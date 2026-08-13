O nouă dronă a intrat în spațiul aerian al României în noaptea de miercuri spre joi. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

O țintă aeriană a pătruns în spațiul aerian al României în noaptea de miercuri spre joi și a rămas aproximativ zece minute deasupra teritoriului național. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a ridicat de la sol două aeronave F-16, iar populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-ALERT.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat la ora 1:27 un grup de cinci ținte aeriene în zona localității Ismail, deasupra teritoriului Ucrainei.

În urma detectării acestora, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

La ora 1:30 a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona vizată.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării, radarele de la sol au detectat ulterior pătrunderea unei drone în spațiul aerian național. Aceasta a intrat pe teritoriul României la aproximativ doi kilometri sud de localitatea Pardina.

Ținta a rămas aproximativ zece minute în spațiul aerian românesc și s-a deplasat de-a lungul brațului Chilia. Ulterior, aceasta a părăsit teritoriul național și s-a îndreptat din nou către Ucraina, ieșirea fiind înregistrată la aproximativ 13 kilometri sud-vest de localitatea Chilia Veche.

MApN a precizat că, la scurt timp după ieșirea țintei din spațiul aerian al României, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean.

Alerta aeriană instituită pentru nordul județului Tulcea a încetat la ora 2:42.

Incidentul s-a produs în timpul unui nou atac al Rusiei asupra zonei portului Ismail, aflat în sudul regiunii Odesa și în imediata apropiere a frontierei cu România.

Atacul a provocat pagube și a declanșat un incendiu, potrivit autorităților regionale din Odesa.

Ismail este cel mai mare port ucrainean de la Dunăre și reprezintă un punct important de tranzit pentru cereale și alte mărfuri.

Atacul rusesc s-a produs la o zi după ce Ucraina a lovit Novorossiisk, unul dintre principalele centre utilizate de Rusia pentru exporturile de cereale prin Marea Neagră.

Ministerul român al Apărării nu a precizat în informațiile comunicate ce tip de aparat a fost ținta care a pătruns în spațiul aerian al României. Din datele prezentate de MApN rezultă însă că aceasta a traversat teritoriul național timp de aproximativ zece minute înainte de a reveni în spațiul aerian ucrainean.