CCE-R a adus la Oradea lideri din business și administrație pentru o dezbatere despre securitatea juridică și investiții
Camera de Comerț Elveția–România (CCE-R) a reunit la Oradea lideri din business, domeniul juridic și administrație pentru consolidarea cadrului legal al dezvoltării economice din România. CCE-R, sub conducerea Președintelui Dr. Adriana Cioca, a organizat joi, 14 mai, la Lotus Therm Hotel, Băile Felix, conferința de înalt nivel „Cadrul Legal pentru Dezvoltarea României”, un eveniment strategic dedicat rolului fundamental al securității juridice, predictibilității legislative și guvernanței corporative în atragerea investițiilor și susținerea dezvoltării economice durabile a României.
Conferința a reunit executivi din domeniul juridic, administrație publică, industrie și comunicare strategică, într-un dialog esențial despre modul în care România poate deveni mai competitivă prin consolidarea fundamentelor sale legale și instituționale.
„Pentru companii, cadrul legal nu este doar o obligație administrativă. El devine infrastructură strategică. Este fundația pe care se construiesc investițiile, fuziunile, succesiunea antreprenorială, dezvoltarea industrială și inovarea”, a afirmat Dr. Adriana Cioca, Președintele CCE-R, în deschiderea evenimentului.
Primarul Florin Birta a evidențiat rolul administrației locale în atragerea investitorilor
Primarul Municipiului Oradea, Florin Birta, a evidențiat rolul administrației locale în susținerea investițiilor și buna relație cu Ambasada Elveției, de altfel a salutat prezența companiilor elvețiene la Oradea.
„Oradea demonstrează că performanța economică vine atunci când administrația, mediul privat și infrastructura legală funcționează împreună pentru a crea un ecosistem atractiv pentru investitori”, a declarat edilul.
Conferința economică a fost moderată de avocatul Bruno Leroy, care a subliniat: „Dincolo de reguli și proceduri, cadrul legal este ceea ce dă ritm și direcție economiei. Rolul nostru, ca lideri și profesioniști, este să transformăm complexitatea legislativă într-un avantaj competitiv pentru companii și într-un factor real de încredere pentru investitori.”
Alexandru Doroș, Notar Public, a accentuat importanța sistemului notarial în protejarea investițiilor: „Siguranța juridică a proprietății și due diligence-ul notarial nu reprezintă simple formalități, ci instrumente esențiale de protecție strategică pentru investitori și pentru sănătatea pieței.”
Oana Căpățînă, Partner, Neagu Căpățînă SPRL, a atras atenția asupra necesității reformelor continue: „Într-un climat economic tot mai complex, companiile care investesc în structuri juridice solide, compliance și transparență vor fi cele care vor construi valoare sustenabilă și reziliență.”
Participanții la conferință au subliniat că predictibilitatea juridică influențează direct dezvoltarea economică
Roman Baran, Managing Director AstorMueller, a vorbit despre nevoile reale ale marilor investitori: „Pentru companiile internaționale, predictibilitatea juridică și fiscală reprezintă factori decisivi. Stabilitatea cadrului legal influențează direct deciziile privind producția, extinderea și securitatea operațională.”
László Kun, CEO Amazing Visuals, a evidențiat componenta reputațională: „În economia modernă, transparența juridică trebuie susținută de o comunicare strategică puternică. Încrederea se construiește printr-o comunicare coerentă și o imagine curată.”
Evenimentul a consolidat poziționarea Oradei drept unul dintre cele mai dinamice centre regionale de business din România, demonstrând că dezvoltarea economică regională depinde de convergența dintre administrație performantă, infrastructură modernă, securitate juridică și leadership economic.
Prin această conferință, CCE-R își reconfirmă rolul de platformă strategică pentru dialog între mediul privat, investitori, autorități și experți, promovând standarde elvețiene de guvernanță, încredere și parteneriat pe termen lung.
|Temă principală
|Idei-cheie prezentate în conferință
|Relevanță pentru economie și investiții
|Securitate juridică
|Participanții au subliniat că stabilitatea legislativă și predictibilitatea fiscală sunt esențiale pentru mediul de afaceri
|Crește încrederea investitorilor și reduce riscurile operaționale
|Rolul administrației locale
|Oradea a fost prezentată ca exemplu de colaborare între administrație, mediul privat și infrastructura legală
|Atrage investiții și accelerează dezvoltarea regională
|Guvernanță corporativă și compliance
|Experții au evidențiat importanța structurilor juridice solide și a transparenței
|Contribuie la reziliența companiilor și la dezvoltarea sustenabilă
|Sistem notarial și protecția investițiilor
|Due diligence-ul și siguranța juridică a proprietății au fost definite drept instrumente strategice
|Protejează tranzacțiile și stabilizează piața
|Comunicare strategică și reputație
|Încrederea investitorilor depinde și de imaginea publică și coerența comunicării
|Consolidează reputația companiilor și atractivitatea economică
|Rolul CCE-R
|Camera de Comerț Elveția–România promovează dialogul dintre investitori, autorități și experți
|Susține dezvoltarea unui climat economic predictibil și competitiv
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.