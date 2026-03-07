Referendum intern pentru evaluarea ministrului Oana Țoiu
Scandalul de la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a zguduit scena politică din România, după ce ministrului Oanei Țoiu i s-au adus acuzații că ar fi intervenit politic pentru a împiedica repatrierea unui minor aflat într-o zonă de conflict. În context, anunță Alin Ene pe pagina sa de Facebook, președintele Nicușor Dan a făcut un apel către toți diplomații – ambasadori, consuli și angajați de bună-credință – să raporteze direct, chiar și anonim, presiunile și disfuncțiile din sistem.
În plus, arată acesta, președintele va organiza o întâlnire televizată cu diplomați, în care aceștia vor dezvălui presiunile resimțite în activitatea lor.
”După acuzațiile publice privind intervenția ministrului de externe pentru a împiedica repatrierea din zona de război a unui minor, pe criterii politice, au apărut primele reacții ferme.
PREŞEDINTELE a făcut un apel către toți ambasadorii, consulii și angajații de bună-credință din Ministerul Afacerilor Externe să îi scrie direct, chiar și sub anonimat, despre presiunile și disfuncțiile din sistem. Acesta a declarat că va organiza și o întâlnire televizată cu diplomați care vor relata public cum funcționează cu adevărat ministerul și ce presiuni s-au făcut la adresa lor”, a precizat acesta pe Facebook.
Referendum intern pentru evaluarea ministrului Oana Țoiu
Pentru a evalua dacă actualul ministru mai reprezintă interesele personalului diplomatic, MAE va organiza în aprilie un referendum intern. Dacă rezultatul va fi negativ, ministrul de externe va fi demis.
De asemenea, Alin Ene mai spus că premierul României a constituit un Comitet pentru reforma diplomației, împreună cu organizațiile civice Funky Citizens și Declic. Ambele organizații au anunțat proteste zilnice în fața sediului MAE, cerând responsabilizarea și demiterea ministrului de externe.
În aceeași postare, acesta a precizat că organizația Corupția Ucide a programat primul protest la ora 18:00, invitând cetățenii să se alăture pentru a condamna corupția din Guvernul României. Materialele informative pentru participanți vor fi asigurate de organizatori.
Declic a lansat petiția „Copiii nu au culoare politică”, care a strâns deja sute de mii de semnături în favoarea demiterii ministrului. Această inițiativă subliniază importanța protejării intereselor copiilor în fața jocurilor politice.
Platforma RECORDER va lansa în curând documentarul „Externele acaparate”, cu interviuri reconstituite de la ambasadori și consuli, care va prezenta modul în care presiunile politice influențează activitatea MAE.
”De asemenea, a anunțat că în luna aprilie va organiza un referendum intern în MAE, pentru a afla dacă personalul diplomatic se mai simte reprezentat de actualul ministru. Dacă răspunsul va fi NU, doamna ministru va pleca acasă, a mai afirmat președintele. PREMIERUL a dispus constituirea unui „Comitet pentru reforma diplomației”, împreună cu Funky Citizens și Declic, care, de altfel, au anunțat deja proteste zilnice în fața MAE, până la demiterea doamnei ministru.
CORUPȚIA UCIDE organizează azi la ora 18 un prim protest în fața MAE, la care sunt așteptați toți cetățenii îngrijorați de corupția din Guvernul României. Materialele de propagandă vor fi asigurate de organizatori. DECLIC a lansat petiția online „Copiii nu au culoare politică” și arată că s-au strâns deja sute de mii de semnături pentru demiterea ministrului.
Între timp, RECORDER anunță că într-o săptămână va lansa documentarul „Externele acaparate”, cu dezvăluiri din interviuri reconstituite, făcute de ambasadori și consuli. Dacă scenariul de mai sus este ireal, e doar pentru că de data asta nu e vorba despre justiție”, a fost mesajul de pe pagina de Facebook a lui Alin Ene, membru ales în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.