Autostrada Transilvania: Lotul Suplacu de Barcău – Chiribiș a depășit 80% stadiu fizic. Circulația ar putea fi deschisă în această toamnă (video)

Autostrada Transilvania se apropie de o etapă importantă, două sectoare aflate în lucru avansând rapid spre finalizare. Loturile Suplacu de Barcău – Chiribiș și Chiribiș – Biharia au depășit praguri semnificative de execuție, iar autoritățile estimează deschiderea circulației pe noi kilometri de autostradă în acest an.

Lucrările pe sectorul Suplacu de Barcău – Chiribiș al Autostrăzii Transilvania au intrat în linie dreaptă, după ce șantierul a depășit 80% stadiu fizic. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, anunță că traficul pe cei peste 26 de kilometri ai lotului ar putea fi deschis în toamna acestui an, după mai bine de două decenii de așteptare.

Potrivit oficialului, aproximativ 15 kilometri ai sectorului au deja așternut stratul final de uzură, inclusiv viaductul de la Suplacu de Barcău, cu o lungime de 1,8 kilometri, construit peste lacul de acumulare cu același nume. Stadiul lucrărilor arată că podurile sunt finalizate în proporție de 90%, terasamentele au ajuns la peste 95%, asfaltul la aproximativ 70%, iar montarea parapetelor la circa 40%.

Constructorul român își concentrează în prezent activitatea în zona Suplacu de Barcău, unde sunt finalizate ultimele două poduri peste autostradă, lucrările la debleul din fostul câmp de sonde Petrom, precum și ultimele umpluturi și ziduri de sprijin spre limita cu județul Sălaj.

În partea opusă a lotului, lucrările continuă la nodul rutier Chiribiș, la parcările de scurtă durată și la Centrul de Întreținere și Monitorizare care va asigura exploatarea acestui sector de autostradă.

Cosma a precizat că proiectul are o istorie aparte, fiind unul dintre cele mai cunoscute exemple de lucrări de infrastructură întârziate din România. Sectorul a fost început în urmă cu peste 20 de ani, în perioada contractului cu compania americană Bechtel, iar numeroase termene de finalizare au fost amânate de-a lungul anilor.

Secretarul de stat a subliniat că, după două decenii de așteptare, acest capitol se apropie de final, iar șoferii ar putea circula pe autostrada dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș în această toamnă.

Lucrările pe lotul Chiribiș – Biharia al Autostrăzii Transilvania avansează într-un ritm accelerat, stadiul fizic depășind 65%, iar autoritățile estimează că traficul ar putea fi deschis până la finalul acestui an, cu aproximativ cinci luni înainte de termenul contractual.

Cosma a anunțat, tot miercuri, că pe cei aproape 30 de kilometri ai sectorului se desfășoară un amplu șantier, unde peste 600 de muncitori și aproximativ 500 de utilaje lucrează simultan.

Potrivit lui, progresul lucrărilor este vizibil de la o săptămână la alta, iar ritmul de execuție se menține ridicat. Pe traseu au fost deja așternuți aproximativ 15 kilometri de asfalt, echipele din teren punând în operă în jur de 3.000 de tone de mixtură asfaltică zilnic.

Lucrările de terasamente sunt aproape finalizate, iar 17 dintre cele 18 poduri ale proiectului au fost deja construite. În această etapă continuă montarea parapetelor metalice, precum și intervențiile pentru devierea drumului național DN19E.

Cosma a apreciat mobilizarea constructorului român și modul în care sunt gestionate lucrările pe întregul sector, subliniind că menținerea ritmului actual ar putea permite finalizarea și deschiderea circulației înainte de termenul stabilit în contract. El a precizat că o astfel de performanță ar fi una importantă pentru primul șantier de autostradă realizat de noua Companie Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

Deschiderea lotului Chiribiș – Biharia ar reprezenta un pas important pentru continuarea Autostrăzii Transilvania, obiectivul autorităților fiind ca în 2026 șoferii să poată circula pe A3 de la Oradea până la Cluj, cu o singură întrerupere pe tronsonul montan Meseș, între Nușfalău și Poarta Sălajului.

Secretarul de stat a mai arătat că, după ani în care Autostrada Transilvania a fost asociată cu întârzieri și termene nerespectate, mai multe șantiere au început să avanseze rapid, iar sectorul Chiribiș – Biharia este un exemplu al faptului că proiectele mari de infrastructură pot fi realizate într-un ritm susținut atunci când există mobilizare și seriozitate.