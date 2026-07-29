Economia SUA ar putea crește într-un ritm mai lent în trimestrul al doilea. Consumul și investițiile rămân însă solide

Economia Statelor Unite ar putea înregistra o creștere anualizată de 1,8% în trimestrul al doilea din 2026, sub avansul de 2,1% raportat în primele trei luni ale anului. Cifra principală ar putea însă ascunde o economie mai rezistentă, susținută de consum și de investițiile masive ale companiilor în infrastructura necesară inteligenței artificiale.

Produsul intern brut al Statelor Unite, principalul indicator folosit pentru măsurarea activității economice, este estimat să fi crescut într-un ritm anualizat de 1,8% în perioada aprilie-iunie.

Raportul oficial privind evoluția economiei urmează să fie publicat joi dimineață.

În cazul în care prognoza se confirmă, ritmul de creștere va fi mai redus decât cel de 2,1% înregistrat în primul trimestru. Cifra ar putea fi însă înșelătoare, deoarece deteriorarea balanței comerciale este așteptată să reducă puternic rezultatul final, transmite Market Watch.

O creștere neașteptată a deficitului comercial este estimată să scadă între un punct procentual și 1,5 puncte procentuale din avansul PIB.

Deficitele comerciale sunt calculate ca un factor negativ în formula produsului intern brut, însă efectele lor nu sunt resimțite imediat de consumatorii obișnuiți.

Creșterea importurilor a fost alimentată, printre altele, de cererea puternică pentru cipuri, servere și alte produse tehnologice din străinătate, necesare dezvoltării infrastructurii pentru inteligența artificială.

Consumul populației, care reprezintă aproximativ 70% din activitatea economiei americane, este estimat să fi crescut cu peste 2% în trimestrul al doilea.

Evoluția ar reprezenta o accelerare importantă față de avansul modest de 0,5% înregistrat în primele trei luni ale anului.

Unul dintre factorii care au susținut cheltuielile populației a fost reprezentat de rambursările mari de taxe. În perioadele în care economia funcționează bine, un ritm de creștere a consumului cuprins între 2% și 3% este considerat normal.

Investițiile realizate de companii au rămas unul dintre principalele motoare ale economiei americane.

Achizițiile de echipamente noi sunt estimate să fi crescut cu 15% pentru al doilea trimestru consecutiv. Avansul este susținut în mare parte de cheltuielile masive pentru servere, memorie și cipuri utilizate în dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială.

Grace Zwemmer, economist american în cadrul Oxford Economics, a explicat că vânzările au fost stimulate de cheltuielile continue ale companiilor pentru produse tehnologice asociate extinderii infrastructurii AI.

O imagine mai clară asupra economiei este oferită de așa-numitele vânzări finale către cumpărătorii privați interni, indicator care urmărește cheltuielile companiilor și ale populației din Statele Unite.

Aceste vânzări au crescut într-un ritm anualizat de 1,7% în primul trimestru, sub media trimestrială de 2,5% înregistrată începând din 2022.

Pentru trimestrul al doilea, indicatorul este așteptat să depășească pragul de 2% pentru prima dată în ultimele trei trimestre. O creștere mai mare de 3% ar fi considerată un rezultat deosebit de bun.

Indicatorul elimină influența unor elemente care pot distorsiona temporar PIB-ul, precum deficitul comercial, variațiile stocurilor și cheltuielile guvernamentale.

Cererea ridicată pentru produse tehnologice are și efecte negative. Importurile de cipuri și echipamente necesare industriei inteligenței artificiale au contribuit la intensificarea presiunilor inflaționiste.

În același timp, războiul din Iran a dus la creșterea prețurilor carburanților și a costului vieții.

Chiar și în aceste condiții, datele estimate pentru trimestrul al doilea indică faptul că economia Statelor Unite rămâne rezistentă în fața unor dificultăți care, în alte perioade, ar fi putut reduce mult mai puternic ritmul de creștere.