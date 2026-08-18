Misterul cardului de sănătate: ce se schimbă, de fapt, de la 1 septembrie 2026

Cardul național de sănătate urmează să fie înlocuit treptat de cartea electronică de identitate (CEI), care va putea îndeplini și funcția de identificare și autentificare a pacienților în Platforma informatică din asigurările de sănătate. Schimbarea nu presupune însă anularea simultană a tuturor cardurilor aflate deja în circulație.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu-Remus Moldovan, a explicat că noua carte electronică de identitate poate prelua funcția actualului card de sănătate. Cele două documente vor putea fi utilizate în paralel în perioada de tranziție, astfel încât trecerea de la un sistem la celălalt să fie făcută gradual.

Potrivit explicațiilor oferite de șeful CNAS, persoanele care își schimbă actualul buletin și obțin o carte electronică de identitate vor putea utiliza noul document și pentru accesarea serviciilor informatice din sistemul de sănătate. CEI nu va avea înscrise pe cip date medicale ale titularului.

„Putem să scăpăm de cardul de sănătate. Mergem la Evidența Populației și ne schimbăm buletinul și luăm noua carte electronică de identitate care devine și card de sănătate. Să ne înțelegem: nu stochează nicio informație nici pentru componenta de sănătate, nici pentru cealaltă componentă, decât o semnătură digitală și câteva facilități care permit comunicarea cu Evidența Populației”, a explicat Horațiu Moldovan, pentru Agerpres.

Noua carte electronică de identitate nu va stoca diagnostice, rezultate ale analizelor, rețete sau istoricul consultațiilor. Rolul său este de a permite identificarea și autentificarea titularului în sistemele informatice ale statului, inclusiv în cele utilizate pentru serviciile de sănătate.

Potrivit președintelui CNAS, funcția pe care o are în prezent cardul național de sănătate va putea fi preluată de CEI. Utilizarea noului document nu presupune, prin urmare, mutarea datelor medicale pe cipul cărții electronice de identitate.

În perioada de tranziție, actualul card de sănătate și cartea electronică de identitate vor putea fi folosite în paralel. Pentru moment, nu au fost prezentate în detaliu toate elementele privind durata acestei perioade, procedurile aplicabile persoanelor care dețin deja CEI și calendarul complet pentru retragerea cardurilor actuale.

Românii care nu au primit încă o carte electronică de identitate trebuie să păstreze cardul național de sănătate și să îl prezinte în continuare atunci când accesează servicii medicale. Documentul rămâne utilizat pentru identificarea și confirmarea calității de asigurat în relația cu furnizorii de servicii medicale.

Cardul de sănătate este folosit pentru confirmarea prezenței persoanei asigurate la cabinetul medical, laborator, spital sau farmacie. Prin intermediul acestuia este validată acordarea serviciilor medicale care urmează să fie decontate prin sistemul public de asigurări de sănătate.

Prin urmare, data de 1 septembrie 2026 nu înseamnă că toate cardurile de sănătate existente devin automat invalide. Trecerea la cartea electronică de identitate se va realiza gradual, în funcție de emiterea noilor documente și de adaptarea sistemelor informatice utilizate de serviciile publice.

Înlocuirea cardului național de sănătate cu ajutorul cărții electronice de identitate are și o bază juridică, fiind prevăzută în cadrul legislației din domeniul sănătății. Măsura este reglementată prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, iar implementarea presupune adaptarea treptată a sistemelor utilizate pentru identificarea și autentificarea persoanelor asigurate.