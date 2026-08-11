Marcel Ciolacu arată cu degetul spre criza energetică: Mi se pare de o penibilitate ieșită din comun

Marcel Ciolacu, fost premier PSD și actual președinte al Consiliului Județean Buzău, a criticat modul în care Guvernul Bolojan gestionează problemele din sistemul energetic național. Declarațiile au fost făcute marți, la finalul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Buzău, după ce Ciolacu a fost întrebat dacă România traversează o criză energetică.

Fostul premier a răspuns că, în opinia sa, situația poate fi descrisă drept „o criză de penibilitate”. El a susținut că România ajunge să vândă energie la prețuri negative în anumite perioade, în timp ce energia este ulterior valorificată la prețuri mai ridicate.

Declarațiile vin după ce România s-a confruntat cu probleme în sistemul energetic, iar la sfârșitul lunii iulie a fost declarată stare de alertă la nivel național pentru luna august, pe fondul scăderii producției de energie electrică.

Critica lui Ciolacu vizează și modul în care sunt utilizate capacitățile de stocare a energiei. Potrivit acestuia, energia vândută la prețuri negative poate fi stocată de investitori din Bulgaria și revândută ulterior la prețuri mult mai mari.

„Noi economisim de fel. Eu, dumneavoastră acasă…. Este o criză de penibilitate, asta este. Am ajuns să vindem energia pe negativ, să o stocheze investitorii bulgari, să ne-o vândă de zece ori mai scump şi să facă profituri de vreo şase milioane pe zi. Au o afacere bună”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ciolacu a criticat inclusiv soluția scufundării unor barje și implicarea ministrului Apărării în operațiune. Fostul premier a susținut că rezultatul intervenției nu a fost cel urmărit.

„Mi se pare de o penibilitate ieşită din comun. Parcă am mai trăit filmul ăsta şi prin pandemie. Aia cu barjele mi-a plăcut cel mai mult”, a declarat fostul premier.

Ciolacu a continuat criticile prin referire la imaginile în care ministrul Apărării urmărea operațiunile desfășurate pe Dunăre. El a pus sub semnul întrebării oportunitatea implicării ministrului în acest mod în operațiune.

„În fiecare seară mi-a venit să scriu cum stătea un ministru, ministru al Apărării într-o ţară membră NATO, să se uite prin binoclu cum se dinamitează o stâncă. Oameni buni, cu natura nu te pui şi lucrul ăsta s-a dovedit”.

Președintele CJ Buzău a susținut că scufundarea barjelor nu a produs efectul urmărit, argumentând că modificarea curenților Dunării a influențat rezultatul intervenției.

Fostul premier a făcut referire și la Traian Băsescu, după ce fostul președinte al României criticase, la rândul său, soluția aleasă pentru intervenția de pe Dunăre.

„Acum am scufundat nu ştiu câte barje, nu s-a întâmplat nimic, fiindcă normal că s-au schimbat curenţii, era logic. (…) Să vedeţi cât o să ne coste să scoatem barjele de acolo”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Ciolacu a spus că, pentru prima dată, este de acord cu o poziție exprimată de fostul șef al statului în legătură cu această situație.

„Am văzut că preşedintele Băsescu, de această dată, mai aşa, mai cu milă, i-a „accidentat”. Pentru prima oară în viaţa mea sunt de acord cu dânsul”, a mai explicat Marcel Ciolacu, la finalul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Buzău.

Declarațiile au fost făcute în contextul problemelor semnalate la nivelul sistemului energetic național și al intervențiilor desfășurate pe Dunăre, Ciolacu criticând modul în care autoritățile au gestionat cele două situații.