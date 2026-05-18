Uniunea Europeană elaborează planuri stricte pentru a obliga companiile din blocul comunitar să achiziționeze componente critice de la cel puțin trei furnizori diferiți. Această inițiativă majoră reprezintă o încercare clară de a reduce dependența strategică de China, conform unui raport publicat luni, 18 mai 2026, de Financial Times.

Noile reguli de aprovizionare vor afecta direct întreprinderile din câteva sectoare cheie, cum ar fi industria chimică și cea a utilajelor industriale, au adăugat sursele citate, menționând doi oficiali europeni familiarizați cu acest dosar complex, scrie Reuters.

Conform viitoarei legislații, companiile europene vor fi limitate la cumpărarea a maximum 30% sau 40% din componente de la un singur furnizor global. Restul resurselor necesare vor trebui asigurate de la cel puțin trei furnizori diferiți care nu provin din aceeași țară.

Această decizie drastică vine în contextul în care China continuă să își folosească controlul absolut asupra procesării multor minerale esențiale ca pârghie politică, limitând uneori exporturile și scăzând prețurile artificial pentru a submina concurența.

Comisarul pentru comerț al Uniunii Europene, Maros Sefcovic, pregătește o serie de tarife punitive aplicate produselor chimice și utilajelor asiatice. Scopul este combaterea deficitului comercial zilnic de un miliard de euro și protejarea companiilor europene de acțiunile agresive prin care China folosește „comerțul drept o armă” în relațiile internaționale.

Luna trecută, Sefcovic a semnat un memorandum important cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, pentru un parteneriat axat pe securizarea mineralelor critice.

Aceste planuri aflate în stadiu incipient vor fi prezentate în cadrul unei reuniuni a Comisiei dedicate relațiilor cu China pe data de 29 mai. Ulterior, liderii europeni ar putea aproba oficial măsurile la sfârșitul lunii iunie. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat organizarea acestei dezbateri de orientare diplomatică.

Vineri, 15 mai, și jurnaliștii de la Politico.eu notau că Uniunea Europeană își va intensifica eforturile pentru a-și reduce dependența economică de China și pentru a-și proteja industriile de un aflux excesiv de importuri ieftine, conform noilor propuneri elaborate de Bruxelles.

Funcționarii din cadrul Direcției Generale Comerț a Comisiei Europene au fost însărcinați să elaboreze o „politică de apărare comercială mai fermă și mai eficientă” pentru a face față Beijingului, potrivit unui document distribuit în cadrul executivului.

Printre opțiunile luate în considerare se numără identificarea unor sectoare suplimentare pentru „anchete de salvgardare”, se arată în document, în cadrul cărora UE ar evalua modul în care importurile pot afecta industria locală și dacă ar putea fi impuse cote tarifare. Bruxelles-ul a instituit în trecut măsuri de salvgardare pentru oțel și feroaliaje, dar anchetele viitoare ar putea viza și alte industrii.

Această inițiativă ar accelera, de asemenea, lucrările la un așa-numit instrument de combatere a supracapacității, menit să facă față firmelor subvenționate de stat care produc cantități uriașe de bunuri în sectoare strategice, făcând practic imposibilă concurența pentru alte industrii.

Un astfel de mecanism se află în discuție de ceva timp, dar este perceput ca fiind riscant, întrucât ar intra probabil în conflict cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului, care, în general, interzic membrilor să discrimineze anumite țări.

Potrivit a doi oficiali ai UE care lucrează la propuneri, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a vorbi deschis, planurile vor fi mai întâi discutate și perfecționate de comisari în cadrul unei „dezbateri de orientare” pe 29 mai.

Se așteaptă ca liderii UE să discute apoi restricțiile Chinei la exportul de materii prime critice — esențiale pentru tot, de la turbine eoliene la baterii de mașini — la un summit al G7 din Franța care începe pe 15 iunie, oferind o direcție politică pentru executivul UE.

Ulterior, Comisia va solicita contribuții din partea șefilor de guvern ai UE în cadrul unui Consiliu European care va avea loc pe 18 iunie la Bruxelles. Un proiect de agendă pentru summit, include această problemă ca parte a discuțiilor despre cum să „impulsioneze competitivitatea și autonomia strategică a UE în contextul geoeconomic dificil” și să abordeze „dezechilibrele macroeconomice globale”.

În contextul în care industria europeană se confruntă cu puternice vânturi potrivnice din punct de vedere geoeconomic, „ar putea exista acum voința politică în unele state membre care erau reticente înainte”, a declarat unul dintre oficialii implicați în eforturile de a înăspri poziția comercială a UE față de Beijing. Deși Comisia a căutat de mult timp noi competențe pentru a aborda această problemă, unele capitale s-au opus activ acestei inițiative, deoarece ar putea tulbura relațiile cu Beijingul.

Asigurarea sprijinului Germaniei, care a căutat de-a lungul timpului să evite escaladarea conflictelor comerciale cu China, ar fi esențială. Berlinul se confruntă cu un declin industrial pe măsură ce Beijingul își consolidează controlul asupra sectoarelor tehnologiilor curate, producției de automobile și industriei prelucrătoare — și este expus în mod special la orice noi restricții privind vânzările de metale rare.

Deficitul comercial bilateral al UE cu China s-a adâncit la 359,3 miliarde de euro în 2025, în creștere cu aproape o cincime față de anul precedent. Sectoarele industriale europene, de la produse chimice la industria auto, pierd locuri de muncă și reduc producția, subminate de o supraabundență de mărfuri chinezești la prețuri mai mici.

Plecarea prim-ministrului ungar Viktor Orbán, care a curtat China pentru investiții, creează, de asemenea, o nouă oportunitate pentru oficiali de a obține aprobarea planurilor. Cu toate acestea, prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez, care a efectuat în aprilie a patra sa vizită în China în tot atâția ani, se poziționează ca un susținător de frunte al unor relații mai prietenoase cu Beijingul.