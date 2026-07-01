România lansează RoBOOST, un fond de 100 de milioane de euro pentru companii. Statul vrea să atragă investiții private în economie

România face un nou pas în direcția finanțării companiilor prin instrumente moderne de investiții. Memorandumul pentru implementarea RoBOOST, un nou fond de fonduri destinat susținerii mediului de afaceri, a fost semnat, iar autoritățile susțin că noul mecanism va permite multiplicarea capitalului public prin atragerea de investiții private și instituționale.

Noul instrument financiar va fi implementat de Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), instituție aflată în coordonarea Ministerului Finanțelor, în parteneriat cu Fondul European de Investiții (FEI). Scopul este ca fondurile publice să nu mai fie utilizate exclusiv prin scheme clasice de finanțare, ci să genereze investiții suplimentare în sectoare considerate strategice pentru economia românească.

Anunțul a fost făcut de fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, care a explicat că RoBOOST reprezintă o schimbare importantă în modul în care statul sprijină dezvoltarea companiilor.

Alexandru Nazare a anunțat semnarea memorandumului pentru implementarea noului Fond de Fonduri RoBOOST, subliniind că proiectul urmărește folosirea mai eficientă a resurselor publice.

„Accelerăm lansarea fondului de fonduri pentru companiile românești. Un instrument financiar inteligent care multiplică banii publici în economia reală.”

Potrivit acestuia, noul mecanism schimbă filosofia finanțării publice, punând accent pe atragerea capitalului privat alături de resursele statului.

„S-a semnat azi memorandumul pentru implementarea #RoBOOST, un nou Fond de Fonduri care marchează o schimbare de abordare în modul în care folosim resursele publice pentru dezvoltare economică. Prin acest instrument, folosim capitalul public pentru a atrage și multiplica investiții private și instituționale în economie, în special pentru start-up-uri, IMM-uri și companii aflate în creștere.”

În prima etapă, statul român va pune la dispoziție un capital de 100 de milioane de euro, însă obiectivul nu este finanțarea exclusiv din bani publici.

Modelul utilizat este unul deja aplicat în alte state europene și presupune atragerea unor sume suplimentare din partea investitorilor privați și instituționali, astfel încât impactul fondurilor publice să fie multiplicat.

Alexandru Nazare a explicat că mecanismul va fi administrat prin Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții.

„Mecanismul este implementat de Banca de Investiții și Dezvoltare – banca Ministerului Finanțelor – în parteneriat cu Fondul European de Investiții, pe baza unui model european deja validat în piețele mature. Statul român contribuie inițial cu 100 milioane euro, iar această sumă va mobiliza capital suplimentar din partea investitorilor privați și instituționali.”

Spre deosebire de programele clasice de sprijin, finanțarea nu va fi acordată direct de stat companiilor.

Resursele vor fi distribuite prin fonduri de investiții și administratori de fonduri specializați, care vor selecta proiectele cu potențial ridicat de dezvoltare și vor investi în acestea.

Potrivit lui Alexandru Nazare:

„Accesul companiilor la finanțare nu se va face direct din bugetul public, ci prin fonduri de investiții și administratori de fonduri, care pot susține proiecte din zone cheie pentru competitivitatea economiei: tehnologie, energie, agricultură, sănătate, industrii inovative sau apărare.”

Autoritățile consideră că această abordare poate accelera dezvoltarea unor sectoare cu valoare adăugată ridicată și poate contribui la creșterea competitivității economiei românești.

Una dintre principalele categorii vizate de noul fond este reprezentată de întreprinderile mici și mijlocii, dar și de start-up-urile și companiile aflate în etapa de extindere.

În multe cazuri, astfel de firme întâmpină dificultăți în accesarea finanțării bancare clasice, iar fondurile de investiții pot reprezenta o alternativă pentru susținerea dezvoltării.

Prin RoBOOST, autoritățile urmăresc să stimuleze investițiile în companii cu potențial de creștere și să creeze un mecanism prin care capitalul privat să fie atras mai ușor în economia românească.

Alexandru Nazare susține că proiectul a fost construit în urma colaborării cu instituțiile europene și că au fost create inclusiv bazele legislative necesare funcționării noului mecanism.

„Am susținut acest proiect încă de la început, prin inițierea primelor dialoguri cu partenerii europeni și prin crearea cadrului legal necesar pentru ca Banca de Investiții și Dezvoltare să poată opera astfel de instrumente moderne de investiții.”

Potrivit acestuia, existența unui cadru juridic adaptat este esențială pentru ca astfel de instrumente financiare să funcționeze în condiții similare celor existente pe piețele dezvoltate din Uniunea Europeană.

Prin lansarea RoBOOST, autoritățile urmăresc și dezvoltarea pieței locale de capital privat, domeniu care rămâne mai puțin dezvoltat comparativ cu alte state europene.

Alexandru Nazare consideră că noul instrument poate contribui la o finanțare mai eficientă a economiei și la atragerea unor investiții suplimentare.

„Este un pas major pentru dezvoltarea pieței de capital privat din România și pentru construirea de mecanisme prin care finanțarea să ajungă mai eficient la companiile românești cu potențial de creștere. Traversăm un context economic în care avem nevoie de soluții care să combine resurse publice și private pentru dezvoltare reală, pe termen lung.”

Implementarea efectivă a fondului va fi realizată de Banca de Investiții și Dezvoltare împreună cu Fondul European de Investiții, urmând ca, în perioada următoare, să fie stabilite etapele operaționale și procedurile prin care fondurile de investiții vor putea accesa resursele disponibile și le vor direcționa către companiile eligibile.