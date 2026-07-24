Alertă în România! Un avion F-16 a doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian național. Nicușor Dan și ministrul Apărării au făcut anunțul

Un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât vineri o dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al României. Informația a fost anunțată de președintele Nicușor Dan și confirmată ulterior de ministrul Apărării, Radu Miruță, care a precizat că aeronava fără pilot a fost neutralizată deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău, după activarea procedurilor de intervenție ale Ministerului Apărării Naționale.

Președintele Nicușor Dan a transmis că incidentul s-a produs în cursul dimineții, iar intervenția s-a desfășurat într-o zonă în care nu exista niciun pericol pentru populație.

„În această dimineață, în jurul orei 11:00, un pilot român de pe un avion F-16 a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării noastre. Zona era nelocuită, astfel încât pilotul a putut să tragă fără să existe niciun fel de risc. În prezent, echipele instituțiilor cu atribuții cercetează zona pentru a veni cu toate detaliile despre incident.”

Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului și să analizeze resturile dronei.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a oferit detalii suplimentare despre intervenția militară, precizând că sistemele de supraveghere ale MApN au detectat ținta aeriană, iar procedurile NATO de poliție aeriană au fost activate imediat.

„Eforturile din ultima perioada dau roade. Militarii romani au doborât o drona intrată neautorizat în spațiul aerian romanesc, astăzi in jurul orei 11:07.”

Oficialul i-a felicitat pe piloții implicați în misiune.

„Felicitări piloților români! Prin profesionalism, sânge rece și reacție rapidă, au neutralizat o dronă care a pătruns astăzi neautorizat în spațiul aerian al României. Este încă o dovadă că Armata Română își îndeplinește misiunea fundamentală: apărarea teritoriului național și protejarea cetățenilor.”

Potrivit ministrului, după detectarea dronei au fost ridicate de la sol aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în misiune de Poliție Aeriană sub comandă NATO, iar ulterior au fost trimise în misiune și două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, care au primit autorizarea de tragere.

„În această dimineață, sistemele de supraveghere ale MApN au detectat o țintă aeriană care a intrat în spațiul aerian al României. Au fost activate imediat procedurile de intervenție, fiind ridicate de la sol aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în misiune de Poliție Aeriană sub comandă NATO. La scurt timp, s-a decis la nivel MApN ridicarea a încă 2 aeronave românesti F16, cărora li s-a dat autorizare de tragere. După monitorizarea și urmărirea țintei, un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a angajat drona și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău. În paralel, au fost puse în aplicare toate măsurile de protecție a populației.”

În mesajul său, Radu Miruță a susținut că incidentul demonstrează importanța investițiilor în apărarea aeriană și în capabilitățile antidronă.

„Acesta este motivul pentru care am susținut constant că România trebuie să investească în apărarea aeriană, în capabilități antidronă și în modernizarea Armatei. Amenințările de astăzi nu mai seamănă cu cele de acum zece ani, iar responsabilitatea noastră este să fim pregătiți înainte ca ele să devină crize.”

Ministrul a adăugat că modernizarea Armatei reprezintă o investiție directă în securitatea națională și în protecția cetățenilor.