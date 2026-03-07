Scandalul de la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a zguduit scena politică din România, după ce ministrului Oanei Țoiu i s-au adus acuzații că ar fi intervenit politic pentru a împiedica repatrierea unui minor aflat într-o zonă de conflict. În context, anunță Alin Ene pe pagina sa de Facebook, președintele Nicușor Dan a făcut un apel către toți diplomații – ambasadori, consuli și angajați de bună-credință – să raporteze direct, chiar și anonim, presiunile și disfuncțiile din sistem.

În plus, arată acesta, președintele va organiza o întâlnire televizată cu diplomați, în care aceștia vor dezvălui presiunile resimțite în activitatea lor.

”După acuzațiile publice privind intervenția ministrului de externe pentru a împiedica repatrierea din zona de război a unui minor, pe criterii politice, au apărut primele reacții ferme. PREŞEDINTELE a făcut un apel către toți ambasadorii, consulii și angajații de bună-credință din Ministerul Afacerilor Externe să îi scrie direct, chiar și sub anonimat, despre presiunile și disfuncțiile din sistem. Acesta a declarat că va organiza și o întâlnire televizată cu diplomați care vor relata public cum funcționează cu adevărat ministerul și ce presiuni s-au făcut la adresa lor”, a precizat acesta pe Facebook.

Pentru a evalua dacă actualul ministru mai reprezintă interesele personalului diplomatic, MAE va organiza în aprilie un referendum intern. Dacă rezultatul va fi negativ, ministrul de externe va fi demis.

De asemenea, Alin Ene mai spus că premierul României a constituit un Comitet pentru reforma diplomației, împreună cu organizațiile civice Funky Citizens și Declic. Ambele organizații au anunțat proteste zilnice în fața sediului MAE, cerând responsabilizarea și demiterea ministrului de externe.

În aceeași postare, acesta a precizat că organizația Corupția Ucide a programat primul protest la ora 18:00, invitând cetățenii să se alăture pentru a condamna corupția din Guvernul României. Materialele informative pentru participanți vor fi asigurate de organizatori.

Declic a lansat petiția „Copiii nu au culoare politică”, care a strâns deja sute de mii de semnături în favoarea demiterii ministrului. Această inițiativă subliniază importanța protejării intereselor copiilor în fața jocurilor politice.

Platforma RECORDER va lansa în curând documentarul „Externele acaparate”, cu interviuri reconstituite de la ambasadori și consuli, care va prezenta modul în care presiunile politice influențează activitatea MAE.