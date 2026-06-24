Legea s-ar putea schimba din nou! USR propune ca statul român să verifice singur datele despre starea civilă
SURSA FOTO: Dreamstime - Senatul României
Senatul a adoptat o propunere legislativă inițiată de parlamentari USR, prin care serviciile de evidență a persoanelor vor verifica direct datele despre starea civilă din bazele de date ale statului. Măsura urmărește reducerea birocrației și eliminarea obligației cetățenilor de a depune documente pe care instituțiile le dețin deja.
USR propune ca statul să verifice singur datele despre starea civilă, pentru a elimina drumurile cetățenilor între instituții
O propunere de lege adoptată de Senat prevede ca serviciile de evidență a persoanelor să verifice singure, din bazele de date ale statului, informațiile despre starea civilă atunci când emit sau schimbă cărți de identitate. Astfel, cetățenii nu ar mai fi obligați să aducă certificate de naștere, de căsătorie sau alte documente similare, decât în situații speciale.
Propunerea, inițiată de parlamentari USR, completează legislația privind evidența populației și actele de identitate.
Senatorul USR Vasile Ciprian Rus a declarat că măsura face parte dintr-un plan mai amplu de reducere a birocrației dintre cetățeni și instituțiile statului. El a explicat că serviciile de evidență a persoanelor ar urma să verifice direct, prin sistemele informatice existente, informațiile necesare pentru soluționarea cererilor.
Potrivit acestuia, cetățenii sunt nevoiți în prezent să aducă la ghișeu documente pe care statul le deține deja. El a susținut că, atunci când informațiile există în bazele de date ale statului, instituțiile ar trebui să le verifice singure, fără să îi oblige pe oameni să transporte documente între diferite instituții.
Senatorul USR a precizat că vor exista în continuare excepții, atunci când datele lipsesc, sunt incomplete sau nu coincid. În aceste cazuri, instituția va trebui să explice clar de ce solicită documentele respective. Rusu a subliniat că proiectul nu reduce controalele și nu afectează siguranța procedurilor, ci mută verificarea informațiilor în sistemele oficiale ale statului, în loc să pună această responsabilitate pe cetățeni.
„Vorbim despre certificatele de stare civilă, de naştere, de căsătorie şi alte documente, pe care cetăţenii sunt puşi să le aducă la ghişeu atunci când îşi fac sau îşi schimbă actele de identitate. De prea multe ori, statul îi cere cetăţeanului să dovedească lucruri pe care statul le ştie deja.
Această iniţiativă spune clar: dacă statul are informaţia, statul trebuie să o verifice, nu cetăţeanul să fie curier între instituţiile statului. Nu cetăţeanul să tot plimbe hârtii între ghişee. Nu cetăţeanul trebuie să compenseze lipsa de comunicare dintre sistemele administraţiei.
Nu eliminăm verificarea, nu slăbim siguranţa procedurilor. Dimpotrivă, mutăm verificarea acolo unde trebuie să fie într-un stat modern: în sistemele oficiale ale statului, nu în dosarul purtat de cetăţean”, a punctat Rusu.
POT avertizează asupra riscurilor furtului de identitate și cere verificări suplimentare înaintea digitalizării complete
Senatorul POT Gheorghe Vela a anunțat că nu susține această inițiativă. El a explicat că digitalizarea este importantă, dar trebuie aplicată cu atenție și astfel încât să fie în beneficiul cetățenilor. Acesta a arătat că, în perioada pandemiei, multe persoane purtau mască și uneori erau greu de identificat chiar și în instanță. Vale a atras atenția că furtul și folosirea frauduloasă a datelor de identitate de pe internet sunt tot mai frecvente, motiv pentru care consideră că anumite verificări trebuie păstrate.
Proiectul prevede că, atunci când se eliberează acte de identitate, serviciile de evidență a persoanelor vor verifica singure, prin sistemele informatice ale statului, informațiile despre starea civilă necesare pentru soluționarea cererii. De asemenea, instituțiile nu vor mai avea voie să ceară certificate de naștere, de căsătorie sau copii ale acestora dacă informațiile respective pot fi verificate direct în bazele de date prevăzute de lege.
„În perioada pandemică, foarte multe persoane purtau mască. Unele dintre ele nu puteau să fie identificate în mod clar nici măcar în instanţă, când depuneau declaraţii de martori. Cu atât mai mult, avem astăzi un phishing masiv al datelor de identitate pe internet. Este nevoie să fie făcute anumite verificări”, a motivat Vela.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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