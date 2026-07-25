Oana Țoiu, după a doua dronă doborâtă în 48 de ore: „Nu sunt un accident, sunt un tipar”

Un nou incident de securitate a avut loc în spațiul aerian al României, după ce un pilot al Forțelor Aeriene Române a interceptat și distrus o dronă care pătrunsese neautorizat în zona Deltei Dunării. Este a doua astfel de intervenție realizată de un avion F-16 în decurs de 48 de ore, iar autoritățile române consideră că aceste incidente nu mai pot fi privite ca evenimente izolate.

Incidentul s-a produs în cursul dimineții, când o dronă care a intrat ilegal în spațiul aerian național a fost detectată și interceptată de un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Române.

Aparatul fără pilot a fost distrus în zona Deltei Dunării, la aproximativ 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe.

Este al doilea caz de acest fel înregistrat în ultimele două zile. Vineri, un alt avion F-16 al României a doborât o dronă în apropierea localității Padina, județul Buzău, în cadrul unei operațiuni similare de apărare a spațiului aerian.

Între timp, ancheta privind incidentul produs vineri a avansat, iar Parchetul General a confirmat natura aparatului de zbor distrus.

Potrivit autorităților, drona doborâtă în apropierea localității Padina era de tip Shahed, model folosit în mod repetat de Federația Rusă în atacurile lansate asupra Ucrainei.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a prezentat noile informații într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Pentru a doua oară în două zile, un pilot român de F-16 a doborât o dronă care a încălcat spațiul nostru aerian național. În această dimineață, drona a fost interceptată și distrusă în zona Deltei Dunării, la aproximativ 10 km vest de Sfântu Gheorghe. Știm acum mai multe și despre intercepția de vineri: Parchetul General a confirmat că drona doborâtă lângă Padina a fost o dronă de tip Shahed, de același fel pe care Rusia le lansează, noapte de noapte, împotriva Ucrainei”, a scris pe X ministrul Oana Țoiu.

Șefa diplomației române susține că succesiunea celor două incidente arată existența unui model repetitiv și că reacția autorităților române va rămâne una fermă.

„Două incursiuni în 48 de ore nu sunt un accident, sunt un tipar, iar răspunsul nostru la acest tipar este consecvența: detectare, intercepție, protecția cetățenilor noștri, transparență totală cu aliații noștri”, a transmis Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe.

Oficialul a subliniat că România își va continua măsurile de apărare a spațiului aerian și colaborarea cu aliații din NATO și Uniunea Europeană.

Ministrul Afacerilor Externe a transmis și un mesaj de apreciere pentru militarii implicați în cele două operațiuni de interceptare, subliniind că apărarea spațiului aerian național rămâne o prioritate.

„Le mulțumesc piloților noștri și Forțelor Armate Române pentru că au dovedit că spațiul nostru aerian este apărat. Frontierele României nu sunt negociabile. Vom transmite concluziile ambelor anchete aliaților și partenerilor noștri din UE”.

Autoritățile române au anunțat că toate informațiile rezultate în urma investigațiilor privind cele două drone doborâte vor fi puse la dispoziția partenerilor din NATO și Uniunea Europeană, în cadrul mecanismelor de cooperare și schimb de informații privind securitatea regională.