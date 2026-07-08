Cristian Pistol: Lucrările la varianta de ocolire Timișoara Vest au ajuns la un stadiu fizic de 6%

Lucrările la varianta de ocolire Timișoara Vest avansează la două luni de la emiterea ordinului de începere, proiectul atingând un stadiu fizic de 6%. Investiția de 1,41 miliarde de lei este programată să fie finalizată în prima parte a anului 2028.

Lucrările la Varianta de Ocolire Timișoara Vest au ajuns la un stadiu fizic de 6%, deși ordinul de începere a fost emis în luna mai 2026, a anunțat miercuri, 8 iulie, Cristian Pistol, directorul general al Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit acestuia, pe șantier se desfășoară lucrări la terasamente, structuri, relocări de utilități și descărcări arheologice. În cazul podurilor și pasajelor sunt executate operațiuni de forare a piloților, montare a armăturii și turnare a betonului, iar la terasamente se realizează decopertarea stratului vegetal, scarificarea și stabilizarea terenului de fundare. Pistol a precizat că se lucrează și la viitorul nod rutier cu Radiala Nouă de Vest, care va asigura legătura cu municipiul Timișoara.

Varianta de Ocolire Timișoara Vest va avea o lungime de aproximativ 14 kilometri, câte două benzi pe fiecare sens de circulație, 10 poduri și pasaje, precum și patru noduri rutiere denivelate. Pe șantier sunt mobilizate peste 300 de persoane și aproximativ 100 de utilaje. Proiectul are o valoare de 1,41 miliarde de lei, fără TVA, este finanțat prin Programul Transport 2021–2027 și este executat de constructorul turc Nurol Construction.

Pistol a adăugat că noua variantă de ocolire va completa centura municipiului Timișoara și are ca termen de finalizare prima parte a anului 2028.

Lucrările la Autostrada Sibiu – Făgăraș (A13) avansează pe toate cele patru loturi, care însumează 68 de kilometri, stadiul fizic al execuției ajungând la valori cuprinse între 15,3% și 41%, a anunțat sâmbătă, 4 iulie, Pistol.

Potrivit acestuia, pe Tronsonul 1, Boița – Avrig, cu o lungime de 14,2 kilometri, lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 15,3%. În șantier sunt mobilizați 591 de muncitori și 212 utilaje, care execută lucrări de armare, cofrare și betonare a fundațiilor, elevațiilor, pilelor și riglelor structurilor, precum și lucrări la podețe, decopertări și umpluturi. Tot pe acest tronson va fi construit nodul rutier care va conecta autostrăzile A13 și A1 cu DN7, în zona Boița.

Pe Tronsonul 2, Avrig – Arpașu de Jos, în lungime de 19,92 kilometri, progresul fizic este de 38,94%. Cei 283 de muncitori și 213 utilaje desfășoară lucrări de excavații, umpluturi, stabilizarea terenului, realizarea straturilor de fundație și consolidarea platformei autostrăzii, concomitent cu execuția fundațiilor și elevațiilor podurilor și pasajelor.

Pe Tronsonul 3, Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus, care măsoară 17,61 kilometri, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 41%, cel mai ridicat dintre cele patru loturi. În șantier lucrează 510 muncitori și 166 de utilaje, fiind executate terasamente și lucrări la majoritatea celor 27 de structuri de pe traseu, inclusiv la un pod cu un grad ridicat de complexitate tehnică, cu o lungime de 820 de metri.

În ceea ce privește Tronsonul 4, Sâmbăta de Sus – municipiul Făgăraș, lucrările au ajuns la un progres fizic de 25,8%. Contractul prevede și construirea unui drum de legătură cu DN1, în lungime de 5,6 kilometri. În șantier sunt mobilizate 297 de persoane și 241 de utilaje, care execută piloți forați pentru pasajele peste autostradă, aștern straturi de balast stabilizat și realizează elevațiile, culeele, montarea grinzilor prefabricate și turnarea plăcilor de suprabetonare.

Pistol a precizat că proiectul, în valoare de 6,4 miliarde de lei, fără TVA, este finanțat prin Programul Transport 2021–2027 și este executat de constructorul turc Makyol. Potrivit acestuia, lucrările la noua autostradă, considerată importantă pentru dezvoltarea României, trebuie finalizate în cursul anului 2028.

Lucrările la secțiunea Margina – Holdea a Autostrăzii Lugoj – Deva (A1) au ajuns la un stadiu fizic de aproape 68%, a anunțat joi, 3 iulie, Pistol. Potrivit acestuia, asocierea de constructori formată din UMB Spedition și EuroAsfalt este bine mobilizată în șantier, unde lucrează aproximativ 800 de muncitori și 350 de utilaje. Activitatea se desfășoară simultan la tuneluri, structuri, terasamente, fundații, precum și la cele două viaducte și cele două pasaje de pe traseu.

Pistol a precizat că la Tunelul 1 ambele galerii, cu lungimi de 415 metri și 367,5 metri, au fost străpunse și au fost finalizate mai multe etape de execuție. În galeria stângă s-au încheiat lucrările de torcretare, realizarea fundațiilor bolții întoarse și căptușeala interioară, în timp ce în galeria dreaptă continuă lucrările de armare, cofrare și betonare a căptușelii interioare.

În ceea ce privește Tunelul 2, format din două galerii cu lungimi de 1.985 de metri și 1.825 de metri, directorul general al CNAIR a arătat că au mai rămas de excavat aproximativ 190 de metri în galeria stângă și 480 de metri în cea dreaptă.

Acesta a explicat că pentru realizarea tunelurilor este utilizată o soluție inginerească inovatoare, care combină Noua Metodă Austriacă de construire a tunelurilor (NATM) cu metoda „cut and cover”. NATM presupune excavarea pe secțiuni mici și consolidarea rapidă a rocii prin aplicarea unui strat de beton torcret și a unor ancore metalice, în timp ce metoda „cut and cover” implică excavarea de la suprafață, urmată de betonarea pereților și acoperirea tunelului cu o placă de beton.

Potrivit lui, contractul are o valoare de 1,82 miliarde de lei, fără TVA, este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar după deschiderea circulației pe cei 9,13 kilometri ai secțiunii Margina – Holdea va fi asigurată continuitatea circulației pe autostradă între centrul României și frontiera de vest, pe o distanță de peste 360 de kilometri, între Boița și Nădlac.