișinău.

În funcție de evoluția situației, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va pregăti distribuirea apei potabile prin cisterne mobile în localitățile afectate.

Operatorii economici industriali ale căror activități nu sunt esențiale pentru producția de alimente, domeniul medical sau sănătatea publică vor fi obligați să reducă consumul de apă cu cel puțin 20%. Totodată, monitorizarea calității apei va fi intensificată prin efectuarea unor analize de laborator.