Camera de Comerț Elveția–România (CCE-R) a reunit la Oradea lideri din business, domeniul juridic și administrație pentru consolidarea cadrului legal al dezvoltării economice din România. CCE-R, sub conducerea Președintelui Dr. Adriana Cioca, a organizat joi, 14 mai, la Lotus Therm Hotel, Băile Felix, conferința de înalt nivel „Cadrul Legal pentru Dezvoltarea României”, un eveniment strategic dedicat rolului fundamental al securității juridice, predictibilității legislative și guvernanței corporative în atragerea investițiilor și susținerea dezvoltării economice durabile a României.

Conferința a reunit executivi din domeniul juridic, administrație publică, industrie și comunicare strategică, într-un dialog esențial despre modul în care România poate deveni mai competitivă prin consolidarea fundamentelor sale legale și instituționale.

„Pentru companii, cadrul legal nu este doar o obligație administrativă. El devine infrastructură strategică. Este fundația pe care se construiesc investițiile, fuziunile, succesiunea antreprenorială, dezvoltarea industrială și inovarea”, a afirmat Dr. Adriana Cioca, Președintele CCE-R, în deschiderea evenimentului.

Primarul Municipiului Oradea, Florin Birta, a evidențiat rolul administrației locale în susținerea investițiilor și buna relație cu Ambasada Elveției, de altfel a salutat prezența companiilor elvețiene la Oradea.

„Oradea demonstrează că performanța economică vine atunci când administrația, mediul privat și infrastructura legală funcționează împreună pentru a crea un ecosistem atractiv pentru investitori”, a declarat edilul.

Conferința economică a fost moderată de avocatul Bruno Leroy, care a subliniat: „Dincolo de reguli și proceduri, cadrul legal este ceea ce dă ritm și direcție economiei. Rolul nostru, ca lideri și profesioniști, este să transformăm complexitatea legislativă într-un avantaj competitiv pentru companii și într-un factor real de încredere pentru investitori.”

Alexandru Doroș, Notar Public, a accentuat importanța sistemului notarial în protejarea investițiilor: „Siguranța juridică a proprietății și due diligence-ul notarial nu reprezintă simple formalități, ci instrumente esențiale de protecție strategică pentru investitori și pentru sănătatea pieței.”

Oana Căpățînă, Partner, Neagu Căpățînă SPRL, a atras atenția asupra necesității reformelor continue: „Într-un climat economic tot mai complex, companiile care investesc în structuri juridice solide, compliance și transparență vor fi cele care vor construi valoare sustenabilă și reziliență.”

Roman Baran, Managing Director AstorMueller, a vorbit despre nevoile reale ale marilor investitori: „Pentru companiile internaționale, predictibilitatea juridică și fiscală reprezintă factori decisivi. Stabilitatea cadrului legal influențează direct deciziile privind producția, extinderea și securitatea operațională.”

László Kun, CEO Amazing Visuals, a evidențiat componenta reputațională: „În economia modernă, transparența juridică trebuie susținută de o comunicare strategică puternică. Încrederea se construiește printr-o comunicare coerentă și o imagine curată.”

Evenimentul a consolidat poziționarea Oradei drept unul dintre cele mai dinamice centre regionale de business din România, demonstrând că dezvoltarea economică regională depinde de convergența dintre administrație performantă, infrastructură modernă, securitate juridică și leadership economic.

Prin această conferință, CCE-R își reconfirmă rolul de platformă strategică pentru dialog între mediul privat, investitori, autorități și experți, promovând standarde elvețiene de guvernanță, încredere și parteneriat pe termen lung.