Piața mașinilor electrice din România atinge un nou record. Iunie 2026, cea mai bună lună din istorie pentru înmatriculările de vehicule electrice

Piața vehiculelor electrice din România continuă să accelereze, iar luna iunie 2026 a adus un nou record pentru înmatriculările de automobile cu emisii zero. Potrivit celei mai recente analize publicate de LEKTRI.CO, în România au fost înmatriculate 2.264 de vehicule electrice într-o singură lună, cea mai ridicată valoare înregistrată până acum pe piața locală.

Datele arată că interesul pentru mobilitatea electrică este în creștere, iar 2026 are șanse să devină cel mai bun an din istoria pieței auto electrice din România.

Conform analizei, în luna iunie au fost înmatriculate 47.757 de vehicule, indiferent de tipul de motorizare. Dintre acestea, 2.264 au fost vehicule electrice, ceea ce reprezintă o cotă de piață de 4,74%.

Din totalul înmatriculărilor electrice, 2.124 au fost autoturisme, iar alte 140 au fost autoutilitare electrice. După scăderea celor 167 de radieri, bilanțul net al lunii rămâne la 2.097 de vehicule electrice.

Specialiștii arată că iunie 2026 este cea mai performantă lună de până acum atât din perspectiva numărului de înmatriculări, cât și a ponderii vehiculelor electrice în totalul pieței auto.

În primele șase luni ale anului au fost înmatriculate 8.947 de vehicule electrice, ceea ce indică faptul că anul 2026 ar putea depăși toate recordurile înregistrate până în prezent pe acest segment.

Claudiu Suma, CEO LEKTRI.CO, consideră că rezultatele din luna iunie arată că piața locală nu mai depinde de unul sau două modele dominante, ci devine tot mai diversificată.

„Rezultatele din luna iunie confirmă faptul că piața auto electrică din România intră într-o etapă de maturizare. Nu mai vorbim despre o piață susținută de unul sau două modele dominante, ci despre un ecosistem din ce în ce mai divers, în care constructorii tradiționali și noii jucători contribuie împreună la accelerarea electrificării. Vedem o creștere atât în segmentul autoturismelor, cât și în cel al autoutilitarelor electrice, ceea ce arată că tranziția către mobilitatea electrică începe să fie adoptată și în zona transportului comercial”, a declarat Claudiu Suma, CEO LEKTRI.CO.

Tesla continuă să ocupe primele două poziții în clasamentul celor mai înmatriculate modele electrice în luna iunie.

Tesla Model 3 conduce detașat, cu 494 de unități înmatriculate, fiind urmat de Tesla Model Y, cu 325 de unități. Podiumul este completat de Renault 5 E-Tech Electric, care a înregistrat 86 de înmatriculări.

În top urmează Hyundai Kona Electric, cu 79 de unități, și BYD Dolphin Surf, cu 78 de înmatriculări.

Analiza mai arată că BYD își consolidează prezența pe piața românească prin modelele Sealion 7 și Atto 2, în timp ce Ford Puma Gen-E, Ford Explorer și Mazda 6e confirmă extinderea ofertei electrice a producătorilor tradiționali.

Dacia Spring rămâne în preferințele cumpărătorilor, însă ocupă locul 12, într-o piață care devine din ce în ce mai competitivă și mai diversificată.

La nivelul întregului parc auto electric din România, datele confirmate până în aprilie 2026 arată că Dacia își păstrează poziția de lider.

Marca românească are 18.724 de vehicule electrice în circulație, reprezentând 27,35% din totalul parcului auto electric. Tesla ocupă locul al doilea, cu 12.151 de unități și o cotă de 17,75%.

Primele cinci poziții sunt completate de Volkswagen, Renault și Hyundai.

În top 10 se mai regăsesc Mercedes-Benz, BMW, Ford, Nissan și BYD, în timp ce Peugeot, Skoda, Smart, Audi și Volvo completează primele 15 locuri, semn că piața auto electrică din România devine tot mai diversificată și mai competitivă.