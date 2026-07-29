Rusia ar putea prelungi interdicția asupra exporturilor de motorină, pe fondul crizei de aprovizionare internă

Rusia ar putea menține restricțiile asupra exporturilor de motorină, într-un moment în care piața internă a carburanților se confruntă cu presiuni după atacurile asupra rafinăriilor. Măsura afectează deja fluxurile globale de combustibili, reducând livrările și intensificând concurența între importatori pentru alternative.

Rusia ia în calcul prelungirea cu încă o lună a interdicției privind exporturile de motorină, deși măsura ar putea fi eliminată la jumătatea lunii august în cazul în care situația aprovizionării pe piața internă se va îmbunătăți, au declarat pentru agenția de presă Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Ministerul Energiei din Rusia nu a oferit un comentariu cu privire la această informație.

Restricția face parte din măsurile adoptate de autoritățile ruse pentru a stabiliza piața internă a carburanților, după ce atacurile ucrainene cu drone asupra unor rafinării au provocat scăderea disponibilităților de combustibili și creșterea prețurilor. Rusia a interzis exporturile de motorină în perioada 8-31 iulie, în încercarea de a asigura necesarul intern.

Anterior, Rusia a introdus restricții și asupra exporturilor de benzină și combustibil pentru aviație. Vicepremierul Rusiei, Alexander Novak, a declarat, săptămâna trecută, că limitările pentru exporturile de benzină vor fi menținute până la sfârșitul anului, în timp ce cele pentru motorină ar urma să fie eliminate, pe fondul revenirii pieței.

Interdicția impusă de Rusia a avut efecte asupra piețelor internaționale de energie, accentuând deficitul de motorină și contribuind la creșterea prețurilor, inclusiv în state care nu mai importă combustibili ruși.

În mod obișnuit, Rusia era al doilea mare exportator de motorină la nivel mondial, după Statele Unite ale Americii. Restricțiile impuse de Moscova au redus semnificativ livrările internaționale de combustibil, afectând aprovizionarea pe piețele globale.

Potrivit datelor furnizate de Kpler, exporturile de benzină și motorină din Rusia s-au situat la o medie de 234.000 de barili pe zi în perioada 1-10 iulie, față de aproximativ 400.000 de barili pe zi în luna iunie și circa 817.000 de barili pe zi în medie anul trecut.

Reducerea exporturilor de motorină rusească a determinat cumpărătorii tradiționali, precum Brazilia și Turcia, să intre în competiție cu statele europene și alți importatori pentru livrările provenite din SUA, în încercarea de a compensa deficitul de pe piața internațională.