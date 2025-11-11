Evenimentul s-a produs la scurt timp după ce avionul a fost conectat la grupul de alimentare electrică, conform informațiilor transmise de reprezentanții aeroportului.

Potrivit datelor oficiale, incidentul a avut loc în momentul în care personalul companiei de handling RAS a cuplat echipamentul de alimentare la aeronava parcată pe platformă. În acel moment, sub cabina avionului a fost observată o flacără, ceea ce a determinat o reacție rapidă a personalului tehnic aflat la fața locului.

Specialiștii au intervenit imediat și au deconectat grupul de alimentare electrică, prevenind astfel orice risc de incendiu sau deteriorare a aeronavei. În apropierea avionului se afla și un echipaj al serviciului de pompieri al aeroportului, pregătit să intervină, însă acest lucru nu a fost necesar, deoarece situația a fost controlată prompt.

Aeronava Wizz Air, care efectua un zbor de la Barcelona, aterizase pe Aeroportul Băneasa la ora 01:18. În momentul producerii incidentului, majoritatea celor 225 de pasageri aflați la bord coborâseră deja. Ca măsură de precauție, comandantul aeronavei a decis declanșarea unei ieșiri de urgență cu tobogan, însă niciun pasager nu a folosit această metodă de evacuare.

Reprezentanții aeroportului au precizat că toți pasagerii s-au aflat permanent în afara oricărui pericol. Nu au existat victime, nu s-au înregistrat pagube materiale, iar activitatea pe platformă a continuat normal după ce echipele tehnice au efectuat verificările de rutină.

Aeronava a fost deconectată de la baterii și urmează să fie supusă unei verificări tehnice amănunțite pentru a stabili cauza exactă a apariției flăcării. Autoritățile competente au deschis o investigație oficială pentru a determina circumstanțele producerii incidentului și pentru a verifica eventualele defecțiuni tehnice.

Reprezentanții Aeroportului Băneasa au subliniat că măsurile de siguranță au fost aplicate conform procedurilor standard, iar reacția promptă a personalului de la sol a contribuit decisiv la evitarea unui incident grav. Activitatea aeroportului s-a desfășurat ulterior fără alte probleme.

Amintim că un alt incident aviatic a avut loc pe Aeroportul Băneasa în urmă cu două săptămâni. La momentul respectiv, un avion școală aproape că s-a prăbușit la aterizare, după ce roata din față s-a rupt, iar aeronava a ieșit de pe pistă.