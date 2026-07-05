Coreea de Sud pregătește un fond pentru sprijinirea tinerilor. Planul va fi finanțat din veniturile record obținute din exporturile de semiconductori

Coreea de Sud intenționează să înființeze un fond strategic destinat finanțării viitoarelor motoare de creștere economică, sprijinirii generațiilor tinere și reducerii inegalităților economice, utilizând veniturile suplimentare generate de creșterea puternică a exporturilor de semiconductori.

Anunțul a fost făcut de Kang Hoon Sik în cadrul unei reuniuni între Guvern și Partidul Democrat aflat la guvernare. Potrivit oficialului, administrația președintelui Lee Jae Myung intenționează să utilizeze noul „Fond de răspuns viitor” pentru finanțarea unor proiecte naționale majore de investiții și pentru consolidarea competitivității pe termen lung a țării.

Kang Hoon Sik a subliniat că veniturile fiscale suplimentare rezultate din boom-ul industriei semiconductorilor și din alți factori economici nu trebuie irosite într-un moment decisiv pentru viitorul Coreei de Sud, conform Reuters.

„În acest moment critic care va decide viitorul Coreei de Sud nu trebuie să risipim veniturile fiscale suplimentare generate de boom-ul semiconductorilor şi de alţi factori”, a spus Kang.

Potrivit planului prezentat, fondul va susține trei mari proiecte strategice ale Guvernului, va contribui la crearea unor noi motoare de creștere economică și va încerca să reducă fenomenul de polarizare economică descris de autorități drept o structură „în formă de K”. De asemenea, fondul ar urma să ofere sprijin tinerilor cu vârste între 20 și 30 de ani pentru achiziționarea de locuințe, lansarea de startup-uri și integrarea pe piața muncii.

Șeful Cancelariei prezidențiale a descris fondul drept un element esențial pentru atingerea obiectivului președintelui Lee Jae Myung de a transforma Coreea de Sud într-o țară indispensabilă la nivel global. Totodată, acesta a făcut apel la o cooperare strânsă între Guvern și partidul de guvernământ pentru accelerarea implementării proiectului.

Anunțul vine la câteva zile după ce președintele Lee Jae Myung a prezentat trei proiecte industriale majore pentru economia sud-coreeană, axate pe dezvoltarea industriei semiconductorilor, a inteligenței artificiale fizice și a centrelor de date. Aceste proiecte urmează să fie susținute de investiții estimate la sute de miliarde de dolari, planificate de companiile Samsung Electronics, SK Hynix și de agențiile guvernamentale.

Strategia are ca obiectiv consolidarea poziției de lider a Coreei de Sud în industriile semiconductorilor și inteligenței artificiale, precum și stimularea dezvoltării economice în afara zonei metropolitane a capitalei Seul.

La rândul său, Han Sung-sook a declarat că aceste proiecte ar putea deveni un nou motor de creștere economică dacă Guvernul, partidul de guvernământ și sectorul privat vor acționa coordonat. Oficialul a descris inițiativa drept o strategie pe termen de 30 de ani, care conectează domeniile semiconductorilor, inteligenței artificiale, centrelor de date și inteligenței artificiale fizice.

De asemenea, liderul grupului parlamentar al Partidului Democrat, Han Byung-do, a promis sprijin legislativ și bugetar pentru implementarea rapidă a proiectelor strategice anunțate de administrația sud-coreeană.