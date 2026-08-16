O dronă a intrat în spațiul aerian al României, în apropiere de Galați. Radu Miruță: A fost interceptată și distrusă într-o zonă nepopulată

O dronă a pătruns în noaptea de sâmbătă spre duminică în spațiul aerian național al României, dinspre Republica Moldova, în apropiere de Galați. Aparatul de zbor a fost doborât de un avion de vânătoare F-18 al Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflat în misiune de Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale (MApN), sistemele de supraveghere au detectat ținta la ora 04.44. Aeronava F-18, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu drona și a primit aprobarea pentru angajarea acesteia.

Drona a fost interceptată și doborâtă la ora 05.01, în condiții de siguranță. Un posibil punct de impact al resturilor aparatului a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi, din județul Galați, într-o zonă nepopulată.

Incidentul s-a produs după ce drona a intrat în spațiul aerian românesc dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a precizat pe Facebook că două avioane de vânătoare F-18 spaniole au fost ridicate preventiv în aer. După detectarea țintei, cele două aeronave au primit aprobarea de angajare.

Potrivit ministrului, drona a fost descoperită la ora 04.44, în momentul în care pătrundea în spațiul aerian național, la 24 de kilometri nord de Galați. Cele două avioane F-18 spaniole se aflau deja în aer, fiind ridicate preventiv, și au primit ulterior aprobarea de angajare.

La ora 05.01, drona a fost interceptată și distrusă între localitățile Băleni și Cudalbi, într-o zonă nepopulată din județul Galați. Operațiunea a fost desfășurată de piloții spanioli, împreună cu militarii români aflați la centrul de comandă.

„În această noapte, o nouă dronă a intrat fără a avea permisiune în spațiul aerian național și a fost doborâtă. La ora 04:44, ținta a fost descoperită intrând în spațiul aerian național, la 24 km nord de Galați, moment în care două avioane de vânătoare F-18 spaniole, ridicate deja preventiv în aer, au primit aprobare de angajare. La ora 05:01, drona a fost interceptată și distrusă între localitățile Băleni și Cudalbi, din județul Galați, într-o zonă nepopulată”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Ministrul interimar al Apărării a transmis felicitări piloților spanioli și militarilor români de la centrul de comandă pentru desfășurarea cu succes a misiunii. Acesta a subliniat că apărarea spațiului aerian al României se bazează pe vigilență, reacție rapidă și solidaritate aliată.

Drona a fost astfel neutralizată fără ca resturile identificate în zona dintre Băleni și Cudalbi să fie localizate într-o zonă populată. Incidentul a avut loc în contextul misiunii de Poliție Aeriană desfășurate de aeronavele spaniole de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

„Felicitări piloților spanioli si militarilor români de la centrul de comandă pentru o misiune reușită! România își apără spațiul aerian, iar aliații noștri sunt alături de noi. Vigilență, reacție rapidă și solidaritate aliată, acestea sunt garanțiile concrete ale securității noastre. Da, România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene”, a mai scris Miruță.

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