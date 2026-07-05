Constanța începe testele la noua centrală termoelectrică finanțată prin PNRR. Valoarea investiției depășește 742 de milioane de lei
Primăria Municipiului Constanța a anunțat că, începând de săptămâna viitoare, vor fi efectuate teste la o parte dintre echipamentele instalate în noua centrală termoelectrică în cogenerare construită în municipiu. Autoritățile locale avertizează că, în anumite intervale, nivelul zgomotului ar putea depăși limitele admise de legislația în vigoare.
Noua centrală termoelectrică din Constanța intră într-o etapă importantă de testare
Potrivit informațiilor transmise de administrația locală, testele vor avea loc în perioada 6-7 iulie 2026 și vizează o parte dintre echipamentele montate în cadrul proiectului „Sursă de producere energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța”.
Reprezentanții Primăriei Constanța au precizat că, pe durata desfășurării acestor teste, există posibilitatea ca, în anumite intervale orare, nivelul zgomotului să depășească limita legală admisă. Autoritățile și-au cerut scuze locuitorilor pentru eventualele inconveniente și au transmis că sunt implementate măsurile necesare pentru limitarea disconfortului.
„În perioada 6-7 iulie 2026, se vor desfăşura teste la o parte dintre echipamentele montate în noua centrală în cadrul proiectului «Sursă de producere energie utilă termică şi electrică prin cogenerare de înaltă eficienţă în municipiul Constanţa». În perioada menţionată există posibilitatea ca în anumite intervale nivelul zgomotului să depăşească limita admisă legal”, au transmis, duminică, reprezentanţii Primăriei Constanţa.
Proiectul este finanțat prin PNRR, iar valoarea totală a investiției depășește 742 de milioane de lei
Primăria Constanța a subliniat că investiția în noua centrală termoelectrică reprezintă un pas important în procesul de modernizare a sistemului de termoficare al municipiului. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar valoarea totală a investiției depășește 742 de milioane de lei.
Potrivit autorităților locale, noul sistem de cogenerare va asigura o eficiență energetică ridicată, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, costuri mai mici de operare și un confort termic îmbunătățit pentru locuitorii municipiului Constanța. De asemenea, investiția va permite furnizarea continuă a apei calde și producerea locală de energie electrică.
„Noul sistem va asigura eficienţă energetică ridicată, reducerea emisiilor de CO₂, costuri mai mici de operare şi un confort termic îmbunătăţit pentru constănţeni, alături de furnizarea continuă a apei calde şi producerea locală de energie electrică”, au conchis reprezentanţii Primăriei Constanţa.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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