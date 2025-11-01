Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, afirmă că obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu a devenit un proces extrem de dificil pentru proprietarii de spaţii comerciale din Bucureşti, pe fondul unei legislaţii tot mai complicate şi schimbătoare. Într-o intervenţie la TVR Info, edilul liberal a declarat că schimbările frecvente ale standardelor tehnice îi descurajează pe cei care vor să se conformeze normelor.

„După Colectiv, legislaţia a devenit şi mai drastică. Este foarte, foarte greu să-şi obţină oamenii avizul. Dau drumul la lucrări şi în momentul în care vine evaluatorul de la ISU şi să-i dea acea autorizaţie află că s-au schimbat standardele”, a explicat Ciucu.

Potrivit acestuia, mulţi antreprenori din Sectorul 6, care deţin magazine, hale, restaurante sau alte spaţii comerciale, s-au plâns de procedurile complicate şi de cerinţele în continuă schimbare impuse de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

„Am de gând să-l rog pe ministrul de Interne şi pe cei din conducerea ISU şi pe cei care iniţiază schimbarea aceasta frecventă de legislaţie să-i lăsăm pe oameni, să le dăm o perioadă să fie încurajaţi să nu-şi arunce degeaba banii pe fereastră făcând investiţii împotriva incendiilor”, a mai declarat primarul.

Ciprian Ciucu consideră că autorităţile ar trebui să ofere o perioadă de predictibilitate – de cel puţin un an – în care legislaţia să nu se modifice, astfel încât investitorii să poată obţine avizele necesare fără riscul de a repeta investiţiile din cauza unor reguli noi.

„Sunt foarte drastice, descurajatoare, standardele astăzi în România”, a subliniat acesta.

Edilul a mai spus că a convocat întâlniri cu mediul de afaceri local pentru a-i încuraja pe proprietarii de spaţii să îşi finalizeze documentaţiile, chiar şi în condiţiile dificile actuale, insistând că obţinerea autorizaţiilor ISU rămâne esenţială pentru siguranţa publică.

Declaraţiile lui Ciucu vin în contextul în care, joi, s-au împlinit zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, tragedie în urma căreia 65 de persoane şi-au pierdut viaţa şi alte peste 160 au fost rănite. Evenimentul a determinat o înăsprire rapidă a legislaţiei privind securitatea la incendiu, însă multe dintre măsuri au fost criticate de antreprenori drept incoerente sau greu de aplicat.