INS: Înmatriculările de vehicule noi au scăzut în T2. Euro 4, 5 și 6 domină piața auto, dar vehiculele poluante rămân numeroase

Piața auto din România a încetinit în al doilea trimestru al anului 2026, când înmatriculările de vehicule noi au scăzut atât în segmentul transportului de pasageri, cât și al celui de mărfuri. În același timp, parcul auto continuă să se modernizeze: peste două treimi dintre vehicule respectă standardele de poluare Euro 4, Euro 5 sau Euro 6.

Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au scăzut cu 7,6% în trimestrul II 2026 faţă de trimestrul II 2025 ṣi cu 4,5% în cazul înmatriculărilor noi de vehicule pentru transportul mărfurilor.

În trimestrul II 2026, autoturismele noi au reprezentat 31,5% din total înmatriculări noi de autoturisme, cu 7,8 puncte procentuale mai mult față de același trimestru al anului 2025.

La sfârṣitul trimestrului II 2026, 6,1% din stocul de autobuze ṣi microbuze erau vehicule electrice, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

Tabelul 1: Înmatriculări noi de vehicule rutiere, pe categorii

Categorii de vehicule Anul Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Total din care: vehicule noi Total din care: vehicule noi Total din care: vehicule noi Total din care: vehicule noi A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor 2025 135494 37182 140029 36073 153084 49873 151662 52232 2026 123748 32054 129359 43598 Mopede şi motociclete 2025 4987 3016 7837 4218 9292 5164 6079 3623 2026 6156 4295 9298 5402 Autoturisme 2025 129790 33690 131211 31128 142807 43949 144787 48033 2026 116857 27275 119265 37573 Autobuze şi microbuze 2025 717 476 981 727 985 760 796 576 2026 735 484 796 623 II. Vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor 2025 28614 11149 31786 13643 31048 13459 30507 13650 2026 28201 11953 30352 14215 Autocamioane1) 2025 13715 3739 14981 4421 14700 4608 15180 5641 2026 12732 3762 13586 4563 Autotractoare 2025 3791 1352 3963 2036 3534 1511 3776 1811 2026 4077 1881 4247 2367 Remorci şi semiremorci 2025 11108 6058 12842 7186 12814 7340 11551 6198 2026 11392 6310 12519 7285

În trimestrul II 2026, comparativ cu trimestrul II al anului 2025, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creṣtere la categoria mopede ṣi motociclete cu 18,6% ṣi scăderi la categoria autobuze și microbuze cu 18,9% ṣi la categoria autoturisme cu 9,1%. În ceea ce privește înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul pasagerilor au fost înregistrate creṣteri la categoria mopede ṣi motociclete cu 28,1% ṣi la categoria autoturisme cu 20,7% ṣi scădere la categoria autobuze ṣi microbuze cu 14,3%.

Referitor la înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor a fost înregistrată creṣtere la categoria autotractoare cu 7,2% ṣi scăderi la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) cu 9,3% ṣi la categoria remorci ṣi semiremorci cu 2,5%. Înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul mărfurilor au înregistrat creṣteri la toate categoriile astfel: la categoria autotractoare cu 16,3%, la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) cu 3,2% ṣi la categoria remorci ṣi semiremorci cu 1,4%.

Faţă de trimestrul I 2026, în trimestrul II 2026, înmatriculările noi de vehicule rutiere au înregistrat creṣtere cu 4,5% la vehiculele pentru transportul pasagerilor ṣi cu 7,6% la vehiculele pentru transportul mărfurilor.

Vehiculele rutiere clasificate în conformitate cu Normele europene de poluare, înmatriculate în circulație, cuprindeau, la sfârșitul trimestrului II 2026, în proporție de 67,1%, vehicule cu normele de poluare Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 și în proporție de 9,4%, vehicule cu norma de poluare Non-Euro.

Tabelul 2: Vehicule rutiere înmatriculate în circulaṭie, pe categorii, la sfârṣitul trimestrului II 2026

Categorii de vehicule rutiere Normele europene de poluare Electric Non-Euro Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 A 1 2 3 4 5 6 7 8 Vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor și al mărfurilor2) 80681 998848 60253 804389 1572681 3070067 1778817 2316860 Mopede şi motociclete 4457 56341 35038 48484 47210 22594 58623 7 Autoturisme 69382 761900 18374 594305 1173925 2818614 1502059 1985538 Autobuze şi microbuze 3601 6642 547 5929 12108 8970 7729 13915 Autocamioane 3007 154581 4990 142377 297665 203122 152976 203433 Autotractoare 48 6617 157 6363 30427 7411 49686 100324 Vehicule rutiere pentru scopuri speciale 186 12767 1147 6931 11346 9356 7744 13643

Pentru categoria autoturisme, cea mai însemnată pondere a fost deținută de vehicule conforme cu norma europeană Euro 4, respectiv 31,6%; pentru categoria autobuze ṣi microbuze cele mai multe vehicule, respectiv 23,4% au fost clasificate în norma Euro 6, iar pentru categoria mopede ṣi motociclete, cele mai multe vehicule, respectiv 21,5% au fost clasificate în norma Euro 5.

Vehiculele conforme cu norma europeană Euro 3 au predominat pentru categoria autocamioane în proporṭie de 25,6%, ȋn timp ce cele conforme cu norma Euro 6 au fost preponderente pentru categoria autotractoare în proporṭie de 49,9% şi pentru categoria vehicule rutiere pentru scopuri speciale ȋn proporţie de 21,6%.