Rareș Bogdan avertizează asupra noilor reguli pentru gaze. Ce riscuri vede pentru prețuri și aprovizionare

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan cere Comisiei Europene clarificări privind aplicarea noilor cerințe europene referitoare la emisiile de metan și efectele pe care acestea le-ar putea avea asupra sectorului gazelor. Liberalul susține că tema va fi dezbătută în Parlamentul European, reunit în această săptămână la Strasbourg, și atrage atenția asupra costurilor pe care adaptarea infrastructurii le-ar putea presupune. În centrul discuției se află inclusiv efectele posibile asupra aprovizionării și prețurilor la gaze.

Europarlamentarul Rareș Bogdan susține că noile cerințe europene privind emisiile de metan provoacă incertitudine în sectorul energetic, în special în perspectiva obligațiilor care vor începe să se aplice de la 1 ianuarie 2027. El afirmă că eurodeputații vor solicita Comisiei Europene explicații privind eventualele consecințe asupra aprovizionării cu gaze și asupra prețurilor.

„Incertitudine și mari temeri: Forțează Bruxelles-ul o barieră care va scumpi prețul gazelor? Va fi o dezbatere aprinsă în Parlamentul European, întrunit în plen în această săptămână, la Strasbourg. Din ianuarie ar urma să intre în vigoare Regulamentul privind metanul, iar noi cerem Comisiei Europene clarificări, adică nu cumva noile cerințe vor avea un impact devastator asupra aprivizionării și prețurilor?”, a scris Rareș Bogdan.

Regulamentul european privind reducerea emisiilor de metan stabilește, între altele, obligații de monitorizare, raportare și verificare. Pentru importurile de petrol, gaze naturale și cărbune, de la 1 ianuarie 2027 trebuie demonstrată echivalența măsurilor de monitorizare, raportare și verificare pentru contractele încheiate sau reînnoite începând cu 4 august 2024. Pentru contractele mai vechi există obligația depunerii unor eforturi rezonabile pentru obținerea acestei echivalențe.

În argumentația sa, Rareș Bogdan invocă poziția României pe piața europeană a gazelor și susține că noile cerințe trebuie analizate și prin prisma infrastructurii existente. Europarlamentarul face referire la producția internă și la costurile pe care modernizarea instalațiilor vechi le-ar putea presupune.

„Reținem că în 2024, România a depășit Olanda la producția de gaze (în UE), după oprirea proiectului Groeningen. Regulamentul obligă companiile să reducă drastic emisiile de metan din lanțul de extracție, prelucrare și transport. Pe lângă asta, GNL sau gaze prin conductă

pot fi importate în UE doar dacă producătorii externi (SUA, Qatar, Algeria, Azerbaidjan) respectă standarde echivalente cu cele din interiorul UE”, mai scrie Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan atrage atenția în special asupra exploatărilor terestre mai vechi din România. Potrivit europarlamentarului, o parte importantă a producției provine din zăcăminte exploatate de mai multe decenii, iar modernizarea infrastructurii presupune investiții semnificative.

„Problema la noi este că infrastructura onshore este veche. Mare parte din producția României provine din zăcăminte puse în funcțiune acum zeci de ani, iar modenizarea instalațiilor costă enorm. Dacă aceste investiții vor crește costul de extracție, acesta se va duce în scăderea dividendelor către stat și acționarii privați sau ofertele angro. Adică scumpiri. Nu e problemă cu Neptun Deep, care are tehnologie nouă, ci cu restul exploatărilor”, a scris el.

Europarlamentarul PNL leagă problema și de schimbările produse pe piața europeană a energiei după declanșarea războiului din Ucraina, când Uniunea Europeană și-a diversificat sursele de aprovizionare și a crescut importurile de gaz natural lichefiat. În acest context, el atrage atenția asupra cerințelor de certificare și asupra eventualelor tensiuni de pe piețele regionale.

„În plus, după începerea războiului din Ucraina, UE ia gaz natural lichefiat din SUA, Golf, etc. Care, potrivit normelor europene, trebuie să se supună unor reguli de certificare. Orice tensiune pe piețele regionale de import GNL din Grecia sau Turcia va crește prețul la bursă”, scrie Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan afirmă că România ar avea nevoie de sprijin pentru adaptarea la cerințele europene și de perioade de tranziție care să permită modernizarea infrastructurii fără perturbarea producției.

„Ce ne trebuie nouă, românilor: sprijin tehnic și calendare de tranziție rezonabile, fără sancțiuni care să forțeze închiderea de sonde în plină iarnă, precum și evitarea suprataxărilor”, adaugă acesta.

Rareș Bogdan a prezentat și celelalte subiecte care urmează să fie abordate la nivelul Parlamentului European. Printre acestea se numără protejarea pacienților în fața medicamentelor falsificate și măsurile privind accesul la locuințe.

„Alte teme de pe ordinea de zi:

***protejarea pacienților împotriva medicamentelor falsificate

***Legea privind locuințele la prețuri accesibile

***Măsuri eficace de protejare a copiilor în mediul online (obligă rețelele sociale să aplice filtre mai stricte)

***fond de 115 milioane de euro destinat IMM-urilor și startup-urilor care dezvoltă tehnologii militare disruptive și rapide”.

Europarlamentarul PNL a indicat și dosarele economice și bugetare aflate în discuție, între acestea fiind normele privind impozitarea companiilor multinaționale și prioritățile viitorului buget pe termen lung al Uniunii Europene.

„***Alinierea normelor fiscale corporative la standardele internaționale și combaterea erodării bazei de impunere (Urmărește ca multinaționalele să își declare și să își plătească impozitul pe profit la nivel local, nu în paradisuri fiscale).

***Prioritățile la bugetul pe termen lung (cerem menținerea fondurilor pentru agricultură, coeziune și apărare)

***Evaluarea implementării Fondului social pentru climă (86,7 miliarde de euro) și a viitorului pachet privind energia pentru cetățeni, destinat reducerii facturilor consumatorilor vulnerabili

***Suprataxarea marilor companii din sectorul combustibililor fosili. (Se discută dacă veniturile pot fi direcționate prin lege către scăderea facturilor casnice)”, specifică acesta.

Pe agenda prezentată de Rareș Bogdan figurează și armonizarea unor norme privind combaterea corupției, precum și consolidarea protecției consulare pentru cetățenii europeni aflați în state în care țara lor nu are reprezentanță diplomatică.