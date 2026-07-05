Constanța începe testele la noua centrală termoelectrică finanțată prin PNRR. Valoarea investiției depășește 742 de milioane de lei

Primăria Municipiului Constanța a anunțat că, începând de săptămâna viitoare, vor fi efectuate teste la o parte dintre echipamentele instalate în noua centrală termoelectrică în cogenerare construită în municipiu. Autoritățile locale avertizează că, în anumite intervale, nivelul zgomotului ar putea depăși limitele admise de legislația în vigoare.

Potrivit informațiilor transmise de administrația locală, testele vor avea loc în perioada 6-7 iulie 2026 și vizează o parte dintre echipamentele montate în cadrul proiectului „Sursă de producere energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța”.

Reprezentanții Primăriei Constanța au precizat că, pe durata desfășurării acestor teste, există posibilitatea ca, în anumite intervale orare, nivelul zgomotului să depășească limita legală admisă. Autoritățile și-au cerut scuze locuitorilor pentru eventualele inconveniente și au transmis că sunt implementate măsurile necesare pentru limitarea disconfortului.

„În perioada 6-7 iulie 2026, se vor desfăşura teste la o parte dintre echipamentele montate în noua centrală în cadrul proiectului «Sursă de producere energie utilă termică şi electrică prin cogenerare de înaltă eficienţă în municipiul Constanţa». În perioada menţionată există posibilitatea ca în anumite intervale nivelul zgomotului să depăşească limita admisă legal”, au transmis, duminică, reprezentanţii Primăriei Constanţa.

Primăria Constanța a subliniat că investiția în noua centrală termoelectrică reprezintă un pas important în procesul de modernizare a sistemului de termoficare al municipiului. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar valoarea totală a investiției depășește 742 de milioane de lei.

Potrivit autorităților locale, noul sistem de cogenerare va asigura o eficiență energetică ridicată, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, costuri mai mici de operare și un confort termic îmbunătățit pentru locuitorii municipiului Constanța. De asemenea, investiția va permite furnizarea continuă a apei calde și producerea locală de energie electrică.