Veste bună pentru acești pensionari. Ce înseamnă „vechimea valorificată” și ce a decis Înalta Curte

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale a explicat modul în care trebuie interpretată „vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie”, o sintagmă importantă pentru pensionarii militari. Precizările vizează aplicarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și efectele Deciziei nr. 45 din 24 februarie 2025 a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Instituția intervine după apariția unor neclarități în spațiul public privind perioadele lucrate în sistemul public după trecerea în rezervă.

Pentru pensionarii militari vizați de aceste prevederi, elementul central al clarificărilor îl reprezintă delimitarea dintre sistemul public de pensii și sistemul pensiilor militare de stat. Casa de Pensii Sectorială a MApN arată că, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2015, sistemul pensiilor militare a devenit unul neintegrat sistemului public și funcționează pe baza unor reglementări distincte.

Legea nr. 263/2010, aflată în vigoare la 1 ianuarie 2016 și ulterior abrogată prin Legea nr. 360/2023, reglementa drepturile de pensie pentru perioadele de cotizare realizate în sistemul public. În schimb, Legea nr. 223/2015 stabilește drepturile beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională pentru vechimea în serviciu.

Cele două sisteme diferă atât în privința beneficiarilor și perioadelor luate în considerare, cât și în ceea ce privește mecanismul prin care este stabilit și calculat cuantumul pensiei.

Potrivit art. 109 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, începând cu 1 ianuarie 2016, pensiile militarilor recalculate în baza Legii nr. 119/2010, cele revizuite potrivit OUG nr. 1/2011, pensiile plătite în baza Legii nr. 241/2013 și cele stabilite conform Legii nr. 80/1995 au devenit pensii militare de stat. Recalcularea s-a realizat în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie existentă în dosarul fiecărui beneficiar și de baza de calcul stabilită conform art. 28.

Casa de Pensii Sectorială precizează că, potrivit art. 111 din Legea nr. 223/2015, atunci când recalcularea efectuată conform art. 109 a condus la diferențe față de pensia aflată deja în plată, a fost păstrat cuantumul mai avantajos pentru beneficiar.

Un element esențial îl reprezintă faptul că vechimea consemnată în ultima decizie de pensionare existentă la dosar poate cuprinde și perioadele lucrate în sistemul public după trecerea în rezervă.

Concret, vechimea realizată în sistemul public fusese deja valorificată la stabilirea pensiei militare de stat. Pentru fiecare an de cotizare în sistemul public pentru care fusese reținută contribuția de asigurări sociale, la calcularea pensiei s-a adăugat câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 din Legea nr. 223/2015. Veniturile efectiv obținute în acele perioade nu au fost însă introduse în baza de calcul.

Procentele prevăzute de art. 29, inclusiv cele corespunzătoare perioadelor de activitate din sistemul public, împreună cu procentele stabilite prin art. 108, au determinat procentul total aplicat mediei soldelor sau salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în cele șase luni consecutive alese pentru calcularea pensiei militare de stat.

Problema de drept a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție după ce Curtea de Apel Timișoara, prin încheierea pronunțată la 25 septembrie 2024 în Dosarul nr. 22.396/3/2023, a solicitat o hotărâre prealabilă care să clarifice interpretarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 223/2015.

Instanța a cerut să se stabilească dacă „vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie” înseamnă exclusiv vechimea în serviciu acumulată până la pensionare, ca urmare a trecerii în rezervă, sau dacă trebuie luată în considerare vechimea cumulată, formată din vechimea în serviciu și stagiile de cotizare realizate ulterior în sistemul public de pensii.

Înalta Curte de Casație și Justiție a tranșat problema prin Decizia nr. 45 din 24 februarie 2025:

„în interpretarea dispozițiilor art. 109 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, sintagma «vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie» se interpretează în sensul că se referă la vechimea cumulată obținută prin adăugarea la vechimea în serviciu a stagiilor de cotizare realizate în sistemul de pensii publice după trecerea în rezervă”.

În motivarea interpretării, instanța supremă a avut în vedere faptul că art. 109 alin. (1) stabilește recalcularea pensiilor militare prin raportare la ultima decizie de pensionare existentă în dosar. Această decizie putea fi una de recalculare emisă potrivit Legii nr. 263/2010 și putea cuprinde perioadele lucrate după trecerea în rezervă, deoarece legislația aplicabilă la momentul respectiv permitea valorificarea lor.

În consecință, „vechimea valorificată prin ultima decizie de pensionare aflată la dosar” reprezintă vechimea cumulată rezultată din documentele de pensionare. Aceasta include atât vechimea acumulată înainte de trecerea în rezervă, cât și perioadele lucrate ulterior, dacă acestea figurau în ultima decizie de pensionare emisă în urma recalculării efectuate conform legislației aplicabile înainte de 1 ianuarie 2016.

Pentru pensionarii militari aflați în această situație, consecința juridică este importantă: perioadele de cotizare în sistemul public realizate după trecerea în rezervă și deja valorificate după pensionare, în intervalul în care pensiile militare fuseseră integrate în sistemul public, nu pot fi eliminate ulterior din deciziile de pensionare. Casa de Pensii Sectorială arată că nu există un temei legal pentru o asemenea operațiune.

Clarificările MApN arată și de ce stagiile respective nu pot produce ulterior o nouă valorificare distinctă în sistemul public. Perioadele au fost introduse în calcul la solicitarea pensionarilor militari, în temeiul legislației aflate atunci în vigoare, astfel încât aceleași stagii de cotizare nu mai pot fi valorificate separat încă o dată în sistemul public.

După intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2015, pensiile militare au redevenit pensii distincte și au fost scoase din sistemul public. Din acel moment, art. 109 alin. (6) nu a mai permis ca perioadele lucrate după trecerea în rezervă să fie valorificate în sistemul pensiilor militare de stat, acestea urmând să fie luate în considerare numai în sistemul public de pensii.

Perioadele care fuseseră însă deja incluse în deciziile anterioare de recalculare sau revizuire au rămas valorificate potrivit legislației aplicabile la momentul emiterii respectivelor decizii. Ele au fost ulterior preluate în deciziile de recalculare emise în baza Legii nr. 223/2015.