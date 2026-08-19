Miruță, despre situația Metrorex: Nu există niciun risc de deconectare a metroului

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, dă asigurări că metroul bucureștean nu riscă să rămână fără energie electrică, în ciuda sumelor pe care Metrorex trebuie să le achite către furnizor. Oficialul spune că a discutat atât cu reprezentanții companiei de transport, cât și cu conducerea Hidroelectrica, iar în ultimele zile au fost efectuate plăți pentru diminuarea datoriei. În paralel, la Metrorex se desfășoară un control, după ce a fost luată în calcul o majorare cu 50% a prețului călătoriei.

Problemele financiare ale Metrorex nu vor duce, în acest moment, la întreruperea alimentării cu energie electrică a metroului din Capitală, susține ministrul interimar al Transporturilor.

Radu Miruță a explicat că situația facturilor este cunoscută la nivelul ministerului și că au existat discuții atât cu Metrorex, cât și cu Hidroelectrica. Potrivit acestuia, datoria este eșalonată, iar compania de transport a început să achite zilnic din suma restantă.

„Evident că este o obligaţie ca Metrorex să plătească factura la energie electrică. Nu există în acest moment niciun risc de a deconecta metroul de la alimentarea cu energie electrică. Ştiu de această problemă. Am vorbit cu domnul director Plaveti de la Hidroelectrica. Am vorbit şi cu cei de la Metrorex. Deja de două zile de când au avut loc aceste ultime discuţii, în fiecare zi se fac plăţi pentru ca suma de bani datorată, eşalonată fiind, să scadă. Este o obligaţie care nu este pusă în discuţie, dacă plăteşti sau nu plăteşti factura de energie electrică”, a declarat Radu Miruță.

Situația financiară a companiei este analizată și printr-o misiune de control. Miruță a legat verificările de intenția privind creșterea prețului călătoriei cu metroul și susține că, înainte de a solicita mai mulți bani de la pasageri, Metrorex trebuie să își reducă pierderile și să recupereze sumele care i se datorează.

Ministrul interimar a criticat posibilitatea unei majorări cu 50% a tarifului, susținând că existau contracte pentru care compania ar fi putut solicita penalități importante.

„La Metrorex a început această activitate când am văzut că li se cere bucureştenilor să plătească cu 50% în plus pentru că aşa ar fi vrut PSD, şi nu să recupereze contracte de 40 de milioane de euro, doar penalităţi. Imaginaţi-vă că Metrorex solicita bani de la oameni în condiţiile care ar fi avut în vârful pixului decizia de a cere penalităţile care sunt executorii pentru nişte contracte care nu au fost realizate. Nu doar că nu au cerut aceste penalităţi, ci nici măcar nu au emis factura de penalităţi. Eu ca ministru nu voi accepta vreodată să le cer oamenilor 50% în plus, pentru că tu nu faci absolut nimic pentru a recupera sumele de bani care-ţi sunt la îndemână”, a afirmat acesta.

Din declarațiile ministrului reiese că acesta nu susține transferarea problemelor financiare ale Metrorex către călători printr-o creștere substanțială a tarifelor, în condițiile în care consideră că societatea are alte posibilități pentru recuperarea unor sume.

Controlul aflat în desfășurare urmărește astfel situația companiei într-un moment în care Metrorex trebuie să gestioneze inclusiv plata datoriei pentru energia electrică.

În ceea ce privește alimentarea cu electricitate, mesajul transmis de Miruță este că funcționarea metroului nu este amenințată în prezent, iar plățile către furnizor sunt în curs.

Ministrul interimar al Transporturilor a abordat și situația infrastructurii feroviare. Guvernul a aprobat miercuri Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030.

Documentul permite semnarea Contractului de activitate și performanță al CFR SA pentru următorii cinci ani. Miruță susține însă că procedura ar fi trebuit finalizată mai devreme, întrucât existența strategiei reprezenta o condiție pentru încheierea contractului.

„Nu se putea semna acest contract de activitate înainte să se aprobe, conform legii, în Guvernul României, această strategie de dezvoltare. Această strategie de dezvoltare, dacă nu era aprobată, nu se putea semna contractul şi nu se puteau face plăţi şi nu se puteau plăti salarii. De ce s-a ajuns în luna august? Este pentru că cine a fost la Ministerul Transporturilor a uitat că în 2026, anul nu începe în luna august, începe la 1 ianuarie 2026. Şi nişte oameni responsabili s-ar fi ocupat ca atâta timp cât o perioadă expiră să fi făcut această strategie dinainte de începerea anului 2026. Dar este încă o dovadă despre cum se desfăşoară lucrurile atunci când PSD gestionează o astfel de infrastructură”, a precizat Radu Miruță.

Potrivit explicațiilor sale, întârzierea adoptării strategiei putea avea consecințe directe, deoarece fără document nu putea fi semnat contractul de activitate și performanță, iar în lipsa acestuia apăreau probleme inclusiv în privința efectuării plăților și achitării salariilor.

Miruță a pus întârzierea pe seama modului în care Ministerul Transporturilor a fost gestionat anterior și a lansat critici la adresa PSD.

Prin aprobarea strategiei pentru perioada 2026-2030, Guvernul a eliminat însă obstacolul indicat de ministru pentru semnarea noului contract al CFR SA. În cazul Metrorex, oficialul susține că situația datoriei la energie este în curs de gestionare și că, la acest moment, nu există pericolul opririi alimentării cu electricitate a metroului.