Alexandru Rogobete propune „spargerea monopolului CNAS”: Trebuie să dispară

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete susține că sistemul sanitar din România are nevoie de o reformă profundă și propune schimbarea modului în care funcționează asigurările de sănătate.

Printre măsurile susținute de acesta se află „spargerea monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS)” și introducerea unui sistem în care pacienții să poată avea mai multe opțiuni în privința asigurătorului și a serviciilor disponibile.

Rogobete afirmă că ideea nu este una nouă, însă reforma ar fi fost amânată în repetate rânduri din cauza impactului pe care l-ar avea asupra sistemului sanitar și asupra modului în care sunt distribuiți banii pentru sănătate. Fostul ministru susține că a promovat această idee și în perioada în care s-a aflat la conducerea Ministerului Sănătății.

„ADEVĂRATA REFORMĂ ÎN SĂNĂTATE SPARGEREA MONOPOLULUI CNAS

Cât am fost ministrul Sănătății, am susținut această idee. Nu este nouă. A fost însă împinsă de fiecare dată într-un sertar, pentru că este o reformă grea, care deranjează și schimbă fundamental modul în care circulă banii în sănătate”, a explicat fostul ministru.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, schimbarea ar trebui să vizeze întregul mecanism al asigurărilor de sănătate. El consideră că sistemul actual a fost construit pentru o perioadă diferită, în condițiile în care medicina a trecut prin transformări importante, de la apariția unor terapii și tehnologii noi până la dezvoltarea telemedicinei și extinderea serviciilor medicale private.

„Nu am renunțat la ea! Cred în continuare că una dintre marile reforme de care sistemul sanitar românesc are nevoie este spargerea monopolului CNAS și regândirea profundă a sistemului de asigurări de sănătate.”

Alexandru Rogobete susține că evoluția medicinei nu a fost urmată de o schimbare similară a mecanismului de finanțare. În opinia exprimată în postarea sa de pe social media, existența unui singur sistem dominant de asigurare limitează posibilitatea unei reorganizări mai ample a finanțării serviciilor medicale.

„Actualul mecanism a fost construit pentru o altă realitate, una veche, care nu mai corespunde anului 2026. Între timp, medicina s-a schimbat enorm. Avem terapii inovatoare, tehnologii medicale pe care acum 20 de ani nici nu ni le imaginam, servicii complementare, telemedicină, spitale și cabinete private, medicină personalizată și o relație public–privat mult mai complexă, a scris fostul ministru pe social media.”

Fostul ministru afirmă că a încercat să deschidă această discuție și în perioada mandatului său și susține că propunerea sa s-a lovit de opoziție politică. El critică, în același timp, măsurile de reducere a cheltuielilor și consideră că acestea nu schimbă mecanismele care generează problemele din sistem.

„Sistemul de finanțare a rămas însă în urmă. Am încercat să deschid această reformă și cât am fost ministru. Și, paradoxal, tocmai cei care se prezintă astăzi drept marii „reformiști închipuiți” din alianța Bolofilǎ s-au opus unei asemenea schimbări structurale.”

În aceeași postare, Rogobete afirmă că măsurile propuse în prezent se bazează pe reduceri de venituri și investiții și pe limitarea accesului la inovație. El face distincție între aceste măsuri și ceea ce consideră o reformă structurală a sistemului de sănătate.

„În schimb, ce ni se propune? Tăieri. Tăieri de venituri. Tăieri de investiții. Limitarea accesului la inovație. Economii făcute contabil, fără să fie schimbat mecanismul care produce dezechilibrele. Asta nu este reformă. Este doar austeritate administrată cu Excelul.”

Propunerea prezentată de Alexandru Rogobete presupune deschiderea sistemului de asigurări, dezvoltarea asigurărilor complementare și stimularea celor private. El susține că acestea ar trebui integrate într-un mecanism care să păstreze componenta de solidaritate a sistemului public de sănătate.

„Eu cred într-un alt model: deschiderea sistemului de asigurări, dezvoltarea asigurărilor complementare, stimularea asigurărilor private și integrarea lor transparentă într-un mecanism care să completeze solidaritatea sistemului public, nu să o distrugă.”

Rogobete precizează că o asemenea schimbare nu ar trebui să elimine protecția persoanelor fără venituri sau a celor care nu își permit o asigurare suplimentară. Potrivit acestuia, statul ar trebui să păstreze rolul de garant al accesului la serviciile medicale pentru categoriile vulnerabile.

„Și vreau să fie foarte clar: această reformă NU înseamnă renunțarea la componenta socială a asigurărilor de sănătate și NU înseamnă că oamenii fără venituri vor rămâne fără acces la servicii medicale. Dimpotrivă. Statul trebuie să rămână garantul accesului la un pachet de servicii medicale pentru cei vulnerabili, pentru cei fără venituri și pentru cei care nu își pot permite o asigurare suplimentară. Solidaritatea rămâne. Monopolul trebuie să dispară!”, mai scrie Alexandru Rogobete.

Printre efectele pe care fostul ministru le asociază cu schimbarea sistemului se numără posibilitatea ca pacientul să aleagă asigurătorul și pachetul de servicii în funcție de propriile nevoi, dar și apariția unei competiții între furnizorii de asigurări. El vorbește și despre necesitatea unor reguli clare stabilite de stat.

„Ce putem câștiga? LIBERTATE DE ALEGERE – pacientul să poată alege asigurătorul și pachetul care răspund cel mai bine nevoilor sale, în interiorul unor reguli clare stabilite de stat.”

Rogobete indică și alte posibile efecte ale modelului propus, precum presiunea pentru servicii medicale mai bune, contracte mai eficiente și apariția unor soluții noi pentru pacienți. În același timp, el susține că protecția socială ar trebui menținută, iar persoanele vulnerabile să beneficieze în continuare de acces la serviciile medicale esențiale.

„CONCURENȚĂ PENTRU CALITATE – mai mulți asigurători înseamnă presiune pentru servicii mai bune, contracte mai eficiente și soluții noi pentru pacienți. PROTECȚIE SOCIALĂ GARANTATĂ – persoanele fără venituri sau vulnerabile trebuie să rămână protejate, iar accesul lor la serviciile medicale esențiale să fie garantat. Reforma trebuie să aducă eficiență, nu să elimine solidaritatea.”*

Un alt element menționat de fostul ministru este modul în care sunt urmărite și cheltuite contribuțiile destinate sănătății. El susține că o reformă a sistemului de asigurări ar trebui să permită o monitorizare mai clară a banilor și o legătură mai directă între utilizarea acestora și rezultatele pentru pacient.

„MAI MULTĂ TRANSPARENȚĂ ȘI EFICIENȚĂ – banii din contribuțiile pentru sănătate trebuie urmăriți mai clar și utilizați mai eficient, cu responsabilitate pentru rezultatele obținute pentru pacient.”

Rogobete consideră că asigurările complementare și mecanismele concurențiale ar putea permite apariția unor pachete suplimentare și accesul mai rapid la anumite servicii și tehnologii medicale. Propunerea sa vizează astfel și componenta de inovare din sistemul sanitar.

„MAI MULT SPAȚIU PENTRU INOVAȚIE – asigurările complementare și mecanismele competitive pot crea posibilitatea dezvoltării unor pachete suplimentare și a unui acces mai rapid la servicii, tehnologii și soluții medicale moderne”, a punctat Alexandru Rogobete.

Fostul ministru afirmă că România ar trebui să analizeze diferitele modele existente în Europa, fără să preia automat un anumit sistem. El susține construirea unui model adaptat realităților din România, în care competiția și libertatea de alegere să funcționeze alături de protecția socială.

„Există modele europene diferite. Nu trebuie să copiem mecanic pe nimeni. Trebuie să analizăm ce funcționează și să construim un model românesc, în care competiția, eficiența și libertatea de alegere să funcționeze împreună cu solidaritatea socială.

Dar pentru asta trebuie să ai curajul să reformezi mecanismul, nu să pedepsești oamenii și sǎ te lauzi cǎ ești mare „reformist”!”

În mesajul său, Alexandru Rogobete critică și măsurile care presupun reducerea finanțării pentru medici, pacienți sau investiții, susținând că acestea nu reprezintă, în opinia sa, o schimbare structurală a sistemului.

„Să tai de la medici, să tai de la pacienți și să blochezi investițiile pentru că nu ești capabil să reorganizezi sistemul nu înseamnă reformă. Acolo, la CNAS, este una dintre marile reforme pe care România trebuie să le facă. Acolo trebuie să avem curajul să schimbăm mecanismele.”

Alexandru Rogobete mai spune că intenționează să susțină în continuare această idee din poziția de parlamentar și leagă reforma propusă de modernizarea sistemului de asigurări de sănătate. În mesajul publicat pe social media, el își reafirmă poziția privind schimbarea mecanismelor de finanțare și funcționare ale sistemului.