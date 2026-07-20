Moment important pe Autostrada Sibiu-Pitești. Cristian Pistol a dezvăluit ultimele detalii

Lucrările la Autostrada Sibiu-Pitești (A1), pe secțiunea 2 Boița – Cornetu, au înregistrat un nou progres, după ce a fost finalizată străpungerea primei galerii a tunelului Boița 1. Anunțul a fost făcut de Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA, care a prezentat stadiul lucrărilor de pe șantier.

Cristian Pistol a precizat că tunelul Boița 1 este alcătuit din două galerii, iar prima dintre acestea, destinată sensului de mers Sibiu – Pitești, a fost străpunsă de constructorii turci Mapa-Cengiz.

„Autostrada Sibiu-Pitești (#A1 ), secțiunea 2: a fost străpunsă astăzi și prima galerie a tunelului Boița 1!

Tunelul #Boița 1 este format din două galerii, în lungime de 264 m și 247 m, iar astăzi constructorii turci (Mapa-Cengiz) au finalizat străpungerea de pe sensul de mers Sibiu – Pitești.”

Directorul CNAIR a menționat că lucrările continuă și la cea de-a doua galerie a tunelului, destinată traficului din direcția Pitești – Sibiu, unde mai sunt de excavat 152 de metri. Potrivit acestuia, stadiul fizic al lucrărilor la tunelul Boița 1 a ajuns la aproximativ 30%.

Cristian Pistol a prezentat și evoluția celorlalte două tuneluri aflate în execuție pe secțiunea 2 a autostrăzii. „În galeria din dreapta (sensul de mers Pitești – Sibiu) mai sunt de excavat 152 m. Stadiul fizic al lucrărilor la acest tunel a ajuns la aproximativ 30%. În șantier se lucrează simultan la alte două tuneluri:

Tunelul Balota (500 m): constructorii execută căptușelile exterioare în zona portalului de ieșire, iar stadiul fizic al excavațiilor a atins 4%.

Tunelul Robești (900 m): ambele galerii au fost străpunse, iar stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 36%. La ora actuală se derulează lucrări de armare, cofrare și betonare a fundației banchetei, în zona portalului de intrare”.

Datele prezentate arată că activitatea se desfășoară simultan în mai multe puncte ale șantierului, iar lucrările la tunelurile Balota și Robești avansează în etape diferite, în funcție de stadiul fiecărui obiectiv.

Directorul general al CNAIR a oferit și informații despre mobilizarea din teren și despre stadiul general al secțiunii Boița – Cornetu.

„Pe întreg șantierul secțiunii 2 (Boița – Cornetu) sunt mobilizați 630 de muncitori și 150 de utilaje, iar stadiul fizic general este de aproximativ 13%. În absența Acordului Revizuit de Mediu și, implicit, a Autorizațiilor de Construire pe întreg șantierul, constructorii pot derula însă doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contract. Din această cauză, activitățile sunt concentrate la tunelurile, viaductele, terasamentele și lucrările de consolidare de pe sectoarele pentru care a fost emisă Autorizație de Construire.”

Potrivit informațiilor transmise, lipsa tuturor avizelor necesare limitează desfășurarea integrală a lucrărilor, motiv pentru care constructorii își concentrează activitatea în zonele unde există autorizații de construire.

Șeful CNAIR a precizat că traseul secțiunii 2, cu o lungime de 31,33 kilometri, va include șapte tuneluri realizate prin Noua Metodă Austriacă (NATM), tehnologie utilizată pentru susținerea excavațiilor cu ajutorul rezistenței naturale a masivului stâncos.