Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a lansat marți critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan și a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, acuzând Guvernul că induce românii în eroare privind resursele bugetare și impactul inflației.

Într-o postare pe Facebook, Ciolacu susține că Executivul ar afirma în mod fals că nu există fonduri suficiente pentru Pachetul de Solidaritate propus de PSD, în valoare de 1,7 miliarde de lei. Liderul PSD atrage atenția că, în același timp, Guvernul permite majorarea prețurilor la carburanți, ceea ce generează venituri suplimentare estimate între 5 și 6 miliarde de lei.

”Bolojan şi Nazare spun că nu există 1,7 miliarde ca să acopere toate măsurile Pachetului de Solidaritate propus de PSD, dar lasă preţurile la carburanţi să explodeze, iar asta înseamnă 5-6 miliarde în plus la buget – evident, pe lângă câştiguri mai mari pentru companiile din energie! Îi mint pe români cu un cinism absolut. Şi nu trebuie să fii expert în economie ca să vezi neadevărul flagrant pe care au construit un castel de nisip”, a afirmat Ciolacu.

Potrivit calculelor făcute de Ciolacu, o majorare de un leu a prețului la combustibili ar aduce aproximativ 250 de milioane de lei lunar în plus din TVA. În același timp, o inflație peste pragul prognozat de 4% pentru anul 2026 ar genera venituri suplimentare semnificative pentru bugetul de stat.

Pentru a compensa efectele creșterii prețurilor, Ciolacu propune ajutoare directe pentru românii vulnerabili, utilizând infrastructura de carduri sociale deja existentă. Potrivit liderului PSD, veniturile suplimentare obținute din majorarea prețurilor la combustibili ar putea asigura un sprijin lunar de circa 200 de lei pentru cheltuieli esențiale precum energie, gaze sau carburant.

Ciolacu a criticat lipsa plafonării prețurilor la energie și carburanți, acuzând Guvernul că prioritizează principiile pieței libere în detrimentul protecției sociale.

”Din păcate, Bolojan şi empatia sunt două drepte paralele. Nu poţi pretinde empatie unui satrap care vede în satâr drept etalonul performanţei. Sper ca parlamentarii – mai ales liberali – să înţeleagă că a te solidariza cu un călău nu înseamnă responsabilitate, ci cruzime pură. Iar, cu oricâte cuvinte pompoase ar încerca să îmbrace aşa ceva, românii nu mai înghit asemenea baliverne. Era Bolojan se apropie de sfârşit!”, a adăugat Ciolacu.

Partidul Social Democrat (PSD) analizează posibilitatea retragerii din coaliția de guvernare, în urma consultărilor interne, potrivit declarațiilor liderului senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Nemulțumirile social-democraților vizează atât colaborarea cu ceilalți membri ai Executivului, cât și direcția economică și socială a României.

Daniel Zamfir a declarat că colaborarea cu premierul Ilie Bolojan nu este eficientă și că actuala guvernare „duce România spre un faliment social și economic”. Senatorul PSD a precizat că acordul de coaliție „nu și-a atins scopul” și că partidul va decide dacă va continua sau nu să facă parte din guvern, în funcție de concluziile discuțiilor interne.

„PSD nu va depune moțiune împotriva Guvernului din care face parte. PSD, dacă partidul va decide să nu continue în această formulă, coaliție de guvernare și mai ales cu acest prim-ministru, PSD se va retrage din coaliția de guvernare și urmează ulterior pașii care urmează să fie făcuți”.

Deși tensiunile din coaliție legate de bugetul pe 2026 sunt evidente, PSD a exclus depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului din care face parte. Zamfir a explicat că retragerea din coaliție ar fi varianta luată în considerare doar dacă partidul decide că actuala formulă nu mai este sustenabilă.

„S-ar putea ca peste un an să nu mai avem ce corecta. Pur și simplu, am constatat că această colaborare, mai ales cu acest prim-ministru, nu e una eficientă și că duce România în primul rând spre un faliment social și nu suntem departe nici de falimentul economic. Ca atare, acest acord nu și-a atins scopul”.

Liderul senatorilor PSD a subliniat că nu există garanții că așteptarea unui an pentru preluarea funcției de prim-ministru ar rezolva problemele actuale.

„Aici este și rolul președintelui României, că până la urmă, președintele României desemnează primul-ministru. Dar dacă nu va exista vreo variantă de alianță politică cu PNL, cu UDMR, eu nu-mi doresc o alianță cu USR, dar nu doar de mine depinde, dacă PNL nu mai vrea să continue această alianță cu noi, dacă USR nu dorește să continue această alianță cu noi, noi putem avea și varianta alegerilor anticipate. Nu ne împinge nimeni să facem un Guvern cu AUR, doar pentru că ceilalți doi parteneri nu mai vor să facă alianță cu noi”, a adăugat social-democratul.

În eventualitatea retragerii din coaliție, PSD a clarificat că nu intenționează să formeze un guvern împreună cu AUR.