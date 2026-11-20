Gelsenkirchen, cel mai urât oraș din lume, potrivit unui clasament publicat de platforma de călătorii HolidayCheck, este un fost centru minier din Germania. Orașul se află în fruntea topului, care include și destinații cunoscute precum Berlin, Napoli și Skopje.

Localitatea germană are aproximativ 270.000 de locuitori și păstrează numeroase urme ale trecutului industrial. Un detaliu atrage însă atenția: primăria a pregătit o broșură de bun venit în limba română pentru persoanele nou-venite.

Gelsenkirchen ocupă primul loc în clasamentul celor mai urâte orașe din lume, potrivit informațiilor publicate de Euronews. Fostul centru al mineritului din bazinul Ruhr se confruntă cu numeroase probleme urbane. Peisajul este dominat de foste puțuri de mină, clădiri industriale abandonate și spații comerciale neocupate.

În unele cartiere se găsesc fast-fooduri, blocuri construite din prefabricate și parcări. Numeroase spații sunt disponibile pentru închiriere. După perioada de dezvoltare industrială, orașul nu a reușit să își recapete vechea importanță economică.

Gelsenkirchen a fost cândva cel mai mare oraș minier din Europa. Localitatea a primit și porecla de „orașul celor 1.000 de focuri”, datorită activității industriale intense din trecut.

Astăzi, orașul încearcă să îi ajute pe cei care se stabilesc acolo. Primăria a publicat o broșură de bun venit în limba română, destinată noilor veniți. Informația este prezentată chiar de administrația locală din Gelsenkirchen.

Nici locuitorii nu par foarte mulțumiți de orașul în care trăiesc. În clasamentul german al fericirii din 2026, Gelsenkirchen ocupă locul 34 din 40 de orașe mari. Rezultatul îl plasează sub media națională.

HolidayCheck identifică totuși și câteva puncte de interes. Platforma amintește teatrele muzicale și cluburile sportive. Acestea oferă alternative de petrecere a timpului liber pentru locuitori și vizitatori.

Pe poziția a doua în clasamentul celor mai urâte orașe din lume se află Skopje, capitala Macedoniei de Nord. Imaginea orașului este puternic influențată de proiectul urbanistic „Skopje 2014”.

Între 2010 și 2014, autoritățile au construit 136 de clădiri și monumente. Proiectul a schimbat aspectul centrului capitalei și a generat numeroase controverse.

Costurile inițiale au fost estimate la 80 de milioane de euro. Ulterior, unele estimări au indicat o sumă care a depășit 560 de milioane de euro.

Arhitecții și o parte dintre locuitori au criticat intervențiile urbanistice. Principalele obiecții au vizat stilul arhitectural, considerat de critici kitsch.

Napoli ocupă locul al patrulea în clasamentul HolidayCheck. Orașul italian primește o descriere puțin măgulitoare din partea platformei de călătorii, fiind numit „capitala munților de gunoaie”.

Problemele legate de colectarea și eliminarea deșeurilor au afectat în mod repetat localitatea. Printre cauzele menționate se numără instalațiile de gestionare a gunoiului controlate de mafie, administrația coruptă și depozitele de deșeuri supraaglomerate.

Aceste probleme au consecințe asupra mediului urban. Mirosurile neplăcute și prezența rozătoarelor sunt printre aspectele semnalate în descrierea orașului.

Există însă și elemente apreciate de turiști. HolidayCheck evidențiază gastronomia locală, în special pizza, dar și clima însorită și apropierea de mare. Napoli rămâne astfel unul dintre orașele incluse în clasament, în ciuda atracțiilor sale turistice și a reputației gastronomice.

Berlinul ocupă locul al cincilea în topul celor mai urâte orașe din lume. Platforma îl descrie drept „capitala șantierelor eterne”, făcând referire la numeroasele lucrări de construcție și infrastructură.

Gardurile, schelele și barierele fac parte din peisajul urban. Unele proiecte par să dureze foarte mult, iar transportul public nu oferă întotdeauna serviciile așteptate de călători.

Un alt exemplu menționat este aeroportul capitalei germane. Acesta a fost inaugurat cu aproape zece ani întârziere față de termenul inițial.

Berlinul are însă și atuuri importante. Potrivit HolidayCheck, dincolo de șantiere și clădirile neterminate, orașul găzduiește o scenă creativă care se remarcă la nivel internațional.

Coventry ocupă locul al șaptelea în clasament și este singurul oraș britanic menționat în primele zece poziții. Criticile vizează în special arhitectura dezvoltată după bombardamentele din Al Doilea Război Mondial.

Reconstrucția a schimbat semnificativ aspectul localității. Clădirile din beton au înlocuit o parte din vechiul peisaj urban, caracterizat de catedrală și case cu grinzi de lemn.

În prezent, orașul are pasaje subterane întortocheate și centre comerciale descrise drept „fără suflet”. Din acest motiv, Coventry este considerat în Marea Britanie un exemplu al eșecului arhitectural postbelic.

Descrierea platformei face referire și la numeroasele probleme de proiectare ale orașului. Acestea ar putea reprezenta un subiect de interes pentru persoanele pasionate de arhitectură și urbanism.

Există însă și un obiectiv turistic apreciat. Muzeul Transporturilor din Coventry este menționat ca un loc care merită vizitat de cei interesați de istoria și evoluția mijloacelor de transport.

Topul publicat de platforma de călătorii include zece orașe din Europa, Asia, Africa și America. Germania are două reprezentante, prin Gelsenkirchen și Berlin. Italia, Macedonia de Nord și Marea Britanie apar, de asemenea, în clasament, potrivit Euronews.

Lista completă a celor mai urâte orașe din lume, potrivit HolidayCheck:

Gelsenkirchen, Germania

Skopje, Macedonia de Nord

Manila, Filipine

Napoli, Italia

Berlin, Germania

Cairo, Egipt

Coventry, Marea Britanie

Guatemala City, Guatemala

Pattaya, Thailanda

Lagos, Nigeria.