Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a fost trimis în judecată în dosarul privind înlocuirea elicopterului SMURD prăbușit în 2016 în Republica Moldova. Procurorii militari susțin că aeronava de schimb a fost introdusă în România fără îndeplinirea formalităților vamale. Ei estimează prejudiciul la peste 4,4 milioane de lei. Arafat respinge acuzațiile și susține că statul român nu a suferit nicio pagubă.

Dosarul a fost înregistrat joi, 19 noiembrie, la Curtea de Apel București. În total, 17 inculpați au fost trimiși în judecată. După apariția informației, șeful DSU a transmis pe Facebook că își menține poziția exprimată încă de la începutul anchetei.

„Având în vedere informaţiile apărute în presă privind trimiterea mea în judecată în dosarul referitor la elicopterul SMURD înlocuit în baza unei poliţe de asigurare, doresc să fac câteva precizări. Resping categoric acuzaţiile care mi se aduc şi îmi menţin poziţia exprimată încă de la începutul acestei anchete. Nu am săvârşit nicio faptă penală şi consider că acuzaţiile formulate împotriva mea sunt lipsite de fundament factual şi juridic. Reamintesc că vorbim despre înlocuirea unui elicopter distrus într-un accident, în baza unei asigurări, fără ca statul român să fi suferit vreun prejudiciu din această operaţiune”, a transmis Raed Arafat.

Arafat anunțase joi că instanța i-a admis contestația și a dispus ridicarea integrală a măsurilor asigurătorii din dosar. În reacția de vineri, el a citat din motivarea uneia dintre hotărârile pronunțate în procedurile privind aceste măsuri.

„Pentru a exista suspiciunea de contrabandă în forma reţinută, trebuie să existe o acţiune frauduloasă de ascundere sau eludare a autorităţilor or, aşa cum s-a reţinut mai sus, elicopterul nu a fost ascuns, ci introducerea lui în ţară a urmat un traseu administrativ deschis, transparent, precedat chiar de o solicitare oficială de îndrumare trimisă către Vamă de către I.G.Av.”, se arată în pasajul citat de șeful DSU. „Consider că această constatare judiciară este esenţială şi contrazice chiar premisa acuzaţiei de contrabandă care mi se aduce. În opinia mea, eventualele aspecte juridice care ar putea fi discutate sunt de natură fiscală, nu penală. Trimiterea în judecată nu reprezintă o condamnare şi nu înlătură prezumţia de nevinovăţie. Am încredere că, în cadrul unui proces public şi contradictoriu, adevărul va putea fi stabilit pe baza probelor, nu a unor interpretări sau speculaţii”, a mai spus Raed Arafat.

Șeful DSU a adăugat că își va continua activitatea. El anunțase pe 21 aprilie că a fost pus sub acuzare pentru complicitate la contrabandă în acest dosar.

Elicopterul Inspectoratului General de Aviație al MAI s-a prăbușit pe 2 iunie 2016, în apropiere de localitatea Haragîș din Republica Moldova. Aeronava se afla într-o misiune SMURD. Toate cele patru persoane aflate la bord au murit. După accident, părțile au convenit ca asigurătorul să înlocuiască elicopterul cu unul similar, inclusiv în privința dotărilor medicale.

Inspectoratul a preluat aeronava de schimb în noiembrie 2017, de pe insula Guernsey. Insula se afla în afara teritoriului Uniunii Europene în scopuri de TVA. Potrivit procurorilor, elicopterul a fost introdus în România și folosit fără îndeplinirea formalităților vamale. Anchetatorii susțin că TVA-ul datorat în vamă, de 4.435.269 de lei, reprezintă prejudiciul adus bugetului de stat.