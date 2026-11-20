Loto 6 din 49: De 35 de ani joacă aceleași variante simple. Câți bani a câștigat acum
Loto 6 din 49 a adus un câștig de peste 5,2 milioane de lei unui bărbat din Călărași. Câștigătorul, în vârstă de peste 60 de ani, a încasat premiul vineri, 20 noiembrie 2026. Biletul care i-a adus aproape un milion de euro a costat doar 32,50 de lei.
Loto 6 din 49: Câștigătorul și-a ridicat premiul de peste 5,2 milioane de lei
Marele premiu la Loto 6 din 49, câștigat la tragerea din 12 noiembrie 2026, a ajuns la posesorul biletului norocos. Bărbatul s-a prezentat vineri, 20 noiembrie, la sediul central al Loteriei Române pentru a-și revendica suma.
Premiul de categoria I se ridică la 5.226.582,80 de lei. Valoarea acestuia este echivalentă cu aproximativ 980.000 de euro.
Câștigătorul este din Călărași și are peste 60 de ani. Acesta joacă la loto de aproximativ 35 de ani. Biletul care i-a adus câștigul important a costat 32,50 de lei.
Numerele câștigătoare au o semnificație personală
Potrivit informațiilor transmise de Loteria Română, bărbatul a povestit că obișnuiește să aleagă variante simple de joc. De asemenea, o parte dintre numerele selectate pentru tragerea din 12 noiembrie au o semnificație personală.
Câștigătorul are o experiență de aproximativ 35 de ani la jocurile loto. De-a lungul timpului, a continuat să participe la trageri, folosind o metodă de alegere a numerelor bazată pe variante simple.
După obținerea premiului de categoria I, bărbatul a declarat că nu intenționează să renunțe la jocurile preferate. Acesta vrea să continue să participe la Loto 6 din 49 și Joker.
Loto 6 din 49: Biletul norocos a costat 32,50 de lei
Câștigul de 5.226.582,80 de lei a fost obținut cu un bilet pentru care jucătorul a plătit 32,50 de lei. Suma reprezintă costul variantei care i-a adus premiul de categoria I.
Bărbatul din Călărași a ridicat premiul la sediul central al Loteriei Române, la opt zile după tragerea din 12 noiembrie 2026.
Informațiile despre câștigător și despre modalitatea de alegere a numerelor au fost comunicate de Loteria Română. Potrivit instituției, o parte dintre numerele selectate au fost alese pe baza unor repere personale.
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