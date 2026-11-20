Mai multe vedete din industria divertismentului și din lumea sportului au obținut câștiguri de milioane de dolari după ce au investit în Anthropic, compania americană de tehnologie care dezvoltă chatbotul Claude, un rival al ChatGPT. Printre investitorii cunoscuți se numără actorul Ashton Kutcher, will.i.am, solistul trupei Black Eyed Peas, și fostul baschetbalist NBA Tristan Thompson.

Listarea Anthropic pe piața bursieră americană a generat câștiguri importante pentru unii dintre investitorii companiei. Debutul istoric al firmei pe Wall Street a avut loc joi, 19 noiembrie 2026, și s-a numărat printre cele mai mari listări bursiere din istorie, conform Euronews.

Compania a atras 81,3 miliarde de dolari prin vânzarea acțiunilor la un preț de 83 de dolari fiecare. Evenimentul a reprezentat un moment important pentru industria inteligenței artificiale și pentru competiția globală dintre companiile care dezvoltă astfel de tehnologii.

Anthropic este cunoscută în special pentru Claude, un chatbot care concurează direct cu ChatGPT, produsul dezvoltat de OpenAI. Compania a reușit să atragă investitori importanți nu doar din industria tehnologică, ci și din divertisment și sport.

Actorul Ashton Kutcher se numără printre personalitățile care au mizat pe dezvoltarea inteligenței artificiale. Acesta a investit în Anthropic prin intermediul Sound Ventures, firma de capital de risc pe care a fondat-o împreună cu Guy Oseary, un executiv din industria muzicală și fost manager al cântăreței Madonna.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Sound Ventures a investit aproximativ 435 de milioane de dolari în Anthropic, în cadrul mai multor runde de finanțare.

Investiția realizată prin intermediul firmei de capital de risc l-a plasat pe Ashton Kutcher printre personalitățile din industria divertismentului care au susținut financiar compania americană de inteligență artificială. Debutul bursier de amploare al Anthropic a sporit valoarea participațiilor investitorilor săi.

Un alt nume cunoscut din industria muzicală care a investit în companie este will.i.am, solistul trupei Black Eyed Peas. Numele său real este William Adams, iar pe lângă activitatea muzicală, acesta este și antreprenor.

Artistul a susținut financiar Anthropic prin intermediul unui grup privat de investiții. Valoarea exactă a contribuției sale individuale nu a fost însă dezvăluită.

Și fostul jucător de baschet din NBA Tristan Thompson a confirmat public că a investit în Anthropic. Acesta a explicat că interesul său pentru companie a apărut după ce a participat la cine organizate în San Francisco, unde a avut ocazia să întâlnească investitori din industria tehnologică.

Astfel, Anthropic a atras capital din mai multe domenii, iar printre susținătorii săi se regăsesc atât personalități cunoscute din lumea divertismentului, cât și foști sportivi profesioniști.

Pe lângă vedetele din muzică, film și sport, compania americană a beneficiat de sprijinul unor nume importante din industria tehnologică.

Unul dintre primii investitori a fost Eric Schmidt, fost director general al Google. Acesta a investit zeci de milioane de dolari în prima rundă de finanțare a Anthropic.

Potrivit estimărilor, Eric Schmidt deține aproximativ 1% din companie. Participația sa l-ar putea plasa printre investitorii individuali care au obținut cele mai mari câștiguri în urma debutului bursier al Anthropic.

Un alt susținător important al companiei este Jaan Tallinn, programator estonian și cofondator al Skype.

Acesta a condus prima rundă de finanțare a Anthropic, în valoare de 124 de milioane de dolari, organizată în 2021. Tallinn a investit din nou în companie în anul următor.

Valoarea participației pe care o deține în prezent nu a fost făcută publică.

Anthropic este o companie americană de tehnologie specializată în dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială. A fost înființată în ianuarie 2021 de șapte foști angajați ai OpenAI, printre care se numără și frații Dario Amodei și Daniela Amodei.

Compania dezvoltă mai multe sisteme de inteligență artificială, cel mai cunoscut produs al său fiind Claude. Chatbotul poate fi utilizat pentru redactarea de texte, activități de cercetare, analiza datelor și programare.

Claude concurează pe piața instrumentelor de inteligență artificială generativă cu ChatGPT, dezvoltat de OpenAI.

Debutul istoric al Anthropic pe Wall Street marchează o etapă importantă în cursa globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Dimensiunea finanțării obținute prin listare și interesul manifestat de investitori din domenii diferite evidențiază amploarea capitalului atras de această industrie.

Pentru investitorii care au susținut compania încă din primele etape, listarea din 19 noiembrie 2026 reprezintă un moment major, cu potențialul de a genera câștiguri financiare considerabile.