Economistul Radu Georgescu a atras atenția asupra evoluției inflației din România și a dezechilibrelor economice, după publicarea datelor pentru luna octombrie. Potrivit acestuia, România continuă să înregistreze cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, o situație care persistă de 20 de luni.

Într-o postare publicată pe contul său de socializare, economistul a criticat explicațiile oferite de Banca Națională a României pentru nivelul ridicat al inflației. Acesta a amintit că, de-a lungul timpului, autoritățile au indicat mai mulți factori care au contribuit la creșterea prețurilor.

Georgescu consideră că explicațiile prezentate până acum nu mai justifică diferența dintre România și celelalte state europene. El a făcut referire la efectele liberalizării prețurilor la energie, la majorarea TVA din august 2025 și la conflictul din Iran.

Economistul a amintit că Banca Națională a României are ca principal obiectiv protejarea populației de inflație. În opinia sa, explicațiile instituției privind evoluția prețurilor s-au schimbat pe măsură ce au apărut noi factori economici.

„La început, BNR ne-a spus că România are cea mai mare inflație din cauza liberalizării prețului la energie. A trecut acest efect. Apoi, BNR ne-a spus că România are cea mai mare inflație din UE din cauza creșterii TVA-ului din august 2025.

A trecut acest efect. Acum, BNR ne spune că România are cea mai mare inflație din UE din cauza războiului din Iran. Poftim?! Dar pentru celelalte țări nu este război în Iran?”, a punctat Radu Georgescu

Prin aceste afirmații, Radu Georgescu pune sub semnul întrebării explicațiile referitoare la cauzele inflației din România. El atrage atenția că situația economică trebuie analizată și prin comparație cu evoluțiile din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Radu Georgescu susține că indicatorii macroeconomici ai României au ajuns la niveluri îngrijorătoare. Economistul afirmă că urmărește datele economice de 25 de ani și că nu a mai întâlnit o situație similară cu cea actuală.

Printre problemele enumerate de acesta se numără inflația ridicată, deficitul comercial și deficitul de cont curent. Georgescu susține că România înregistrează cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, dar și niveluri record ale dezechilibrelor comerciale și externe.

În analiza sa, economistul leagă aceste evoluții de deciziile luate atât de Guvern, cât și de Banca Națională a României. El consideră că situația actuală este rezultatul combinației dintre politica fiscală și politica monetară.

„Niciodată nu au fost atât de proaste datele macroeconomice ca acum:

cea mai mare inflație din UE;

cel mai mare deficit comercial din istorie;

cel mai mare deficit de cont curent din istorie.

Este efectul combinației dintre politica fiscală, făcută de Guvern, și politica monetară, făcută de BNR.”

Economistul afirmă că primește frecvent întrebări despre măsurile care ar putea fi luate în actuala situație economică. Potrivit acestuia, soluțiile pe care le pot adopta oamenii și companiile sunt, în principal, individuale, la nivel de familie și de firmă.

În schimb, Radu Georgescu consideră că evoluția economiei la nivel național ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea actualului model economic. În postarea sa, acesta folosește o formulare critică la adresa situației țării și vorbește despre posibilitatea unei prăbușiri economice.

Economistul identifică două scenarii. Primul presupune apariția unui eveniment extern major, care ar putea afecta economia internațională. Printre exemplele menționate se numără spargerea bulei datoriilor, a bulei din domeniul inteligenței artificiale sau a bulei imobiliare.

Într-un asemenea context, Georgescu susține că persoanele care conduc România ar putea atribui dificultățile economice unui asemenea eveniment internațional.

Al doilea scenariu descris de economist presupune o deteriorare a situației economice fără apariția unui factor extern major. În această variantă, el consideră că responsabilii politici ar putea găsi alte explicații pentru problemele apărute.

„Sunt doar două scenarii:

1 Se întâmplă ceva pe plan internațional: se sparge bula datoriilor, bula AI, bula imobiliară etc. Iar cei care conduc România dau vina pe acest eveniment.

2 Șandramaua se dărâmă fără vreun eveniment extern. Iar cei care conduc România vor da vina… pe oricine, mai puțin pe ei.”

La finalul mesajului publicat pe rețelele de socializare, Radu Georgescu a adresat o întrebare urmăritorilor săi, legată de explicațiile oferite de autorități și de încrederea populației în acestea. „Am o întrebare personală: tu chiar nu te-ai săturat să fii mințit la infinit?”