Marcel Ciolacu a reacționat în scandalul izbucnit între Victor Ponta și ministrul de Externe Oana Țoiu, pe fondul controverselor legate de repatrierea românilor din Orientul Mijlociu, afirmând că astfel de situații arată clar dacă există sau nu leadership real în conducerea statului și capacitatea autorităților de a lua decizii rapide în momente de criză.

În mesajul său public, el a subliniat că în situațiile tensionate, când cetățenii se află în pericol sau sunt blocați în zone de conflict, capacitatea de decizie a autorităților devine esențială. Potrivit fostului premier, românii au asistat la o serie de mesaje contradictorii și la o lipsă de coordonare între instituții, ceea ce ar demonstra modul în care actuala guvernare gestionează o situație care necesită intervenție rapidă.

„În situații de criză se vede imediat cine știe să conducă și cine se pierde în explicații. Români aflați în zone tensionate din Orientul Mijlociu au rămas blocați în aeroporturi sau au fost nevoiți să își găsească singuri soluții pentru a ajunge acasă. Comunicatele contradictorii și lipsa unei coordonări clare arată modul în care Guvernul Bolojan și conducerea MAE gestionează o situație care cere decizie rapidă și responsabilitate. Românii au văzut însă cum arată o intervenție reală a statului atunci când există leadership”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

În continuare, fostul prim-ministru a făcut referire la două episoade petrecute în perioada în care se afla la conducerea guvernului, pe care le-a prezentat drept exemple de intervenție directă a statului în sprijinul cetățenilor români aflați în dificultate.

„Noiembrie 2023. Războiul din Gaza. Români blocați într-o zonă de conflict. În calitate de prim-ministru, am mers în regiune împreună cu ministra de externe Luminița Odobescu, am discutat direct cu autoritățile implicate și am coordonat evacuarea. 93 de cetățeni români și membri ai familiilor lor au ajuns în România cu o cursă specială TAROM, alături de cetățeni ai Republicii Moldova”, a transmis acesta, referindu-se la intervenția realizată alături de Luminița Odobescu.

El a menționat și o altă operațiune de evacuare realizată în 2024, când condițiile meteorologice extreme au blocat aeroportul din Dubai.

„Aprilie 2024. Inundații masive în Dubai. Aeroport blocat, zboruri anulate, români rămași peste noapte în terminal. Am intervenit pentru ca un grup de 20 de copii români și doi însoțitori să fie aduși în țară cu aeronava oficială cu care reveneam la București. Aceste lucruri nu se fac din birou și nu se rezolvă prin comunicate. Se fac prin prezență, prin decizie și prin asumarea responsabilității”, a mai scris Marcel Ciolacu.

Scandalul a apărut după ce fostul premier Victor Ponta a susținut că fiica sa minoră nu a fost lăsată să urce în avionul care urma să repatrieze cetățeni români din Oman, situație pe care a pus-o pe seama unei decizii politice.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a respins însă acuzațiile și a precizat că o eventuală modificare a datelor din sistemul oficial ar reprezenta o faptă penală.

„Este o acuzaţie penală. Ce faceţi dumneavoastră este o acuzaţie penală. Modificarea unor date într-un sistem oficial al statului român se încadrează în Codul penal. Nu am să răspund la chestiunea asta. Nu, nu este posibil. Iar dacă aşa cumva s-ar întâmpla, este o faptă penală. Vă asigur că nu s-a întâmplat aşa ceva”, a declarat Ţărnea.

Oficialul MAE a fost întrebat și dacă ministrul de Externe ar putea fi responsabil în cazul în care numele unei persoane ar fi fost eliminat din lista de repatriere.

„Nu doamna ministru trebuie să răspundă, ci persoana care a făcut chestiunea asta. Dar eu vă garantez că sistemul are o anumită redundanţă şi o anumită protecţie şi nu este posibil acest lucru”, a declarat Ţărnea.

La rândul său, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a respins acuzațiile formulate de Victor Ponta și a precizat că includerea sau excluderea unor persoane din listele de repatriere nu se face pe criterii politice.