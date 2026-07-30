Rusia prelungește până în 2027 interdicția exporturilor de benzină și motorină pentru a-și proteja piața internă

Rusia a prelungit până la data de 31 ianuarie 2027 interdicția privind exporturile de benzină și motorină, în încercarea de a asigura aprovizionarea pieței interne și de a limita creșterea prețurilor la carburanți. Decizia vine în contextul perturbărilor provocate de atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse.

Rusia a decis să prelungească până la 31 ianuarie 2027 interdicția privind exporturile de benzină și motorină, măsură care urma să expire la 31 iulie și care va continua să se aplice în noua formă începând cu 1 august. Potrivit unui comunicat al Executivului de la Moscova, decizia are ca scop menținerea stabilității pe piața internă a carburanților, prin interzicerea temporară a exporturilor de motorină, benzină, combustibili marini și combustibili gazoși.

Autoritățile ruse au precizat însă că există mai multe excepții de la aceste restricții. Începând cu 1 septembrie, producătorii vor putea relua exporturile de benzină, combustibili marini și combustibili gazoși, iar rafinăriile vor putea continua exporturile de motorină. Vor rămâne permise livrările efectuate în baza acordurilor interguvernamentale, precum și transporturile cu caracter umanitar.

Moscova susține că măsurile sunt necesare pentru protejarea aprovizionării interne cu combustibili, într-un context în care atacurile cu drone lansate de Ucraina asupra rafinăriilor și depozitelor de petrol au provocat deficite de carburanți și au alimentat creșterea prețurilor. Ca parte a acestor măsuri, Rusia a interzis deja exporturile de motorină în perioada 8-31 iulie, iar anterior impusese restricții și asupra exporturilor de benzină și combustibil pentru avioane.

Interdicția asupra exporturilor de motorină din luna iulie a avut efecte și pe piețele internaționale, accentuând deficitul global de motorină și contribuind la creșterea prețurilor, inclusiv în state care nu mai importă combustibili din Rusia. În mod obișnuit, Rusia este al doilea mare exportator mondial de motorină, după Statele Unite ale Americii.

Vicepremierul Alexander Novak anunțase la sfârșitul săptămânii trecute că interdicția privind exporturile de benzină va fi prelungită până la finalul anului 2026, însă decizia oficială adoptată de Guvern extinde perioada de aplicare până la 31 ianuarie 2027.

Datele oficiale arată că prețul mediu al benzinei în Rusia a crescut cu 19% de la începutul anului. La 27 iulie, prețul mediu ajunsese la 77,89 ruble pe litru, după o nouă majorare înregistrată într-o singură săptămână.

În paralel, autoritățile au adoptat și alte măsuri pentru asigurarea aprovizionării cu combustibil. Până la 1 noiembrie, companiile petroliere vor încheia acorduri directe cu autoritățile regionale pentru a acorda prioritate livrărilor către fermieri pe durata campaniei agricole. Totodată, Guvernul a suspendat temporar plafonarea prețurilor în contractele publice pentru achiziția de combustibili, măsură care va rămâne în vigoare pe parcursul anului 2026 și va permite instituțiilor publice să cumpere carburanți la prețurile pieței.