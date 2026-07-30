Senatul a respins noua lege a integrității. PNL și USR anunță că vor depune un nou proiect

Senatul a respins joi, în calitate de for decizional, noua lege a integrității, care prevedea modificări privind declarațiile de avere și regimul incompatibilităților pentru demnitari. Proiectul a fost respins după ce senatorii PNL nu au participat la vot, iar USR și liberalii au anunțat că vor depune o nouă variantă a legii.

Noua lege a integrității a fost respinsă în plenul Senatului, după ce a obținut doar 55 de voturi pentru. În același timp, 28 de senatori s-au abținut, iar alți 29 nu au votat.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat oficial respingerea proiectului.

Actul normativ urma să aducă modificări privind declarațiile de avere și incompatibilitățile în care se pot afla demnitarii. Printre prevederi se aflau eliminarea obligației de a declara veniturile în numerar și păstrarea confidențialității bunurilor deținute de soți.

După respingerea proiectului, senatorul USR Sorin Șipoș a anunțat că formațiunea sa, împreună cu PNL, va depune vineri o nouă variantă a legii. Potrivit acestuia, dezbaterile ar urma să fie reluate săptămâna viitoare.

„Prin faptul că această lege nu a fost adoptată am salvat de fapt banii din PNRR. Pentru că legea ar fi fost neconstituțională”, a declarat senatorul USR.

În timpul dezbaterilor, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a propus amânarea votului final până săptămâna viitoare, pentru corectarea unor necorelări din textul legii.

„Sunt trei necorelări în forma adoptată. Să venim săptămâna viitoare când avem sesiune extraordinară cu o lege care nu are nicio fisură”, a afirmat acesta.

Ulterior, liberalul a propus eliminarea unui amendament introdus de PSD, însă ambele propuneri au fost respinse. În aceste condiții, senatorii PNL au decis să nu participe la votul final.

Una dintre cele mai controversate prevederi ale proiectului a fost un amendament depus de PSD și susținut inclusiv de AUR și de unii parlamentari liberali.

Acesta prevedea că persoanelor pentru care s-a constatat definitiv existența unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a legii le încetează de drept funcția, demnitatea publică sau mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.

Potrivit criticilor proiectului, această prevedere l-ar fi vizat direct pe primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Fritz.

Luna trecută, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că Agenția Națională de Integritate a avut dreptate în litigiul cu Dominic Fritz, confirmând raportul prin care acesta a fost declarat în conflict de interese.

Înainte de votul din Senat, Fritz anunțase că USR va sesiza Curtea Constituțională dacă legea ar fi fost adoptată.

După respingerea proiectului, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a criticat decizia majorității.

„770 de milioane de euro valorează prietenia dintre Bolojan și Fritz. E ziua prieteniei azi!”, a declarat acesta ironic, făcând referire la valoarea jalonului din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) asociat adoptării legislației privind integritatea.

Noua variantă a proiectului urmează să fie depusă de PNL și USR, iar dezbaterile ar putea fi reluate în sesiunea extraordinară a Senatului de săptămâna viitoare.