CFR Marfă a intrat oficial în faliment, după ce compania de stat a acumulat datorii de peste 3 miliarde de lei. Aproximativ 1.500 de angajați urmează să își piardă locurile de muncă, iar salariile nu le-au mai fost plătite de cinci luni. În paralel, locomotivele și vagoanele companiei sunt scoase la vânzare pentru recuperarea unei părți din datorii.

Compania de stat CFR Marfă a intrat oficial în faliment, după o perioadă îndelungată de dificultăți financiare.

Societatea a acumulat datorii de peste 3 miliarde de lei, iar procedura de lichidare a fost declanșată.

Aproximativ 1.500 de salariați urmează să își piardă locurile de muncă. Situația acestora este complicată și de restanțele salariale acumulate.

Angajații nu și-au mai primit salariile de cinci luni, iar numeroase familii se confruntă cu probleme financiare.

Un reprezentant sindical a descris dificultățile cu care se confruntă personalul companiei.

„În fiecare zi primesc mesaje de la ei că nu mai au ce să pună pe masă, nu mai au ce duce la copii. Vă dați seama, oricare ne punem în situația lor, de 5 luni de zile să nu îți iei salariul, e aproape imposibil să trăiești”, a declarat liderul sindical pentru Antena 3.

În timp ce angajații așteaptă recuperarea drepturilor salariale, patrimoniul CFR Marfă este valorificat pentru acoperirea unei părți din datorii.

Falimentul CFR Marfă presupune și lichidarea activelor societății.

Numeroase locomotive și vagoane au fost scoase la vânzare, însă valorificarea acestora este îngreunată de starea tehnică precară.

O parte dintre vagoane au rămas imobilizate pe liniile ferate, fiind acoperite de rugină și vegetație.

Situația este asemănătoare în cazul unor locomotive, care prezintă geamuri sparte, componente demontate sau piese lipsă.

Degradarea echipamentelor afectează posibilitatea recuperării sumelor estimate inițial prin vânzarea acestora.

Unele bunuri ajung astfel să fie adjudecate la prețuri mult mai mici decât cele solicitate la începutul procedurilor de licitație.

Un exemplu privind dificultățile de valorificare a patrimoniului este cel al unei locomotive scoase la licitație pentru a treia oară.

Prețul de pornire al acesteia era de 509.000 de lei.

În cele din urmă, locomotiva a fost adjudecată pentru 254.900 de lei, reprezentând aproximativ jumătate din prețul de pornire al licitației.

Diferența arată dificultățile întâmpinate în recuperarea sumelor prin vânzarea echipamentelor feroviare.

În condițiile în care multe dintre active sunt degradate, procesul de valorificare poate deveni mai dificil.

Reprezentanții CFR Marfă au explicat că societatea nu a reușit să finalizeze vânzarea activelor înaintea intrării în faliment.

Potrivit acestora, timpul disponibil nu a permis valorificarea unui număr mai mare de locomotive și vagoane.

„Din păcate pentru noi, timpul nu ne-a ajutat și nu am apucat să vindem atât de multe cât ne-am dorit. Societatea a intrat în faliment prin procedura simplificată, iar procedura de valorificare îi revine lichidatorului judiciar. Peste 30 de milioane de lei am reușit să încasăm”, au declarat reprezentanții companiei, potrivit sursei citate.

Odată cu intrarea în faliment prin procedura simplificată, responsabilitatea vânzării activelor revine lichidatorului judiciar.

Acesta va continua procedurile de valorificare a patrimoniului pentru recuperarea unei părți din datoriile acumulate.

Suma de peste 30 de milioane de lei încasată până acum reprezintă doar o mică parte din datoriile totale ale CFR Marfă, care depășesc 3 miliarde de lei.