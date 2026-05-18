Piața auto din România continuă să își accelereze tranziția către mobilitatea electrică, iar cifrele din aprilie 2026 indică una dintre cele mai puternice creșteri din ultimii ani. Potrivit datelor centralizate de LEKTRI.CO, în luna aprilie au fost înmatriculate 1.308 vehicule electrice, în creștere cu 113% față de aprilie 2025, când au fost raportate 612 unități.

Din totalul de 42.448 de vehicule înmatriculate în România în luna aprilie, indiferent de tipul de motorizare, vehiculele electrice au reprezentat 3,08% din piață. Dintre cele 1.308 vehicule electrice înregistrate, 1.233 au fost autoturisme, iar 75 au fost autoutilitare electrice.

După scăderea celor 49 de radieri înregistrate în aceeași perioadă, bilanțul net al lunii aprilie rămâne la 1.259 de vehicule electrice active adăugate în circulație. La nivel cumulat, în primele patru luni din 2026, România a înregistrat 5.248 de vehicule electrice noi.

În analiza transmisă de companie, reprezentanții companiei subliniază că diversificarea modelelor disponibile și concurența tot mai puternică dintre constructori au contribuit direct la revenirea ritmului de creștere de pe piața auto electrică.

„Piața auto electrică din România își continuă traiectoria ascendentă, susținută atât de diversificarea modelelor disponibile, cât și de interesul tot mai ridicat al consumatorilor. Observăm o tranziție de la dependență de câteva modele dominante către o piață mai echilibrată și competitivă”, a declarat Claudiu Suma, CEO LEKTRI.CO.

Piața auto electrică a fost dominată în aprilie 2026 de modelele Tesla, însă producătorii chinezi și constructorii europeni au reușit să reducă diferențele și să își consolideze pozițiile în clasamentele de vânzări.

Tesla Model 3 a ocupat prima poziție în topul înmatriculărilor, cu 165 de unități, fiind urmat de Tesla Model Y, cu 114 unități. Pe locul al treilea s-a clasat BYD Sealion 7, cu 70 de unități înmatriculate.

În zona modelelor de volum, BYD Dolphin Surf și Hyundai Kona Electric au înregistrat câte 57 de unități fiecare. Dacia Spring a rămas unul dintre cele mai importante modele accesibile de pe piața locală, cu 56 de unități livrate în aprilie.

Totodată, Ford Puma Gen-E a ajuns la 38 de unități, confirmând extinderea ofertelor electrice în segmentul mainstream. În clasament mai apar BYD Atto 2 și Renault Zoe, fiecare cu câte 27 de unități, Audi e-tron cu 26 de unități și Volkswagen ID.4 cu 24 de unități.

Topul este completat de BYD Seal și Renault 5 E-Tech Electric, cu câte 22 de unități, MG4 cu 20 de unități și Ford Explorer, care a înregistrat 19 unități înmatriculate.

Datele din aprilie arată că piața auto electrică începe să se echilibreze, iar diferențele dintre constructori devin mai mici pe măsură ce oferta de modele se extinde atât în segmentul premium, cât și în cel de volum.

Creșterea constantă a înmatriculărilor a dus și la extinderea accelerată a parcului auto electric din România. Potrivit datelor, la finalul lunii aprilie 2026 erau active 68.454 de vehicule electrice la nivel național.

Dacia își menține poziția de lider pe piața auto electrică din România, cu 18.724 de unități active, reprezentând 27,35% din totalul parcului EV. Tesla ocupă poziția a doua, cu 12.151 de vehicule și o cotă de 17,75%.

Volkswagen completează podiumul, cu 5.718 unități și o cotă de 8,35%. Renault și Hyundai ocupă următoarele poziții, cu 5.255, respectiv 4.322 de vehicule electrice active.

În zona mărcilor premium și mainstream consolidate, Mercedes-Benz a ajuns la 2.888 de unități, BMW la 2.628, iar Ford la 2.419 vehicule electrice.

Nissan și BYD continuă să câștige teren pe piața locală, cu 1.372 și respectiv 1.249 de unități active. Primele 15 poziții sunt completate de Peugeot, Skoda, Smart, Audi și Volvo, semn că piața auto electrică din România devine tot mai diversificată și mai competitivă.

Reprezentanții companiei arată că nivelul actual al parcului EV activ a fost calculat prin ajustarea datelor privind înmatriculările și radierile din luna aprilie 2026, ceea ce confirmă consolidarea accelerată a segmentului electric în România.

Tabel. Evoluția pieței auto electrice din România în aprilie 2026: