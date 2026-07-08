ELCEN avansează cu unul dintre cele mai mari proiecte energetice din București. A fost finalizată o etapă importantă pentru noua centrală de la CET București Sud

Electrocentrale București (ELCEN) anunță un nou pas în modernizarea sistemului de producere a energiei termice și electrice din Capitală. Compania a finalizat prima etapă a procedurii de dialog competitiv pentru atribuirea contractului privind construirea noii centrale de cogenerare de înaltă eficiență de la CET București Sud, investiție estimată la aproximativ 3,6 miliarde de lei și finanțată în principal prin Fondul pentru Modernizare.

Proiectul face parte din cel mai amplu program investițional derulat de ELCEN în ultimele decenii și are ca obiectiv modernizarea infrastructurii energetice a Capitalei, creșterea eficienței și reducerea emisiilor de carbon.

ELCEN precizează că procedura de atribuire a atras șase candidaturi. După analiza documentației depuse, trei dintre acestea au fost selectate pentru etapa următoare a dialogului competitiv.

În această fază vor fi analizate și dezvoltate soluțiile tehnice și economice propuse de participanți, urmând ca, după finalizarea dialogului, candidații rămași în competiție să depună ofertele finale.

Procedura de dialog competitiv este utilizată în cazul proiectelor de mare complexitate și permite autorității contractante să stabilească, împreună cu operatorii economici selectați, cea mai eficientă soluție tehnică și financiară înainte de atribuirea contractului.

Compania subliniază că proiectul avansează conform etapelor prevăzute de legislația privind achizițiile publice și utilizarea fondurilor europene.

„ELCEN lucrează, iar progresul unor investiții strategice de această amploare se măsoară prin etapele parcurse, nu doar prin momentul final al punerii în funcțiune.”

Reprezentanții companiei arată că până în prezent au fost parcurse toate etapele necesare pentru lansarea investiției, inclusiv obținerea finanțării prin Fondul pentru Modernizare, contractarea serviciilor de consultanță tehnică și financiară, elaborarea documentației de atribuire și lansarea procedurii de dialog competitiv.

Proiectul prevede construirea unei noi unități de cogenerare de înaltă eficiență, cu o capacitate instalată de 275 MW electric și 214 MW termic.

Centrala va funcționa pe gaze naturale și va fi proiectată astfel încât să poată utiliza, în viitor, și amestecuri de hidrogen, fiind „hydrogen ready”, în concordanță cu obiectivele europene privind tranziția energetică și reducerea emisiilor de carbon.

Potrivit ELCEN, noua investiție va avea un randament global de peste 85%, contribuind la creșterea eficienței energetice și la reducerea consumului de combustibil.

Noua centrală de la CET București Sud este proiectată pentru a îmbunătăți alimentarea cu energie termică a Capitalei și pentru a susține stabilitatea Sistemului Energetic Național.

Printre principalele beneficii ale investiției se numără:

creșterea siguranței alimentării cu energie termică a consumatorilor din București;

modernizarea infrastructurii de producere a energiei electrice și termice;

reducerea consumului de combustibil și a emisiilor de gaze cu efect de seră;

creșterea eficienței energetice și reducerea costurilor de producție;

contribuția la echilibrarea Sistemului Energetic Național.

Investiția de la CET București Sud este una dintre cele trei mari centrale de cogenerare pe care ELCEN intenționează să le construiască în cadrul programului său de modernizare.

Compania derulează în paralel proiecte similare la CET Progresu și CET Grozăvești, valoarea totală a investițiilor fiind estimată la aproximativ 5 miliarde de lei.

ELCEN afirmă că niciunul dintre cele trei proiecte nu este blocat și că toate se află în etape active de implementare, conform calendarului investițional și procedurilor legale.

Prin aceste investiții, compania urmărește dezvoltarea unei infrastructuri energetice moderne și eficiente, capabile să asigure pe termen lung furnizarea energiei termice pentru locuitorii Capitalei și să contribuie la stabilitatea Sistemului Energetic Național.