Incident pe un aeroport din Grecia. Un avion de luptă F-16 a aterizat de urgență și a luat foc pe pistă. Zborurile au fost suspendate

Un incident aviatic a perturbat joi activitatea unuia dintre cele mai aglomerate aeroporturi turistice din Grecia, după ce un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Elene a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență pe aeroportul din Zakynthos. Aeronava, aflată într-un zbor de antrenament, a întâmpinat o defecțiune tehnică în timpul misiunii, iar după contactul cu pista a izbucnit un incendiu.

Autoritățile elene au confirmat că pilotul s-a salvat și nu a fost rănit, însă incidentul a dus la închiderea pistei și la amânarea mai multor zboruri comerciale, într-o perioadă în care insula este vizitată de mii de turiști.

Potrivit Forțelor Aeriene Elene, incidentul s-a produs joi, în jurul orei locale 13:45, când aeronava F-16, aparținând Escadrilei 335 din cadrul Aripii 116 de Luptă, a solicitat o aterizare de urgență pe aeroportul din Zakynthos după apariția unei defecțiuni tehnice.

Instituția a precizat că pilotul este în afara oricărui pericol, iar o anchetă a fost deschisă pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului.

Presa din Grecia relatează că echipajul ar fi primit un avertisment privind izbucnirea unui incendiu la bord înainte de aterizare.

Potrivit publicației Kathimerini, avionul ar fi aterizat fără să își poată coborî trenul de aterizare, alunecând zeci de metri pe pistă înainte de a se opri.

La scurt timp după oprire, aeronava a fost cuprinsă de flăcări, iar pompierii și echipele de intervenție ale aeroportului au intervenit pentru stingerea incendiului.

Forțele Aeriene Elene nu au confirmat până în acest moment informațiile privind aterizarea fără trenul de aterizare și nici cele referitoare la incendiul izbucnit înainte de contactul cu pista.

Înregistrări video distribuite pe rețelele de socializare surprind avionul militar în timp ce este înconjurat de flăcări, iar echipele de pompieri încearcă să lichideze incendiul.

Imaginile au circulat rapid în mediul online, incidentul atrăgând atenția atât în Grecia, cât și în presa internațională.

Aeroportul din Zakynthos a fost închis

În urma aterizării de urgență, pista aeroportului a fost închisă pentru efectuarea intervenției și pentru îndepărtarea aeronavei avariate.

Suspendarea operațiunilor a afectat programul zborurilor comerciale, panourile de sosiri și plecări indicând întârzieri importante.

Mai multe curse programate pe parcursul zilei au fost reprogramate pentru orele serii, după redeschiderea pistei.

Incidentul are loc în plin sezon turistic

Evenimentul s-a produs într-una dintre cele mai aglomerate perioade pentru insula Zakynthos, una dintre cele mai populare destinații turistice din Grecia.

În sezonul estival, aeroportul deservește un număr foarte mare de zboruri charter și curse regulate, în special din Marea Britanie și alte state europene.

Pentru reluarea traficului aerian, Forțele Aeriene Elene au anunțat că o echipă specializată urma să fie trimisă pe insulă pentru evacuarea avionului militar de pe pistă și evaluarea stării infrastructurii aeroportuare.

Ancheta privind cauzele defecțiunii tehnice este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul.