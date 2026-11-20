Compania aeriană germană Lufthansa va elimina 1.000 de locuri de muncă pentru a reduce pierderile și a accelera redresarea financiară. Decizia vine pe fondul grevelor angajaților, al războiului din Iran și al scumpirii combustibilului, factori care au afectat rezultatele companiei în primele nouă luni ale anului.

Compania aeriană germană Lufthansa intenționează să elimine 1.000 de locuri de muncă cu normă întreagă în hub-urile sale din Frankfurt și München, pe fondul dificultăților financiare care încetinesc procesul de redresare. Principalele cauze sunt grevele piloților și ale echipajelor de cabină, precum și creșterea puternică a costurilor cu combustibilul, în contextul războiului din Iran.

Potrivit unei scrisori adresate angajaților, principala divizie aeriană a grupului a înregistrat, în perioada ianuarie-septembrie, o pierdere medie de 20 de milioane de euro pe lună.

Planul de redresare lansat în 2024 include peste 700 de măsuri prin care Lufthansa urmărește să își majoreze câștigurile cu 2,5 miliarde de euro până în 2028. Cu toate acestea, compania avertizează că măsurile adoptate până în prezent nu mai sunt suficiente pentru a îmbunătăți situația financiară.

Potrivit documentului transmis personalului, anul 2026 a adus noi dificultăți pentru companie, printre care războiul din Orientul Mijlociu, menținerea costurilor combustibilului la un nivel foarte ridicat, nouă zile de greve și o bază de costuri deja ridicată.

Cele 1.000 de posturi vizate reprezintă aproximativ 2,5% din totalul de circa 40.000 de angajați ai companiei. Deocamdată, nu este clar dacă disponibilizările anunțate fac parte din planul Lufthansa Group de eliminare a 4.000 de locuri de muncă, în principal administrative, până în 2030, măsură anunțată anul trecut.

Grupul Lufthansa, care deține și companiile Swiss, Austrian Airlines și Brussels Airlines, a înregistrat rezultate financiare mai bune decât divizia sa principală. Grupul se află, de asemenea, în proces de achiziționare a unei participații de până la 49,9% din compania TAP Air Portugal, printr-o tranzacție evaluată la 1,2 miliarde de euro.

Profitul operațional al grupului, calculat fără includerea elementelor excepționale, a crescut cu 6% în al treilea trimestru, ajungând la 1,4 miliarde de euro. Rezultatul a depășit estimările analiștilor, fiind susținut de cererea ridicată pentru locurile la clasa premium pe zborurile de lungă distanță.

Profitul net, care include și elementele excepționale, a avansat cu 30%, până la 1,26 miliarde de euro. Evoluția a fost susținută parțial de câștigurile obținute din reevaluări și de o sarcină fiscală mai redusă față de cea care afectase rezultatul din perioada similară a anului precedent.

Cu toate acestea, profitul net cumulat în primele nouă luni ale anului a rămas cu 35% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. La 3 noiembrie, grupul și-a redus prognoza privind profitul operațional pentru întregul an, estimându-l între 1,7 și 2 miliarde de euro, față de estimarea anterioară, care indica un nivel de până la 2,2 miliarde de euro.

În cazul companiei aeriene principale, profitul operațional din al treilea trimestru a scăzut cu o treime, până la 300 de milioane de euro. Directorul general al grupului, Carsten Spohr, a anunțat că redresarea financiară a brandului principal trebuie accelerată.

Lufthansa estimează că va cheltui 9,3 miliarde de euro pentru combustibil în acest an, cu aproximativ 2 miliarde de euro mai mult decât în 2025. Creșterea costurilor are loc în pofida anulării a 20.000 de zboruri pe distanțe scurte până în octombrie, măsură adoptată pentru reducerea consumului de combustibil.