Autostrada Sibiu – Pitești. Premieră pe cel mai spectaculos șantier din România. Începe o operațiune de mare complexitate pe viaductul de 50 de metri

Lucrările la secțiunea montană a Autostrăzii Sibiu – Pitești intră într-o nouă etapă, considerată una dintre cele mai spectaculoase de până acum. Pe șantierul dintre Boița și Cornetu începe lansarea tablierului metalic pe cel mai înalt viaduct al proiectului, folosind o tehnologie specială utilizată la podurile de mari dimensiuni, acolo unde macaralele nu pot interveni. Anunțul a fost făcut secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care susține că mobilizarea constructorului este în creștere, iar lucrările avansează pe tot mai multe fronturi.

Potrivit lui Horațiu Cosma, șantierul de pe Valea Oltului marchează o nouă premieră pentru infrastructura rutieră din România. După străpungerea celor două tuneluri de la Boița și Robești, constructorul trece la o etapă extrem de complexă din punct de vedere tehnic.

„ Premieră pe cel cel mai spectaculos șantier de autostradă din România pe Autostrada Sibiu – Pitești: începe lansarea tablierului pe cel mai înalt viaduct, cu o tehnologie specială. Am făcut o nouă vizită pe șantierul celui mai complex proiect rutier aflat în execuție în România, sectorul montan al A1 Sibiu – Pitești pe Valea Oltului. Mobilizarea constructorului este în creștere, iar lucrările avansează inclusiv pe sectoarele autorizate în ultimele săptămâni de Ministerul Transporturilor. Veștile bune sunt că în teren încep să se întâmple lucruri spectaculoase. Și e doar începutul. Zilele trecute a fost realizată străpungerea celui de-al doilea tunel de la Boița, după prima străpungere din această primăvară, la tunelul Robești. Iar următoarele zile vor aduce o nouă premieră pe acest șantier.”

Acesta explică faptul că viaductul are aproximativ 50 de metri înălțime, echivalentul unui bloc cu circa 20 de etaje, iar montarea tablierului necesită o metodă diferită față de cea utilizată la podurile obișnuite.

„ Începe procedura de lansare incrementală a tablierului metalic pe cel mai înalt viaduct al proiectului, o structură înaltă de 50 de metri, cât un bloc de 20 de etaje. Această tehnologie presupune montarea unui „nas” metalic în fața tablierului și împingerea întregii structuri cu ajutorul unor cricuri hidraulice până la primul picior al podului. Ulterior, un nou segment este asamblat la sol, conectat cu primul și împins întreg angrenajul mai departe. Operațiunea se repetă până când întregul tablier ajunge pe poziția finală. Este o soluție utilizată atunci când podurile sunt foarte înalte, iar accesul cu macarale este dificil sau imposibil.”

Potrivit acestuia, metoda permite montarea în condiții de siguranță a unor structuri amplasate în zone greu accesibile și reduce necesitatea utilizării utilajelor grele la mare înălțime.

Complexitatea proiectului nu se rezumă doar la acest viaduct. Horațiu Cosma spune că pe întreaga secțiune montană vor fi utilizate mai multe tehnologii inginerești moderne, adaptate reliefului dificil al zonei.

„Și nu este singura tehnologie specială pe care o vom vedea pe Valea Oltului. Vom avea 2 poduri executate în consolă, cum e cel de la Boița la intrarea în Valea Oltului. Pe alte structuri se va utiliza tehnologia Movable Scaffolding System, prin care segmentele de pod sunt realizate succesiv și deplasate înainte cu ajutorul sistemelor hidraulice. Vom avea lansator de grinzi care preia grinzile de pe sol și le duce pe poziție, sprijinindu-se de picioarele consecutive ale podurilor, acolo unde macaralele nu pot ajunge. La Câineni, în probabil cel mai spectaculos punct de pe traseu, viaductul care traversează simultan DN7, calea ferată și râul Olt va fi lansat direct din interiorul tunelului cu același nume.”

Aceste soluții sunt necesare deoarece traseul autostrăzii traversează una dintre cele mai dificile zone din România, unde spațiul disponibil este limitat de versanții munților, râul Olt, drumul național și calea ferată.

Dimensiunea investiției transformă Autostrada Sibiu – Pitești într-unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură realizate vreodată în România.

„Toate aceste soluții inginerești spectaculoase sunt necesare, deoarece autostrada trebuie să își găsească loc într-un spațiu extrem de restrâns, între versanții munților, râul Olt, drumul național și calea ferată. Dimensiunea proiectului este impresionantă: ▪️ 50 de poduri și viaducte cu o lungime totală de aproximativ 10 km; ▪️ 5 traversări ale râului Olt; ▪️ un mega-ecoduct care va traversa întregul defileu; ▪️ 7 tuneluri cu o lungime totală de aproximativ 5 km; ▪️ milioane de metri cubi de excavații și structuri de o complexitate fără precedent în România.”

În paralel cu lucrările din teren, autoritățile pregătesc și documentația necesară pentru emiterea ultimelor autorizații de construire aferente secțiunii montane.

Horațiu Cosma a precizat că Ministerul Mediului și CNAIR lucrează la procedurile necesare pentru revizuirea acordului de mediu, astfel încât toate sectoarele proiectului să poată intra în execuție.